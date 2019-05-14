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Посольство РФ в Чехии прокомментировало инцидент со свидетелем Бобковой

14 мая 2019, 23:50

Пресс-секретарь посольства РФ в Чехии Николай Брякин прокомментировал инцидент со свидетелем по делу Александра Кокорина и Павла Мамаева Екатериной Бобковой, которая 11 мая выпала из окна в Праге.

Посольство России в Чехии оказывает содействие сестре россиянки Татьяне Бобковой в получении ускоренной чешской визы, установлен факт ЧП, оформляются документы.

Он добавил, что сотрудников посольства не пускают в больницу, так как Бобкова находится в состоянии искусственной комы, к ней допускают только родных.

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Все комментарии
Don trambon
Don trambon
   85 / 840
15 мая в 09:02
Чисто случайность, может напилась или ещё чего и упала или это такие намёки на то что подослали к ней людей что бы она случайно выпала из окна, что бы не дать Коко с Мамаем на пол года раньше выйти?)
mikysss
mikysss
   70 / 840
15 мая в 08:24
смысл убирать свидетелей если эти клоуны уже получили сроки, или она еще что-то знает?
beefs
beefs
   165 / 840
15 мая в 06:53
Что это было?
cska plus
cska plus
   3 / 840
15 мая в 03:56
Совесть замучила.
Морозовский
Морозовский
   8 / 840
15 мая в 01:13
Давай, Катя, выкарабкивайся! Здоровья!
Беспределов
Беспределов
14 мая в 23:56
Беспредел властей
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