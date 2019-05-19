Мбаппе - первый за 52 года француз, забивший в Лиге 1 более 30 голов

Нападающий ПСЖ Килиан Мбаппе сделал дубль в матче 37-го тура чемпионата Франции против «Дижона». На счету форварда на данный момент 32 гола. Мбаппе стал первым французом за последние 52 года, которому удалось преодолеть отметку в 30 мячей в Лиге 1.
Последний раз подобное достижение покорилось нападающему «Сент-Этьена» Эрве Ревелли, который в сезоне-1966/67 забил 31 гол.
АХа-ха)
АХа-ха)
В данном случае француз чистой воды...
В данном случае француз чистой воды...
Слово Француз имеет два значение: житель франции(коим может быть русский, узбек и т.п.) и национальность француз.
Манго, не путай одно с другим.
Слово Француз имеет два значение: житель франции(коим может быть русский, узбек и т.п.) и национальность француз.
Манго, не путай одно с другим.
Когда автор употреблял термин француз по отношению к Мбаппе и его рекорду, то он имел ввиду, Мбаппе КАК ЖИТЕЛЯ Франции, а не его национальную принадлежность.
Когда автор употреблял термин француз по отношению к Мбаппе и его рекорду, то он имел ввиду, Мбаппе КАК ЖИТЕЛЯ Франции, а не его национальную принадлежность.
Мне стыдно было бы называть себя другой национальностью, из-за того что я родился и вырос в другой стране! Это неуважение к самому себе, и в первую очередь к своим предкам.
Мне стыдно было бы называть себя другой национальностью, из-за того что я родился и вырос в другой стране! Это неуважение к самому себе, и в первую очередь к своим предкам.