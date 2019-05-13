Свидетель по делу Кокорина и Мамаева выпала из окна

Екатерина Бобкова, свидетель по делу полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева и нападающего «Зенита» Александра Кокорина, попала в больницу в Праге в критическом состоянии. В столице Чехии девушка выпала из окна. Бобковой 11 мая сделали несколько операций и ввели в состояние искусственной комы. Среди ее травм: перелом таза, ребер, контузия легких.
Напомним, что Бобкова находилась в компании футболистов, однако заступилась за потерпевшего водителя Виталия Соловчука - девушка закрыла его своим телом и защищала от ударов.
Не забывай, что она - одна из ключевых свидетелей обвинения. И на основании ее показаний был, в том числе, посажен Кокоша и Мамаша.
Теперь посмотрим на отца Мамаева, бывшего зека (за грабеж), возможно, многократно судимого, который несколько лет находился в федеральном розыске (!!), и против которого уже в 2000-м были возбуждены дела за отмывание денег, разбой и "организация преступной группы".
Или на друга Кокорина Алана Чочиева, кавказского братушку, с которым они палили вместе на свадьбе и который обещал в интервью про посадку братушки Коки, что "Судный день настанет для всех."
Как-то очень странно, что моделька, у которой в инсте много фотографий ЗОЖ, с детьми, внезапно выпадает из окна, и, что интересно, именно тогда, когда она лишается свидетельской защиты, то есть выезжает за пределы России, согласись? И именно в тот момент, когда она свидетельствует против сына бандита из 90-х?
Кажется, что это какой-то бандитский сюжет и в цивилизованной более-менее стране невозможен, но не нужно забывать интервью Мамаева-старшего НТВ о том, что "все вокруг черти и г***ны и воткнули нож в спину его сыну." и понять, что бандита из 90-х из человека не вышибешь.
Не забывай, что она - одна из ключевых свидетелей обвинения. И на основании ее показаний был, в том числе, посажен Кокоша и Мамаша.
Теперь посмотрим на отца Мамаева, бывшего зека (за грабеж), возможно, многократно судимого, который несколько лет находился в федеральном розыске (!!), и против которого уже в 2000-м были возбуждены дела за отмывание денег, разбой и "организация преступной группы".
Или на друга Кокорина Алана Чочиева, кавказского братушку, с которым они палили вместе на свадьбе и который обещал в интервью про посадку братушки Коки, что "Судный день настанет для всех."
Как-то очень странно, что моделька, у которой в инсте много фотографий ЗОЖ, с детьми, внезапно выпадает из окна, и, что интересно, именно тогда, когда она лишается свидетельской защиты, то есть выезжает за пределы России, согласись? И именно в тот момент, когда она свидетельствует против сына бандита из 90-х?
Кажется, что это какой-то бандитский сюжет и в цивилизованной более-менее стране невозможен, но не нужно забывать интервью Мамаева-старшего НТВ о том, что "все вокруг черти и г***ны и воткнули нож в спину его сыну." и понять, что бандита из 90-х из человека не вышибешь.
А вообще, тут не тема для шуток. Глупая деваха едва не отправилась на тот свет.
А вообще, тут не тема для шуток. Глупая деваха едва не отправилась на тот свет.
Вы серьезно или это стеб ?
Только стеб какой-то низкосортный.
Вы серьезно или это стеб ?
Только стеб какой-то низкосортный.
Она попала в больницу в Чехии, у нее был с собой плакат "Свидетель по делу Кокорина" на чешском?) Тем более, что ее "ввели в состояние искусственной комы", то есть она и сказать ничего не могла.
Она попала в больницу в Чехии, у нее был с собой плакат "Свидетель по делу Кокорина" на чешском?) Тем более, что ее "ввели в состояние искусственной комы", то есть она и сказать ничего не могла.
p.s. Кто найдет источник, опубликовавший это происшествие позавчера или вчера, - тому лайк.
p.s. Кто найдет источник, опубликовавший это происшествие позавчера или вчера, - тому лайк.