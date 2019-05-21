Скалони: «Дверь в сборную Аргентины для Икарди открыта»

Главный тренер сборной Аргентины прокомментировал заявку команды на Кубок Америки, в которую не попал .

Я не могу вызвать всех в сборную. Трудно сделать так, чтобы все были довольны. Прошу прощения у тех, кого нет в заявке. Но могу сказать, что двери в сборную открыты для всех.