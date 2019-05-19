«Реал» закончил сезон домашним поражением от «Бетиса»

В заключительном туре Ла Лиги «Реал» проиграл «Бетису» на «Сантьяго Бернабеу».
С турнирной точки зрения эта игра уже не имела значения - «сливочные» остались третьими, а «Бетис» поднялся на 10-ю позицию.
Мадрид, стадион «Сантьяго Бернабеу»
«Реал» - «Бетис» 0:2 (0:0)
Голы: Морон Гарсия 61, Хесе 75
«Реал»: Навас, Карвахаль, Варан, Начо, Марсело, Модрич, Льоренте, Вальверде (Иско 69), Диас (Асенсио 60), Бензема (Лукас 77), Винисиус Жуниор
Главный тренер: Зидан Зинедин.
«Бетис»: Лопес, Манди, Феддаль, Бартра, Вильям Карвалью (Сидней 90+1), Франсис Герреро, Каптум (Хесе 68), Гуардадо, Фирпо Адамес, Ло Чельсо, Морон Гарсия (Тельо 74)
Главный тренер: Сетьен Кике.
Предупреждения: Каптум 30, Льоренте 37, Вальверде 49, Карвахаль 58, Иско 85
Судья: Ундиано Мальенко Альберто.
«Атлетико» в последнем туре сыграл вничью с «Леванте».
Это реальный уровень команды Переса без судей!
Это реальный уровень команды Переса без судей!
Хочу,чтобы ты работал врачом Реала,чтобы мог влиять на слабаков на поле.
Хочу,чтобы ты работал врачом Реала,чтобы мог влиять на слабаков на поле.
Как мотиватор Зидан наверное лучше всех, но ни как тренер-тактик
Как мотиватор Зидан наверное лучше всех, но ни как тренер-тактик
Мог выпустить тех игроков, которые рвутся в бой и наигрывать их(Регилон, Льоренте, Вальверде и т.д.), вместо исчерпавших себя и забивших на футбол Марсело, Модрича, Крооса и т.д.
Также вернуть Наваса в старт, очевидно, что он намного ЛУЧШЕ чем Дыртуа! Сегодня не один из этих двух голов не забиты из-за ошибок вратаря, Дыртуа в прошлом туре пропустил по своей же ошибке минимум 2 из 3 голов. И не раз Дыртуа проваливался в этом сезоне. И несмотря на всё это, пишут что Зидан сказал, то что у Наваса типа нет будущего в Реале!
Мог выпустить тех игроков, которые рвутся в бой и наигрывать их(Регилон, Льоренте, Вальверде и т.д.), вместо исчерпавших себя и забивших на футбол Марсело, Модрича, Крооса и т.д.
Также вернуть Наваса в старт, очевидно, что он намного ЛУЧШЕ чем Дыртуа! Сегодня не один из этих двух голов не забиты из-за ошибок вратаря, Дыртуа в прошлом туре пропустил по своей же ошибке минимум 2 из 3 голов. И не раз Дыртуа проваливался в этом сезоне. И несмотря на всё это, пишут что Зидан сказал, то что у Наваса типа нет будущего в Реале!
Ну а так, конечно можно рассуждать о ком угодно)
Ну а что касается про Зидана..
Я не смотрел ни один матч после его возвращения и поэтому не могу сказать ничего про ситуацию в Мадриде.
Меня смешат эти комментарии тупица, идиот и все такое. Вот на это был акцент и только.
А про работу Зидана можно будет поговорить в конце следующего сезона.
Ну а так, конечно можно рассуждать о ком угодно)
Ну а что касается про Зидана..
Я не смотрел ни один матч после его возвращения и поэтому не могу сказать ничего про ситуацию в Мадриде.
Меня смешат эти комментарии тупица, идиот и все такое. Вот на это был акцент и только.
А про работу Зидана можно будет поговорить в конце следующего сезона.