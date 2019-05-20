Восемь человек погибли в Уганде в результате крушения лодки с футболистами

вчера, 18:33

В Уганде перевернулась лодка, на борту которой находились футболисты и их фанаты, направлявшиеся на игру.

Трагедия произошла на озере Альберт в западной части страны. Всего на борту судна было 60 человек, 8 из них погибли, еще 15 числятся пропавшими без вести. На месте крушения работает военно-морское подразделение, однако в полиции не рассчитывают найти выживших.

Сообщается, что причиной трагедии стали погодные условия и перегруз лодки.