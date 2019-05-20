Хохлов: «„Динамо“ обязано показать хорошую игру на открытии новой арены»

Главный тренер «Динамо» Дмитрий Хохлов поделился ожиданиями от матча заключительного тура РПЛ против тульского «Арсенала». Эта встреча станет первой для «бело-голубых» на новом стадионе - «ВТБ Арене».
Будет ли легким первый матч на нашем новом стадионе? Я не помню, когда у нас последний раз был легкий матч. Будет давление, его никуда не денешь. Это матч-открытие на своем стадионе. Мы обязаны показать хорошую игру и положительный результат. Надеюсь, переполненные трибуны будут хорошим знаком для шага вперед.
Сегодня 14:14
Жаль, что потом этот стадион почти всегда будет пустым.
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Славнов, ну на Динамо ведь не будут сгонять бюджетников, как на матчи питерского проекта без истории
Сегодня 14:14
Жаль, что потом этот стадион почти всегда будет пустым.
___________________________________________________________________________
Славнов, ну на Динамо ведь не будут сгонять бюджетников, как на матчи питерского проекта без истории
Ветеранов пригласят, туда-сюда...вход бесплатный,погода нормальная.
Надо перед своими побегать.
Должны выигрывать.
Ветеранов пригласят, туда-сюда...вход бесплатный,погода нормальная.
Надо перед своими побегать.
Должны выигрывать.
НАДЕЮСЬ ОН РАЗДАВИТ Д-МО И ПОЛОЖИТ НАЧАЛО ИХ ПРОИГРЫШНОЙ СЕРИИ НА НОВОМ СТАДИОНЕ !!!!
ГЫ-ГЫ
НАДЕЮСЬ ОН РАЗДАВИТ Д-МО И ПОЛОЖИТ НАЧАЛО ИХ ПРОИГРЫШНОЙ СЕРИИ НА НОВОМ СТАДИОНЕ !!!!
ГЫ-ГЫ
Арсенал мне кажется в опустошён, вылет из кубка, и не попадание в еврокубки.
Динамо наоборот задачу решили в стыки не попали, настроение хорошее. Так, что о лучшем сопернике на открытие стадиона можно и не мечтать.
Арсенал мне кажется в опустошён, вылет из кубка, и не попадание в еврокубки.
Динамо наоборот задачу решили в стыки не попали, настроение хорошее. Так, что о лучшем сопернике на открытие стадиона можно и не мечтать.