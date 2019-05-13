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Свидетель по делу Кокорина и Мамаева выпала из окна

13 мая 2019, 22:34

Екатерина Бобкова, свидетель по делу полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева и нападающего «Зенита» Александра Кокорина, попала в больницу в Праге в критическом состоянии. В столице Чехии девушка выпала из окна. Бобковой 11 мая сделали несколько операций и ввели в состояние искусственной комы. Среди ее травм: перелом таза, ребер, контузия легких.

Напомним, что Бобкова находилась в компании футболистов, однако заступилась за потерпевшего водителя Виталия Соловчука - девушка закрыла его своим телом и защищала от ударов.

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Все комментарии
Doping87
Doping87 ответил Так Себе Аналитик
   257 / 840
14 мая в 23:51
Можно только по молится, но я не умею.
Морозовский
Морозовский
   8 / 840
14 мая в 19:41
Как-то не верится, что Ваня эту новость не читал...
RIR68
RIR68 ответил сулейман шлагбаум 1
   196 / 840
14 мая в 18:49
Наркота и бухло - убойная смесь ! Особенно для бабы, пусть даже и свидетельницы.
отдыхала в компании словацких хоккеистов. универсалка, мля(((
Fleischjager
Fleischjager
   509 / 840
14 мая в 17:26
приговор вынесен это уже не свидетельница
susanin ultrazenith
susanin ultrazenith
   90 / 840
14 мая в 09:47
Похоже на заказ...
ekliziast
ekliziast
   374 / 840
14 мая в 09:35
Ко и Ма заказали.
Serg_Diamond
Serg_Diamond
   288 / 840
14 мая в 07:27
Совпадение? Не думаю...
сулейман шлагбаум 1
сулейман шлагбаум 1
   293 / 840
14 мая в 06:50
Наркота и бухло - убойная смесь ! Особенно для бабы, пусть даже и свидетельницы.
Charismatic
Charismatic
   403 / 840
14 мая в 02:39
Вот так вот, кокурин мстит за свой беспредел)) Зенитка, что с него взять))
Vasya Oblomov
Vasya Oblomov
   198 / 840
14 мая в 01:38
странные пошли дела
Али Самаркандский
Али Самаркандский
14 мая в 01:13
Пошла писать деревня.Сейчас свяжут с Путиным и КГБ.
clop
clop ответил Так Себе Аналитик
   84 / 840
14 мая в 00:42
Тут тоже не надо торопиться, как бы не все просто. Не так просто. Не забывай, что она - одна из ключевых свидетелей обвинения. И на основании ее показаний был, в том числе, посажен Кокоша и Мамаша. Теперь посмотрим на отца Мамаева, бывшего зека (за грабеж), возможно, многократно судимого, который несколько лет находился в федеральном розыске (!!), и против которого уже в 2000-м были возбуждены дела за отмывание денег, разбой и "организация преступной группы". Или на друга Кокорина Алана Чочиева, кавказского братушку, с которым они палили вместе на свадьбе и который обещал в интервью про посадку братушки Коки, что "Судный день настанет для всех." Как-то очень странно, что моделька, у которой в инсте много фотографий ЗОЖ, с детьми, внезапно выпадает из окна, и, что интересно, именно тогда, когда она лишается свидетельской защиты, то есть выезжает за пределы России, согласись? И именно в тот момент, когда она свидетельствует против сына бандита из 90-х? Кажется, что это какой-то бандитский сюжет и в цивилизованной более-менее стране невозможен, но не нужно забывать интервью Мамаева-старшего НТВ о том, что "все вокруг черти и г***ны и воткнули нож в спину его сыну." и понять, что бандита из 90-х из человека не вышибешь.
М-да, по-видимому, у Бобковой враги уже имеются. У чешских полицейских будет немало работы. Что касается фразы про "Судный день", то она не является угрозой, на мой взгляд. Люди невыдержанные произносят такие "угрозы" по нескольку раз на дню.
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик ответил Doping87
   24 / 840
14 мая в 00:27
Мгновенная карма + алкоголь с психистимуляторами дают подобный результат. Но все равно пусть поправляется.
Там перелом таза, внутречерепное кровоизлияние, критическое состояние уже несколько дней... Не знаю, сколько шансов, но их не так много.
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик ответил clop
   24 / 840
14 мая в 00:26
Возможно, что дела обстоят именно так, как ты написал. Но в современном мире это уже редкость.
Тут тоже не надо торопиться, как бы не все просто. Не так просто.

Не забывай, что она - одна из ключевых свидетелей обвинения. И на основании ее показаний был, в том числе, посажен Кокоша и Мамаша.

Теперь посмотрим на отца Мамаева, бывшего зека (за грабеж), возможно, многократно судимого, который несколько лет находился в федеральном розыске (!!), и против которого уже в 2000-м были возбуждены дела за отмывание денег, разбой и "организация преступной группы".

Или на друга Кокорина Алана Чочиева, кавказского братушку, с которым они палили вместе на свадьбе и который обещал в интервью про посадку братушки Коки, что "Судный день настанет для всех."

Как-то очень странно, что моделька, у которой в инсте много фотографий ЗОЖ, с детьми, внезапно выпадает из окна, и, что интересно, именно тогда, когда она лишается свидетельской защиты, то есть выезжает за пределы России, согласись? И именно в тот момент, когда она свидетельствует против сына бандита из 90-х?

Кажется, что это какой-то бандитский сюжет и в цивилизованной более-менее стране невозможен, но не нужно забывать интервью Мамаева-старшего НТВ о том, что "все вокруг черти и г***ны и воткнули нож в спину его сыну." и понять, что бандита из 90-х из человека не вышибешь.
Doping87
Doping87
   257 / 840
13 мая в 23:56
Мгновенная карма + алкоголь с психистимуляторами дают подобный результат. Но все равно пусть поправляется.
clop
clop ответил Морозовский
   84 / 840
13 мая в 23:52
Роутер поменяй!)
Не стесняйся, расскажи мне про мой роутер, колхозный хакер. Или опять ограничишься только глупыми шутками?

А вообще, тут не тема для шуток. Глупая деваха едва не отправилась на тот свет.
clop
clop ответил Так Себе Аналитик
   84 / 840
13 мая в 23:51
А при чем тут новости в СМИ, они после того, как узнали (а, подозреваю, что они достаточно простые люди, учитывая, что и она просто танцовщица в клубе) и перед тем, как полететь в больницу, должны были собрать пресс-конференцию, что ли?)
Возможно, что дела обстоят именно так, как ты написал. Но в современном мире это уже редкость.
Морозовский
Морозовский ответил clop
   8 / 840
13 мая в 23:45
По тебе заметно, кстати. Даже заметно, что насекомые тебя кусали в основном в голову :)
Роутер поменяй!)
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик ответил clop
   24 / 840
13 мая в 23:43
У меня сложилось впечатление, что эта девушка достаточно общительная. Если с такой что случится, то ее знакомые и родственники быстро об этом узнают. Что касается опознания ее в больнице, то я думаю, что чешские полицейские не настолько тупые, чтобы думать 2 дня.
А при чем тут новости в СМИ, они после того, как узнали (а, подозреваю, что они достаточно простые люди, учитывая, что и она просто танцовщица в клубе) и перед тем, как полететь в больницу, должны были собрать пресс-конференцию, что ли?)
clop
clop ответил Морозовский
   84 / 840
13 мая в 23:42
Однажды мне пришлось жить в общаге с клопами. Тараканы после этого мне показались майскими жучками!
    dar_lan
    dar_lan
       760 / 840
    13 мая в 23:42
    Что за чушь здесь пишут - "длинные руки" .. " месть" ... "Газпром заказал"...

    Вы серьезно или это стеб ?
    Только стеб какой-то низкосортный.
    mat73
    mat73
       641 / 840
    13 мая в 23:40
    "Золотая" или гламурная молодежь!...
    Шуnя771
    Шуnя771
       51 / 840
    13 мая в 23:39
    Началось....(((
    Шуnя771
    Шуnя771 ответил Морозовский
       51 / 840
    13 мая в 23:38
    Однажды мне пришлось жить в общаге с клопами. Тараканы после этого мне показались майскими жучками!
    Мну тоже пришлось... Это жуть, если на них аллергия....
    clop
    clop ответил Так Себе Аналитик
       84 / 840
    13 мая в 23:37
    А с чего это он должен быть? Она попала в больницу в Чехии, у нее был с собой плакат "Свидетель по делу Кокорина" на чешском?) Тем более, что ее "ввели в состояние искусственной комы", то есть она и сказать ничего не могла.
    У меня сложилось впечатление, что эта девушка достаточно общительная. Если с такой что случится, то ее знакомые и родственники быстро об этом узнают. Что касается опознания ее в больнице, то я думаю, что чешские полицейские не настолько тупые, чтобы думать 2 дня.
    Так Себе Аналитик
    Так Себе Аналитик ответил clop
       24 / 840
    13 мая в 23:31
    Один довольно-таки странный момент. Бобкова выпала из окна 11 мая, а мы узнаем об этом происшествии только 13 мая вечером. В Чехии настолько медленный интернет? p.s. Кто найдет источник, опубликовавший это происшествие позавчера или вчера, - тому лайк.
    А с чего это он должен быть?

    Она попала в больницу в Чехии, у нее был с собой плакат "Свидетель по делу Кокорина" на чешском?) Тем более, что ее "ввели в состояние искусственной комы", то есть она и сказать ничего не могла.
    Морозовский
    Морозовский
       8 / 840
    13 мая в 23:30
    Однажды мне пришлось жить в общаге с клопами. Тараканы после этого мне показались майскими жучками!
    clop
    clop
       84 / 840
    13 мая в 23:14
    Один довольно-таки странный момент. Бобкова выпала из окна 11 мая, а мы узнаем об этом происшествии только 13 мая вечером. В Чехии настолько медленный интернет?

    p.s. Кто найдет источник, опубликовавший это происшествие позавчера или вчера, - тому лайк.
    Олег Борткевич
    Олег Борткевич ответил Паровозов
       439 / 840
    13 мая в 23:03
    Совпадение ? Не думаю.
    И не думай, тебе вредно.
    11-и метровый
    11-и метровый
       23 / 840
    13 мая в 23:02
    Никак совесть замучила.
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