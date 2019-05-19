«Бавария» - чемпион и другие результаты 34-го тура Бундеслиги

Завершились матчи заключительного тура чемпионата Германии.
«Бавария» - «Айнтрахт» 5:1
Голы: Коман 4, Алаба 53, Ренату Санчеш 58, Рибери 72, Роббен 78 - Аллер 50
«Боруссия М»- «Боруссия Д» 0:2
Голы: Санчо 45, Ройс 54
«Шальке-04» - «Штутгарт» 0:0
«Герта» - «Байер» 1:5
Голы: Лазаро 34 - Хавертс 28, Аларио 38, Брандт 54, Аларио 72, Аларио 88
«Вердер» - «Лейпциг» 2:1
Голы: Рашица 35 (пенальти), Писарро 88 - Мукиеле 86
«Майнц» - Хоффенхайм» 4:2
Голы: Бросински 66 (пенальти), Боэтиюс 83, Боэтиюс 90, Матета 90 - Бельфодиль 12, Крамарич 34
«Вольфсбург» - «Аугсбург» 8:1
Голы: Вегорст 21, Вегорст 37, Кнохе 41, Вегорст 55, Гинчек 57, Реджбечай 60, Брекало 85, Данзо 89 (автогол) - Шибер 81
«Фрайбург» - «Нюрнберг» 5:1
Голы: Терраццино 7, Вальдшмидт 34, Петерсен 54, Петерсен 56, Грифо 61 - Левен 69
«Фортуна» - «Ганновер» 2:1
Голы: Хеннингс 56, Караман 60 - Мюллер 78
Многие плакали не то,что Бавария стала чемпионом а то,как прощались с легендами Рибери и Роббеном. Нам всем их будет не хватать.
Спасибо парни!
Все я дальше бух@ть и смотреть финала ЛЧ 2013.
Многие плакали не то,что Бавария стала чемпионом а то,как прощались с легендами Рибери и Роббеном. Нам всем их будет не хватать.
Спасибо парни!
Все я дальше бух@ть и смотреть финала ЛЧ 2013.
Поздравляю Назара .
Поздравляю Назара .