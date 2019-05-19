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Мбаппе - первый за 52 года француз, забивший в Лиге 1 более 30 голов

19 мая 2019, 00:21
Пари Сен-ЖерменЛоготип футбольный клуб Пари Сен-Жермен (Париж)4 : 0Логотип футбольный клуб ДижонДижонМатч завершен

Нападающий ПСЖ Килиан Мбаппе сделал дубль в матче 37-го тура чемпионата Франции против «Дижона». На счету форварда на данный момент 32 гола. Мбаппе стал первым французом за последние 52 года, которому удалось преодолеть отметку в 30 мячей в Лиге 1.

Последний раз подобное достижение покорилось нападающему «Сент-Этьена» Эрве Ревелли, который в сезоне-1966/67 забил 31 гол.

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Все комментарии
Игорь Солнцев
Игорь Солнцев
   69 / 843
19 мая в 10:08
Странно Мбаппе называть французом.
kotmyshka
kotmyshka
   115 / 843
19 мая в 09:50
Молодец
Alex12357
Alex12357
   346 / 843
19 мая в 09:40
Да парень забивной ,особенно в ЛЧ ,когда нужно было побеждать МЮ в Париже ,его почему-то не оказалось ????????Ну что тут говорить Камерунец он и есть КАМЕРУНЕЦ,а не какой-то там Француз.В России модно ,если еврей родился в России ,значит он Русский ,а в пословице говорится так -Бабушка говорит внуку -Запомни Бога ,ты ЕВГЕЙ!!!
BARCDJIN
BARCDJIN ответил NGYRZ
   102 / 843
19 мая в 09:12
если ты живешь в России, ты не россиянин что ли?🤦🤦🤦 Слово Француз имеет два значение: житель франции(коим может быть русский, узбек и т.п.) и национальность француз. Манго, не путай одно с другим.
    Ангел неБесГрешен
    Ангел неБесГрешен
       28 / 843
    19 мая в 09:08
    Как писалось в досье в "Мгновениях" -"истинный ариец".
    В данном случае француз чистой воды...
    Beka_byaka
    Beka_byaka
       118 / 843
    19 мая в 09:03
    А вообще молоток. Парень, забивной. Пора его в топ клуб. Чтоб и дальше рос. Ато так и будет копаться вокруг до около...
    ilhom0566
    ilhom0566 ответил NGYRZ
       724 / 843
    19 мая в 08:45
    Пока этим "экспертам" не объяснишь, что имелось в виду под понятием "француз" в данной статье, так и будут сидеть и мурыжить это слово.
    NGYRZ
    NGYRZ ответил mangoх12
       71 / 843
    19 мая в 08:32
    какой он вам француз))
    если ты живешь в России, ты не россиянин что ли?🤦🤦🤦

    Слово Француз имеет два значение: житель франции(коим может быть русский, узбек и т.п.) и национальность француз.

    Манго, не путай одно с другим.
    NGYRZ
    NGYRZ ответил 95-shishani-95
       71 / 843
    19 мая в 08:28
    Тоже мне "француз"! Мне стыдно было бы называть себя другой национальностью, из-за того что я родился и вырос в другой стране! Это неуважение к самому себе, и в первую очередь к своим предкам.
    Ты не понял брат.

    Когда автор употреблял термин француз по отношению к Мбаппе и его рекорду, то он имел ввиду, Мбаппе КАК ЖИТЕЛЯ Франции, а не его национальную принадлежность.
    112910315
    112910315
       2 / 843
    19 мая в 05:26
    Типичное французское лицо)
    КЭТиК
    КЭТиК
       146 / 843
    19 мая в 04:59
    Это расизм какой-то: называть негра французом.
    STVA 1
    STVA 1 ответил mangoх12
       38 / 843
    19 мая в 03:14
    Румын)))
    95-shishani-95
    95-shishani-95
       46 / 843
    19 мая в 01:39
    Тоже мне "француз"!
    Мне стыдно было бы называть себя другой национальностью, из-за того что я родился и вырос в другой стране! Это неуважение к самому себе, и в первую очередь к своим предкам.
    Klaksvikar Itrottarselag
    Klaksvikar Itrottarselag
       103 / 843
    19 мая в 01:30
    Однако крепенько видоизменился француз если брать с 1812.
    Leha-ha50
    Leha-ha50
       9 / 843
    19 мая в 00:32
    Хорошие французы в Лиге 1 - дефицит!!!
    mangoх12
    mangoх12
       26 / 843
    19 мая в 00:31
    какой он вам француз))
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