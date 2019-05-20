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Восемь человек погибли в Уганде в результате крушения лодки с футболистами

вчера, 18:33

В Уганде перевернулась лодка, на борту которой находились футболисты и их фанаты, направлявшиеся на игру. 

Трагедия произошла на озере Альберт в западной части страны. Всего на борту судна было 60 человек, 8 из них погибли, еще 15 числятся пропавшими без вести. На месте крушения работает военно-морское подразделение, однако в полиции не рассчитывают найти выживших. 

Сообщается, что причиной трагедии стали погодные условия и перегруз лодки.

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Все комментарии
wingback
wingback
   168 / 843
вчера в 19:12
Всплывут к осени в спартаке...
Scuderia Ferrari
Scuderia Ferrari ответил Волгодон № 2
   12 / 843
вчера в 18:52
Ну среди ваших тоже мерзости пишут, но да, звучало погано.
Волгодон № 2
Волгодон № 2 ответил Lucho Gonzalez
   726 / 843
вчера в 18:51
Да уж, беда. Говорят они плыли на просмотр к спартаковскому скауту
Фу, мерзость.
Фан лазурных во всей красе.
clop
clop
   84 / 843
вчера в 18:49
Раз уж новость про Африку, то немножко черного юмора.
У крокодилов сегодня праздничный ужин :-/
Colchoneros
Colchoneros
   54 / 843
вчера в 18:42
Отключите комментарии!
Colchoneros
Colchoneros ответил Lucho Gonzalez
   54 / 843
вчера в 18:40
Да уж, беда. Говорят они плыли на просмотр к спартаковскому скауту
Хорош прикалываться!
Lucho Gonzalez
Lucho Gonzalez
   52 / 843
вчера в 18:37
Да уж, беда.
Говорят они плыли на просмотр к спартаковскому скауту
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