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Скалони: «Дверь в сборную Аргентины для Икарди открыта»

вчера, 23:11

Главный тренер сборной Аргентины Лионель Скалони прокомментировал заявку команды на Кубок Америки, в которую не попал Мауро Икарди.

Я не могу вызвать всех в сборную. Трудно сделать так, чтобы все были довольны. Прошу прощения у тех, кого нет в заявке. Но могу сказать, что двери в сборную открыты для всех.

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Все комментарии
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик ответил Artuom
   22 / 837
сегодня в 00:32
Там есть ещё Матиас Суарес с статой 5+2 за 22 матча, да и Мартинес слабенько выступил - 6+2 за 26 матчей... Ну а про Дибалу ты уже написал... В общем в заявке целых 3 футболиста у которых никогда стата не была лучше чем у Икарди...
Просто взяли очередного бесхребетного тренера. Уж он так бы не палился, снова отцепляя именно Икарди и оставляя резервиста "Интера" Мартинеса, но они даже не стесняются того, что снова под Месси состав набирают)) Взял бы хотя бы Пончика тот хоть 11 голов в АПЛ и Серии А забил в сумме, можно было бы хоть этим обосновать)
Artuom
Artuom ответил Так Себе Аналитик
   72 / 837
сегодня в 00:20
«Дверь в сборную Аргентины для Икарди открыта» Конечно, два сезона подряд у него статистика Г+П без учета пенальти (уточняю) лучше, чем у Дибалы, и два сезона подряд место Дибалы в составе не обсуждается, а место Икарди - за дверью. Наверное, Дибала вдохновил Скалони своими 4мя голами в ворота "Янг Бойз" в ЛЧ из 5-ти забитых вообще.
Там есть ещё Матиас Суарес с статой 5+2 за 22 матча, да и Мартинес слабенько выступил - 6+2 за 26 матчей... Ну а про Дибалу ты уже написал...

В общем в заявке целых 3 футболиста у которых никогда стата не была лучше чем у Икарди...
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик
   22 / 837
вчера в 23:48
«Дверь в сборную Аргентины для Икарди открыта»

Конечно, два сезона подряд у него статистика Г+П без учета пенальти (уточняю) лучше, чем у Дибалы, и два сезона подряд место Дибалы в составе не обсуждается, а место Икарди - за дверью.

Наверное, Дибала вдохновил Скалони своими 4мя голами в ворота "Янг Бойз" в ЛЧ из 5-ти забитых вообще.
11-и метровый
11-и метровый
   25 / 837
вчера в 23:29
Только он в нее не войдет.
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