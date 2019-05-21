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Парехо: «Фанаты „Барселоны“ должны хвалить, а не освистывать Бускетса»

сегодня, 04:07
БарселонаЛоготип футбольный клуб Барселона-:-Логотип футбольный клуб ВаленсияВаленсия25.05.2019 в 21:00 Не начался

Капитан «Валенсии» Даниэль Парехо в преддверии финала Кубка Испании с «Барселоной» поддержал полузащитника «сине-гранатовых» Серхио Бускетса, который был освистан частью своих болельщиков в матче 37-го тура Примеры против «Хетафе» (2:0).

Бускетс является топ-футболистов с тех пор, как он впервые сыграл за основную команду [«Барселоны»], и теперь с него начинают спрашивать.

Он всегда заслуживает лишь похвалы, потому что, на мой взгляд, его понимание футбола и умение выражать это на поле – невероятно.

Я испытывал на себе подобный свист, и это неприятно.

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NGY
NGY
сегодня в 05:39
Парехо о своей команде надо думать, а он об игроках соперника переживает, которые в скором времени вероятнее обыграют его команду.
STVA 1
STVA 1
сегодня в 05:18
Поддержал колегу..
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