Парехо: «Фанаты „Барселоны“ должны хвалить, а не освистывать Бускетса»

Капитан «Валенсии» в преддверии финала Кубка Испании с «Барселоной» поддержал полузащитника «сине-гранатовых» , который был освистан частью своих болельщиков в матче 37-го тура Примеры против «Хетафе» (2:0).

Бускетс является топ-футболистов с тех пор, как он впервые сыграл за основную команду [«Барселоны»], и теперь с него начинают спрашивать.

Он всегда заслуживает лишь похвалы, потому что, на мой взгляд, его понимание футбола и умение выражать это на поле – невероятно.

Я испытывал на себе подобный свист, и это неприятно.