Мбаппе - первый за 52 года француз, забивший в Лиге 1 более 30 голов

19 мая 2019, 00:21

Нападающий ПСЖ сделал дубль в матче 37-го тура чемпионата Франции против «Дижона». На счету форварда на данный момент 32 гола. Мбаппе стал первым французом за последние 52 года, которому удалось преодолеть отметку в 30 мячей в Лиге 1.

Последний раз подобное достижение покорилось нападающему «Сент-Этьена» Эрве Ревелли, который в сезоне-1966/67 забил 31 гол.