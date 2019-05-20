Хохлов: «„Динамо“ обязано показать хорошую игру на открытии новой арены»

Главный тренер «Динамо» поделился ожиданиями от матча заключительного тура РПЛ против тульского «Арсенала». Эта встреча станет первой для «бело-голубых» на новом стадионе - «ВТБ Арене».

Будет ли легким первый матч на нашем новом стадионе? Я не помню, когда у нас последний раз был легкий матч. Будет давление, его никуда не денешь. Это матч-открытие на своем стадионе. Мы обязаны показать хорошую игру и положительный результат. Надеюсь, переполненные трибуны будут хорошим знаком для шага вперед.