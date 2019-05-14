Посольство РФ в Чехии прокомментировало инцидент со свидетелем Бобковой

Пресс-секретарь посольства РФ в Чехии Николай Брякин прокомментировал инцидент со свидетелем по делу Александра Кокорина и Павла Мамаева Екатериной Бобковой, которая 11 мая выпала из окна в Праге.
Посольство России в Чехии оказывает содействие сестре россиянки Татьяне Бобковой в получении ускоренной чешской визы, установлен факт ЧП, оформляются документы.
Он добавил, что сотрудников посольства не пускают в больницу, так как Бобкова находится в состоянии искусственной комы, к ней допускают только родных.