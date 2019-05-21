Скалони: «Дверь в сборную Аргентины для Икарди открыта»

Главный тренер сборной Аргентины Лионель Скалони прокомментировал заявку команды на Кубок Америки, в которую не попал Мауро Икарди.
Я не могу вызвать всех в сборную. Трудно сделать так, чтобы все были довольны. Прошу прощения у тех, кого нет в заявке. Но могу сказать, что двери в сборную открыты для всех.
В общем в заявке целых 3 футболиста у которых никогда стата не была лучше чем у Икарди...
В общем в заявке целых 3 футболиста у которых никогда стата не была лучше чем у Икарди...
Конечно, два сезона подряд у него статистика Г+П без учета пенальти (уточняю) лучше, чем у Дибалы, и два сезона подряд место Дибалы в составе не обсуждается, а место Икарди - за дверью.
Наверное, Дибала вдохновил Скалони своими 4мя голами в ворота "Янг Бойз" в ЛЧ из 5-ти забитых вообще.
Конечно, два сезона подряд у него статистика Г+П без учета пенальти (уточняю) лучше, чем у Дибалы, и два сезона подряд место Дибалы в составе не обсуждается, а место Икарди - за дверью.
Наверное, Дибала вдохновил Скалони своими 4мя голами в ворота "Янг Бойз" в ЛЧ из 5-ти забитых вообще.