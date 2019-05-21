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Гетце: «Клопп может быть как забавным, так и устрашающим»

сегодня, 06:28

Полузащитник «Боруссии» Марио Гетце поделился мнением о бывшем наставнике дортмундской команды Юргене Клоппе, который сейчас возглавляет «Ливерпуль».

Клопп был моим первым тренером и тем, кто поверил в меня и дал мне возможность дебютировать в 17 лет. Забавно наблюдать за ним в «Ливерпуле». Он очень естественно ведёт себя перед журналистами.

Клопп всегда говорит то, что хочет. Но я думаю, что большая часть людей знает лишь ту его сторону, которую он показывает у кромки поля. У него также есть и очень серьёзная сторона. Когда мне было 17-18 лет, и на тренировках я не выкладывался на все 100 процентов, Клопп мог быть очень устрашающим. Он прибегал ко мне и начинал кричать прямо перед моим лицом.

Не могу идеально перевести с немецкого, но вы знаете, как он говорит, скрипя зубами. «Ты должен проявлять больше энтузиазма! Ты должен отдавать все силы! *****! Ну же!»

Затем, после тренировки, он снова будет совершенно спокоен, отведёт в сторону и скажет: «Как ты, Марио? Давай поболтаем о жизни. Что нового?»

Он знал, как нужно обращаться со мной. Он был потрясающим тренером, но для меня, как для молодого игрока, самое большее значение имела его личность. Я никогда не встречал в футболе тренера, который был бы настолько естественно забавным.

Полузащитник «Зенита» Клаудио Маркизио недавно признался, что хотел бы видеть Клоппа новым тренером «Ювентуса».

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weinmar
weinmar
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сегодня в 06:59
Батя! Что тут скажешь..
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