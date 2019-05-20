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Хохлов: «„Динамо“ обязано показать хорошую игру на открытии новой арены»

вчера, 11:33
ДинамоЛоготип футбольный клуб Динамо (Москва)-:-Логотип футбольный клуб Арсенал (Тула)Арсенал26.05.2019 в 14:00 Не начался

Главный тренер «Динамо» Дмитрий Хохлов поделился ожиданиями от матча заключительного тура РПЛ против тульского «Арсенала». Эта встреча станет первой для «бело-голубых» на новом стадионе - «ВТБ Арене».

Будет ли легким первый матч на нашем новом стадионе? Я не помню, когда у нас последний раз был легкий матч. Будет давление, его никуда не денешь. Это матч-открытие на своем стадионе. Мы обязаны показать хорошую игру и положительный результат. Надеюсь, переполненные трибуны будут хорошим знаком для шага вперед.

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Все комментарии
Klaksvikar Itrottarselag
Klaksvikar Itrottarselag
   103 / 843
вчера в 20:04
При нынешнем раскладе Динамо может сыграть хорошо только если Арсенал будет играть плохо.
Ragnar_Lodbrok
Ragnar_Lodbrok
   594 / 843
вчера в 19:05
Андрей Вишняков
Сегодня 14:14
Жаль, что потом этот стадион почти всегда будет пустым.
___________________________________________________________________________
Славнов, ну на Динамо ведь не будут сгонять бюджетников, как на матчи питерского проекта без истории
Ragnar_Lodbrok
Ragnar_Lodbrok ответил ВОДИТЕЛЬ АВТОБУСА
   594 / 843
вчера в 19:03
ВСЯ СТРАНА БУДЕТ БОЛЕТЬ ЗА АРСЕНАЛ ! НАДЕЮСЬ ОН РАЗДАВИТ Д-МО И ПОЛОЖИТ НАЧАЛО ИХ ПРОИГРЫШНОЙ СЕРИИ НА НОВОМ СТАДИОНЕ !!!! ГЫ-ГЫ
Вся страна всегда болеет против питерского проекта без истории
Anisovich
Anisovich
   65 / 843
вчера в 18:18
На открытии нужно обязательно выигрывать.
kotmyshka
kotmyshka
   115 / 843
вчера в 18:08
Обязано, но может и продинамить...
Андрей Вишняков
Андрей Вишняков
   37 / 843
вчера в 13:14
Жаль, что потом этот стадион почти всегда будет пустым.
Alex-96
Alex-96 ответил Байкал-38
   198 / 843
вчера в 13:02
Тут даже можно спрогнозировать крупную победу Динамо. Арсенал мне кажется в опустошён, вылет из кубка, и не попадание в еврокубки. Динамо наоборот задачу решили в стыки не попали, настроение хорошее. Так, что о лучшем сопернике на открытие стадиона можно и не мечтать.
Если Локо берет кубок(а шансы на это больше чем у Урала), то Арсенал попадает в квалификацию ЛЕ. Я бы на Черевченко там посмотрел, в первый раз он там хорошо справился.
Alex-96
Alex-96
   198 / 843
вчера в 12:56
Ну пару тысяч динамиков придет, остальные пустоты чем будут заполнять? росгвандонцев на трибунах рассадят?
kasyak7
kasyak7
   151 / 843
вчера в 12:50
на таких матчах обычно хозяева побеждают.
КЭТиК
КЭТиК
   146 / 843
вчера в 12:24
Арсенал серьезный соперник, просто не будет. Можно и проиграть.
11-и метровый
11-и метровый
   24 / 843
вчера в 12:11
Насчет хорошей игры трудно сказать, но не выиграть в первом матче на открытии стадиона будет западло.
mihaluch
mihaluch
   53 / 843
вчера в 11:58
Аура для Динамо благоприятная, но для победы этого может быть мало.
Сергей Саныч
Сергей Саныч
   6 / 843
вчера в 11:55
На открытие должно народу много привалить.
Ветеранов пригласят, туда-сюда...вход бесплатный,погода нормальная.
Надо перед своими побегать.
Должны выигрывать.
ВОДИТЕЛЬ АВТОБУСА
ВОДИТЕЛЬ АВТОБУСА
   58 / 843
вчера в 11:41
ВСЯ СТРАНА БУДЕТ БОЛЕТЬ ЗА АРСЕНАЛ !
НАДЕЮСЬ ОН РАЗДАВИТ Д-МО И ПОЛОЖИТ НАЧАЛО ИХ ПРОИГРЫШНОЙ СЕРИИ НА НОВОМ СТАДИОНЕ !!!!

ГЫ-ГЫ
Байкал-38
Байкал-38
   10 / 843
вчера в 11:41
Тут даже можно спрогнозировать крупную победу Динамо.
Арсенал мне кажется в опустошён, вылет из кубка, и не попадание в еврокубки.
Динамо наоборот задачу решили в стыки не попали, настроение хорошее. Так, что о лучшем сопернике на открытие стадиона можно и не мечтать.
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