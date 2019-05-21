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Роналду не хочет видеть Конте у руля «Ювентуса»

сегодня, 00:11

Португалец Криштиану Роналду выступает против того, чтобы «Ювентус» возглавил Антонио Конте. Нападающий считает стиль игры, который Конте прививает своим командам, неподходящим для нынешнего «Ювентуса».

Ранее сообщалось, что Роналду хочет видеть у руля «Ювентуса» Жозе Моуриньо.

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Все комментарии
ilyafrom
ilyafrom
   146 / 842
сегодня в 06:59
Девчонка хочет и не может
Хочет видеть пацана
Хочет и не может
Ждать она она
Хочет и не может
Ждать так долго пацана
Хочет и не может
Ждать она она
ЮЗИК
ЮЗИК
   223 / 842
сегодня в 06:39
Рон с Жозе развалят клуб окончательно
Caniggia
Caniggia
   42 / 842
сегодня в 05:39
Слишком много хочет и не хочет этот старпёр. Его дело простое - закрыть рот, выходить на поле и ногомячить.
NGY
NGY
   51 / 842
сегодня в 05:35
Интересно, он читает то, что журналисты ему приписывают?!

Хорошо еще, что не пишут, что Роналду уволил Аллегри.🤦
Байкал-38
Байкал-38
   7 / 842
сегодня в 05:14
Цаца какая, истеричка. Раньше Юве уважал, а сейчас он потерял уважение и не только у меня. Недаром полоска имени Кристи появилась на форме.
ДСА
ДСА
   92 / 842
сегодня в 04:38
Роналду выбирает себе тренера.
vastudio
vastudio
   710 / 842
сегодня в 04:27
Цирк))))) А Моур пи....какой остроатакующий футбол исповедует)))))
тот еще добряк
тот еще добряк
   277 / 842
сегодня в 02:35
Что только не придумают журналюги
Гавроша
Гавроша
   24 / 842
сегодня в 02:31
А может погба надо в ювентус а не в реал? Будет помогать роналду менять тренеров.
Гавроша
Гавроша ответил Ruslik1982
   24 / 842
сегодня в 02:31
купили на свою голову
Ювентус превращается в спартак!
Ruslik1982
Ruslik1982
   135 / 842
сегодня в 01:56
купили на свою голову
Leha-ha50
Leha-ha50
   11 / 842
сегодня в 00:46
Началось!!! Совсем припух прилизанный!!!
mangoх12
mangoх12
   25 / 842
сегодня в 00:39
поискать что ли комменты глориков гелевого , как в барсе все под Месси ходят)
GrimlocK
GrimlocK
   412 / 842
сегодня в 00:38
пусть сам тогда идет в тренера, а игроки решают хотят ли видеть его у руля или нет
Johnes
Johnes
   462 / 842
сегодня в 00:33
Он слишком много хочет.
Vladimir808
Vladimir808
   197 / 842
сегодня в 00:28
Роник не хочет,)))))
Аха ха ха ха))))))
Давно я так не хохотался))))) пойду спать.
Don Nerazzurri
Don Nerazzurri
   328 / 842
сегодня в 00:18
УуууууАААААААхахаха
Don Nerazzurri
Don Nerazzurri
   328 / 842
сегодня в 00:16
Подминает Аха))))
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