Хави: «Хочу начать тренерскую карьеру в Катаре. Конечная цель - „Барса“»

Легендарный испанский футболист Хави, завершивший карьеру игрока, рассказал о своих больших планах на тренерском поприще.

Я хочу начать тренерскую карьеру в Катаре, чтобы набраться опыта. После этого я хочу вернуться в Европу. Надеюсь поработать в «Барселоне», но сейчас я не в том положении. Мне нужно идти к своей цели шаг за шагом, чтобы достичь конечной точки.

У меня много идей и представлений о том, какой футбол я хочу видеть в исполнении своих команд. Я всегда был большим поклонником стиля «Барселоны», ее контроля над игрой- это именно то, к чему я буду стремиться в своей тренерской карьере.