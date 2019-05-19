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«Бавария» - чемпион и другие результаты 34-го тура Бундеслиги

19 мая 2019, 00:06

Завершились матчи заключительного тура чемпионата Германии.

«Бавария» - «Айнтрахт» 5:1
Голы: Коман 4, Алаба 53, Ренату Санчеш 58, Рибери 72, Роббен 78 - Аллер 50

«Боруссия М»- «Боруссия Д» 0:2
Голы: Санчо 45, Ройс 54

«Шальке-04» - «Штутгарт» 0:0

«Герта» - «Байер» 1:5
Голы: Лазаро 34 - Хавертс 28, Аларио 38, Брандт 54, Аларио 72, Аларио 88

«Вердер» - «Лейпциг» 2:1
Голы: Рашица 35 (пенальти), Писарро 88 - Мукиеле 86

«Майнц» - Хоффенхайм» 4:2
Голы: Бросински 66 (пенальти), Боэтиюс 83, Боэтиюс 90, Матета 90 - Бельфодиль 12, Крамарич 34

«Вольфсбург» - «Аугсбург» 8:1
Голы: Вегорст 21, Вегорст 37, Кнохе 41, Вегорст 55, Гинчек 57, Реджбечай 60, Брекало 85, Данзо 89 (автогол) - Шибер 81

«Фрайбург» - «Нюрнберг» 5:1
Голы: Терраццино 7, Вальдшмидт 34, Петерсен 54, Петерсен 56, Грифо 61 - Левен 69

«Фортуна» - «Ганновер» 2:1
Голы: Хеннингс 56, Караман 60 - Мюллер 78

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Все комментарии
Egorium
Egorium
   111 / 843
19 мая в 10:14
Баварию с победой в чемпионате!
Tommy Lee
Tommy Lee
   342 / 843
19 мая в 09:47
Хоффенхайм обойдётся без Головина.
Mangur
Mangur
   520 / 843
19 мая в 03:00
Рад Браво Бавария.
kasyak7
kasyak7
   151 / 843
19 мая в 02:32
Баварцев с победой
Bayern Best
Bayern Best
   247 / 843
19 мая в 02:21
Был на матче с Айнтрахтом. Блин!
Многие плакали не то,что Бавария стала чемпионом а то,как прощались с легендами Рибери и Роббеном. Нам всем их будет не хватать.
Спасибо парни!
Все я дальше бух@ть и смотреть финала ЛЧ 2013.
Bavaria_M
Bavaria_M
   162 / 843
19 мая в 01:12
Эх поменять бы местами Франкфурт и неверкузен, и гладбах и вердер эх
EAGuar As
EAGuar As
   40 / 843
19 мая в 00:46
Поздравляю Баварию .
Поздравляю Назара .
cska plus
cska plus
   3 / 843
19 мая в 00:36
Баварию надо поздравить с чемпионством.
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