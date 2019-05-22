Юнес Намли стал игроком «Краснодара»

Пресс-служба «Краснодара» сообщает, что Юнес Намли стал игроком российского клуба, как это и ожидалось ранее.
24-летний полузащитник перешел в стан «быков» из голландского «Зволле». Контракт рассчитан до 2023 года.
Пресс-служба «Краснодара» сообщает, что Юнес Намли стал игроком российского клуба, как это и ожидалось ранее.
24-летний полузащитник перешел в стан «быков» из голландского «Зволле». Контракт рассчитан до 2023 года.
Скоро и спартак стряхнёт зулусов с пальм под ЛЕ. Стыдно за них.
Скоро и спартак стряхнёт зулусов с пальм под ЛЕ. Стыдно за них.
Марио Фернандес - 223 млн евро
Марио Фернандес - 223 млн евро
Цитирую..
"Парень жаден до игры. Глаза горят, здоровья – вагон, желания – вагон с тележкой. Дает большой объем. Перемещается по всему фронту атаки, постоянно находится в поисках мяча. Грамотно готовит позицию, чувствует момент для открывания, в зоны врывается стремительно, с поднятой головой.Несмотря на наличие пробелов в «школе», наделен достаточно широким технико-тактическим арсеналом, поэтому стереотипных шаблонных действий у него выявить не удалось. Чуть чаще действует по принципу: зацепился за мяч – сделал скидку – рванул в свободную зону – получив мяч, обработал и пробил. Но при этом игрок может взять на себя и обыграть несколько человек, может сделать проникающую передачу набегающему партнеру, может пробить (по ситуации и исполнить эпизод) с родной левой, но не боится бить и с правой. Любопытно, что удар с правой, хоть и чуже поставлен и часто неточен, но при этом сильней, чем с левой.
Идеальный атлет. Абсолютно сбалансирован. Хорошая стартовая скорость, высокая – дистанционная. Пластичен, координирован, очень прыгуч. Здорово сложен: идеальное для футболиста сочетание мышечной массы и рельефа. Быстрое восстановление (достаточно высокая интенсивность действий, высокая вовлеченность в игру при сохранении качества работы с мячом)"
.......и это где то 1/5 его достоинств....))
Цитирую..
"Парень жаден до игры. Глаза горят, здоровья – вагон, желания – вагон с тележкой. Дает большой объем. Перемещается по всему фронту атаки, постоянно находится в поисках мяча. Грамотно готовит позицию, чувствует момент для открывания, в зоны врывается стремительно, с поднятой головой.Несмотря на наличие пробелов в «школе», наделен достаточно широким технико-тактическим арсеналом, поэтому стереотипных шаблонных действий у него выявить не удалось. Чуть чаще действует по принципу: зацепился за мяч – сделал скидку – рванул в свободную зону – получив мяч, обработал и пробил. Но при этом игрок может взять на себя и обыграть несколько человек, может сделать проникающую передачу набегающему партнеру, может пробить (по ситуации и исполнить эпизод) с родной левой, но не боится бить и с правой. Любопытно, что удар с правой, хоть и чуже поставлен и часто неточен, но при этом сильней, чем с левой.
Идеальный атлет. Абсолютно сбалансирован. Хорошая стартовая скорость, высокая – дистанционная. Пластичен, координирован, очень прыгуч. Здорово сложен: идеальное для футболиста сочетание мышечной массы и рельефа. Быстрое восстановление (достаточно высокая интенсивность действий, высокая вовлеченность в игру при сохранении качества работы с мячом)"
.......и это где то 1/5 его достоинств....))
Знаешь откуда Классона привезли ???
Из шведского "Эльфсборга" ...они там вообще в лыжах играют...)))
А на сегодня Классон - один их лучших игроков нашей Лиги...
Да и ваша голевая машина,мечта Реала и лучший снайпер сезона - Зе Луиш - тоже не из Манчестера приехал....играл в "Брагах" и венгерских "Видеотонах"
Знаешь откуда Классона привезли ???
Из шведского "Эльфсборга" ...они там вообще в лыжах играют...)))
А на сегодня Классон - один их лучших игроков нашей Лиги...
Да и ваша голевая машина,мечта Реала и лучший снайпер сезона - Зе Луиш - тоже не из Манчестера приехал....играл в "Брагах" и венгерских "Видеотонах"
Отличное приобретение Краснодара.....
Удачи в РПЛ !!!!!!!
https://youtu.be/ZhU3JKAtqg8
Отличное приобретение Краснодара.....
Удачи в РПЛ !!!!!!!