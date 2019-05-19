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«Реал» закончил сезон домашним поражением от «Бетиса»

19 мая 2019, 14:53
РеалЛоготип футбольный клуб Реал (Мадрид)0 : 2Логотип футбольный клуб Бетис (Севилья)БетисМатч завершен

В заключительном туре Ла Лиги «Реал» проиграл «Бетису» на «Сантьяго Бернабеу». 

С турнирной точки зрения эта игра уже не имела значения - «сливочные» остались третьими, а «Бетис» поднялся на 10-ю позицию.

Мадрид, стадион «Сантьяго Бернабеу»

«Реал» - «Бетис» 0:2 (0:0)
Голы: Морон Гарсия 61, Хесе 75

«Реал»: Навас, Карвахаль, Варан, Начо, Марсело, Модрич, Льоренте, Вальверде (Иско 69), Диас (Асенсио 60), Бензема (Лукас 77), Винисиус Жуниор
Главный тренер: Зидан Зинедин.

«Бетис»: Лопес, Манди, Феддаль, Бартра, Вильям Карвалью (Сидней 90+1), Франсис Герреро, Каптум (Хесе 68), Гуардадо, Фирпо Адамес, Ло Чельсо, Морон Гарсия (Тельо 74)
Главный тренер: Сетьен Кике.

Предупреждения: Каптум 30, Льоренте 37, Вальверде 49, Карвахаль 58, Иско 85

Судья: Ундиано Мальенко Альберто.

«Атлетико» в последнем туре сыграл вничью с «Леванте».

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Все комментарии
амурец
амурец ответил fekir-1111
   117 / 843
вчера в 02:38
Весь амур скупит Барсуки нагибать будут сливочный мусор.без трофейный шлак с лысым алжирцем.
опять выполз
Agamaga
Agamaga
   206 / 843
вчера в 00:54
Бетис на классе! Зидан лысый физрук. А каталонский физрук ставит рекорды в АПЛ.
Это реальный уровень команды Переса без судей!
Гавроша
Гавроша
   20 / 843
19 мая в 22:38
Видно зидан не тренер, пора пуделя звать.
No problem
No problem
   180 / 843
19 мая в 21:05
Тьфу епта.
FCSM всегда первый
FCSM всегда первый ответил Гавроша
   135 / 843
19 мая в 20:40
Лучше Зенит продать федуну
Galaxy real way
Galaxy real way
   280 / 843
19 мая в 20:36
Пoзoр да и только, накoнец сезoн завершен.
fekir-1111
fekir-1111 ответил 95-shishani-95
   558 / 843
19 мая в 19:44
Что он мог сделать в этой ситуации? Мог выпустить тех игроков, которые рвутся в бой и наигрывать их(Регилон, Льоренте, Вальверде и т.д.), вместо исчерпавших себя и забивших на футбол Марсело, Модрича, Крооса и т.д. Также вернуть Наваса в старт, очевидно, что он намного ЛУЧШЕ чем Дыртуа! Сегодня не один из этих двух голов не забиты из-за ошибок вратаря, Дыртуа в прошлом туре пропустил по своей же ошибке минимум 2 из 3 голов. И не раз Дыртуа проваливался в этом сезоне. И несмотря на всё это, пишут что Зидан сказал, то что у Наваса типа нет будущего в Реале!
Дыртуа лучше горных варатах стоит чем скакуны с пастбища
fekir-1111
fekir-1111 ответил амурец
   558 / 843
19 мая в 19:40
А согласен с Зидана требовать сейчас нельзя он сделал с Реалом то что не сделает долгое время никто и не скем, то есть 3 ЛЧ подряд, Задан пришёл в Реализм в конце сезона и просто доигрывает, а от со следующего сезона и посмотрим
Весь амур скупит Барсуки нагибать будут сливочный мусор.без трофейный шлак с лысым алжирцем.
vastudio
vastudio
   453 / 843
19 мая в 19:20
Реал рождён для рекордов!!!! В этом году пал очередной рекорд! Уже минус 19 от Барсы))))
Palex
Palex ответил XL-965
   60 / 843
19 мая в 18:51
Не построишь , тем более с Зиданом.
ALBA BARCELONA 21
ALBA BARCELONA 21 ответил 95-shishani-95
   59 / 843
19 мая в 18:35
Это как раз наоборот, с вами (с тобой, с Волгодно, роналдо743 и т.д.) спорить- себя не уважать. Я вообще про Роналду не знал, когда начал болеть за Реал Мадрид (где-то с 2002 или 2003 года)! За Реал я начал болеть из-за Роналдо(зубастик) и Роберто Карлоса. А про тренера я не знал, потому что в то время не было возможности (интернета), чтоб следить за командой как щас. Так как твоя "страна" разрушила всю инфраструктуру моей республики! Я узнавал про результаты команды через новостей, когда случайно натыкался. И игры видел только те, что показывали по НТВ
Я тебя брат мой понимаю и твою ругань в адрес Зидана но многие тебя не понимают,поэтому не обращай внимание.Ты хирург по какой области-торакальный,абдоменальный,гепато итд?
Хочу,чтобы ты работал врачом Реала,чтобы мог влиять на слабаков на поле.
Apsny
Apsny
   207 / 843
19 мая в 18:02
Что Сиссисен, что говнисиссен, Барточмо продолжается.
kotmyshka
kotmyshka
   115 / 843
19 мая в 17:48
Отпуск близко, играть не хочется, хочется на пляж...
XL-965
XL-965
   490 / 843
19 мая в 17:48
Наихудший сезон Реала за последние лет 20. И не стоит болелам Реала ждать скорейшего возвращения своей команды на вершину, так как за один сезон команду не построишь.
NOVA
NOVA
   398 / 843
19 мая в 17:44
плохо закончили сезон!! Зизу дома не проигрывал!!
Rex04
Rex04
19 мая в 17:37
Просто у Реал деньги закончились для лиги чемпионов,а в ла лиге с Зиданом ничего хорошего не увидем...Хаха Мадрид))))
BarsfanBaku
BarsfanBaku
   644 / 843
19 мая в 17:34
матч ничего не решал вот и слили
амурец
амурец ответил 95-shishani-95
   117 / 843
19 мая в 17:31
и кто это тупит?
амурец
амурец ответил 112910315
   117 / 843
19 мая в 17:29
А согласен с Зидана требовать сейчас нельзя он сделал с Реалом то что не сделает долгое время никто и не скем, то есть 3 ЛЧ подряд, Задан пришёл в Реализм в конце сезона и просто доигрывает, а от со следующего сезона и посмотрим
Гавроша
Гавроша
   20 / 843
19 мая в 17:18
Может закрыть этот реал? Или продать акции федуну?
112910315
112910315 ответил 95-shishani-95
   2 / 843
19 мая в 17:13
А почему тогда осуждаешь всех, раз не смотрел как он тупит после возвращения?
Как можно называть тренера тупицей, тренера, который выиграл три подряд ЛЧ для Реала, тренера, который возвращается спасать команду, которая тонет, после его ухода. Как возможно оскорблять такими словами любого тренера, когда ещё не начался новый сезон, не видно результата его роботы. Вы хотите, чтобы он готовился к новому сезону никому не проигрывая, выигрывая у всех. Так не бывает, прежде, чем так оскорблять, вспомните, что он сделал для Реала, как тренер за три года, когда он возглавлял Реал, в какую команду он возвратился менее, чем через год, после своего ухода. Ухода не по своей вине, а из-за конфликта с Пересом, который ему указывал, что и как делать. Вмешивался в его дела, хотя дела его шли прекрасно. Но он всё-таки вернулся, чтобы помочь своему родному клубу во второй раз. И за всё это в его адрес такое писать, не дождавшись результата его работы, не дождавшись окончание нового сезона, который ещё и не начинался. Мягко говоря, странно, как для болельщиков Реала. Не всех, некоторых!
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
   28 / 843
19 мая в 17:11
Без Пеналду совсем заплохел Реал...
Zayac_65
Zayac_65
   525 / 843
19 мая в 17:08
Ничего у Зидана не получиться.
starche
starche
   314 / 843
19 мая в 17:05
Физрук Зина показал свой НАСТОЯЩИЙ УРОВЕНЬ ТРЕНЕРА. Маргариновые жутко позорятся в конце сезона...........
вячеслав остапенко
вячеслав остапенко
   133 / 843
19 мая в 16:49
Бетис с победой
sir_Alex
sir_Alex
   50 / 843
19 мая в 16:49
Вытерли ноги о хозяев! 😲
95-shishani-95
95-shishani-95 ответил Летучий-Голландец.
   46 / 843
19 мая в 16:29
Просто мой комментарий был адресован болельщикам Реала.. поэтому твоя реакция меня немного удивила. Ну а так, конечно можно рассуждать о ком угодно) Ну а что касается про Зидана.. Я не смотрел ни один матч после его возвращения и поэтому не могу сказать ничего про ситуацию в Мадриде. Меня смешат эти комментарии тупица, идиот и все такое. Вот на это был акцент и только. А про работу Зидана можно будет поговорить в конце следующего сезона.
А почему тогда осуждаешь всех, раз не смотрел как он тупит после возвращения?
95-shishani-95
95-shishani-95 ответил ALBA BARCELONA 21
   46 / 843
19 мая в 16:28
Реал не может очухаться после ухода Роналду,зря уволили Лопетеги,так как дальше стало ясно,что игроки виноваты в основном,не могут забивать.Надо купить Месси,Роналду,Мбаппе,Неймара,Салаха,Кейна,тогда и Семин станет мировым брендом,если станет тренером Реала
Поверь, с таким подбором игроков не справилось бы бо́льшее количество тренеров.
Как мотиватор Зидан наверное лучше всех, но ни как тренер-тактик
95-shishani-95
95-shishani-95 ответил Летучий-Голландец.
   46 / 843
19 мая в 16:25
Зидан, после возвращения занимается тем, что проверяет состав. В этой ситуации трудно расчитывать на очки.. сезон для Реала закончился после Аякса. Смешно наблюдать за тем, как Зидан из великого тренера превратился в тупицу)) Что он мог сделать в этой ситуации? И вообще зачем ты все это на себя перетянул?) Ты же вроде болельщик Арсенала..
Что он мог сделать в этой ситуации?
Мог выпустить тех игроков, которые рвутся в бой и наигрывать их(Регилон, Льоренте, Вальверде и т.д.), вместо исчерпавших себя и забивших на футбол Марсело, Модрича, Крооса и т.д.
Также вернуть Наваса в старт, очевидно, что он намного ЛУЧШЕ чем Дыртуа! Сегодня не один из этих двух голов не забиты из-за ошибок вратаря, Дыртуа в прошлом туре пропустил по своей же ошибке минимум 2 из 3 голов. И не раз Дыртуа проваливался в этом сезоне. И несмотря на всё это, пишут что Зидан сказал, то что у Наваса типа нет будущего в Реале!
Летучий-Голландец.
Летучий-Голландец. ответил Artuom
   161 / 843
19 мая в 16:16
Просто мой комментарий был адресован болельщикам Реала.. поэтому твоя реакция меня немного удивила.
Ну а так, конечно можно рассуждать о ком угодно)

Ну а что касается про Зидана..
Я не смотрел ни один матч после его возвращения и поэтому не могу сказать ничего про ситуацию в Мадриде.
Меня смешат эти комментарии тупица, идиот и все такое. Вот на это был акцент и только.
А про работу Зидана можно будет поговорить в конце следующего сезона.
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