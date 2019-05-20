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Хави: «Хочу начать тренерскую карьеру в Катаре. Конечная цель - „Барса“»

вчера, 23:51

Легендарный испанский футболист Хави, завершивший карьеру игрока, рассказал о своих больших планах на тренерском поприще.

Я хочу начать тренерскую карьеру в Катаре, чтобы набраться опыта. После этого я хочу вернуться в Европу. Надеюсь поработать в «Барселоне», но сейчас я не в том положении. Мне нужно идти к своей цели шаг за шагом, чтобы достичь конечной точки. 

У меня много идей и представлений о том, какой футбол я хочу видеть в исполнении своих команд. Я всегда был большим поклонником стиля «Барселоны», ее контроля над игрой- это именно то, к чему я буду стремиться в своей тренерской карьере.

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Все комментарии
ДСА
ДСА
   92 / 842
сегодня в 05:38
В Катар едет заработать, опыта мог бы набраться и во второсортных европейских клубах.
311
311
   55 / 842
сегодня в 01:32
Скоро к вам снова приедет спартак за очередной 77чашкой!)
дурман
дурман
   286 / 842
сегодня в 00:53
Ждем тебя.
drug01
drug01
   130 / 842
вчера в 23:58
Удачи!!!!!
ZjzoRe
ZjzoRe
   153 / 842
вчера в 23:53
умный игрок и наверняка станет хорошим тренером, удачи ему
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