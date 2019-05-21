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Жиру об игре с «Арсеналом»: «Теперь во мне течёт синяя кровь»

сегодня, 02:52
ЧелсиЛоготип футбольный клуб Челси (Лондон)-:-Логотип футбольный клуб Арсенал (Лондон)Арсенал29.05.2019 в 22:00 Не начался

Нападающий «Челси» Оливье Жиру поделился ожиданиями от финала Лиги Европы против «Арсенала», в котором он провёл более 5 лет.

Мне всегда нравится играть против бывших команд. Но ностальгические чувства нужно будет оставить в стороне.

Я наслаждался своим временем в этой команде. Это большая часть моей карьеры, Мой первый английский клуб, который навсегда будет особенным для меня, но теперь я чувствую, что во мне течёт синяя кровь. Как и в национальной команде, синий цвет хорошо мне подходит. Теперь хочу выиграть свой второй трофей с «Челси».

Вчера появилась информация о том, что «Челси» активировал опцию продления контракта с Жиру.

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Все комментарии
ЮЗИК
ЮЗИК
   223 / 842
сегодня в 05:38
Вот урод с синей кровью
mihaluch
mihaluch
   49 / 842
сегодня в 05:00
Жиру должен победить свой бывший клуб,синяя кровь покажет себя..
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