Жиру об игре с «Арсеналом»: «Теперь во мне течёт синяя кровь»

Нападающий «Челси» поделился ожиданиями от финала Лиги Европы против «Арсенала», в котором он провёл более 5 лет.

Мне всегда нравится играть против бывших команд. Но ностальгические чувства нужно будет оставить в стороне.

Я наслаждался своим временем в этой команде. Это большая часть моей карьеры, Мой первый английский клуб, который навсегда будет особенным для меня, но теперь я чувствую, что во мне течёт синяя кровь. Как и в национальной команде, синий цвет хорошо мне подходит. Теперь хочу выиграть свой второй трофей с «Челси».