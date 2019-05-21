Роналду не хочет видеть Конте у руля «Ювентуса»

Португалец Криштиану Роналду выступает против того, чтобы «Ювентус» возглавил Антонио Конте. Нападающий считает стиль игры, который Конте прививает своим командам, неподходящим для нынешнего «Ювентуса».
Ранее сообщалось, что Роналду хочет видеть у руля «Ювентуса» Жозе Моуриньо.
Хочет видеть пацана
Хочет и не может
Ждать она она
Хочет и не может
Ждать так долго пацана
Хочет и не может
Ждать она она
Хочет видеть пацана
Хочет и не может
Ждать она она
Хочет и не может
Ждать так долго пацана
Хочет и не может
Ждать она она
Хорошо еще, что не пишут, что Роналду уволил Аллегри.🤦
Хорошо еще, что не пишут, что Роналду уволил Аллегри.🤦
Аха ха ха ха))))))
Давно я так не хохотался))))) пойду спать.
Аха ха ха ха))))))
Давно я так не хохотался))))) пойду спать.