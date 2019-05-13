Свидетель по делу Кокорина и Мамаева выпала из окна

13 мая 2019, 22:34

Екатерина Бобкова, свидетель по делу полузащитника «Краснодара» и нападающего «Зенита» Александра Кокорина, попала в больницу в Праге в критическом состоянии. В столице Чехии девушка выпала из окна. Бобковой 11 мая сделали несколько операций и ввели в состояние искусственной комы. Среди ее травм: перелом таза, ребер, контузия легких.

Напомним, что Бобкова находилась в компании футболистов, однако заступилась за потерпевшего водителя Виталия Соловчука - девушка закрыла его своим телом и защищала от ударов.