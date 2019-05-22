Юнес Намли стал игроком «Краснодара»

сегодня, 14:16

Пресс-служба «Краснодара» сообщает, что стал игроком российского клуба, как это и ожидалось ранее.

24-летний полузащитник перешел в стан «быков» из голландского «Зволле». Контракт рассчитан до 2023 года.

