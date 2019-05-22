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Юнес Намли стал игроком «Краснодара»

сегодня, 14:16

Пресс-служба «Краснодара» сообщает, что Юнес Намли стал игроком российского клуба, как это и ожидалось ранее

24-летний полузащитник перешел в стан «быков» из голландского «Зволле». Контракт рассчитан до 2023 года. 

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Все комментарии
Гавроша
Гавроша
   25 / 837
сегодня в 19:28
Краснодар дешевых покупает, посмотрим, что получится.
Гавроша
Гавроша
   25 / 837
сегодня в 19:26
Жаль, что наши клубы не пишут, за сколько купили. Это на западе говорят, а у нас молчание.
Союзник противников
Союзник противников
   27 / 837
сегодня в 18:29
Хорошо,что не "падающая звезда",которых так любит пара наших гегемонов.Интересно будет наблюдать за его адаптацией и игрой.
Владимир_Спартак
Владимир_Спартак
   154 / 837
сегодня в 18:20
Добро пожаловать 👏👏👏 в наш чемпионат.
Slepowron
Slepowron
   748 / 837
сегодня в 17:59
Чуйка подсказывает что угадали с ним. Он уже играет в Краснодарском стиле, так что адаптация не затянется. Удачи Юнесу!!!
berda2003
berda2003
   323 / 837
сегодня в 17:44
А почём нынче чёрненькие датчане?
mihaluch
mihaluch
   45 / 837
сегодня в 17:42
Руководству "Краснодара": Надо обмыть приобретение, а то не заиграет.
makkie
makkie
   21 / 837
сегодня в 17:36
Интересно, что Намли - это уже третий игрок на одну позицию... до этого были Куэва и Оллсен, но не заиграли. Скопинцев пока тоже не заиграл, кстати.
valt134
valt134
   100 / 837
сегодня в 17:35
По стилю игры Краснодару подходит.
radist_21
radist_21
   173 / 837
сегодня в 17:30
Посмотрел нарезку его игр,да ведь будущий Перейра,и если он найдет взаимопонимание с Вандерсоном,хреново будет всем!
LOpp
LOpp ответил Jeck Denielse
   17 / 837
сегодня в 17:18
Про Зе Луиша такое писали что я думал в ближайшие лет 5 вопрос с лучшим бомбардиром Лиги решён окончательно ...))) Цитирую.. "Парень жаден до игры. Глаза горят, здоровья – вагон, желания – вагон с тележкой. Дает большой объем. Перемещается по всему фронту атаки, постоянно находится в поисках мяча. Грамотно готовит позицию, чувствует момент для открывания, в зоны врывается стремительно, с поднятой головой.Несмотря на наличие пробелов в «школе», наделен достаточно широким технико-тактическим арсеналом, поэтому стереотипных шаблонных действий у него выявить не удалось. Чуть чаще действует по принципу: зацепился за мяч – сделал скидку – рванул в свободную зону – получив мяч, обработал и пробил. Но при этом игрок может взять на себя и обыграть несколько человек, может сделать проникающую передачу набегающему партнеру, может пробить (по ситуации и исполнить эпизод) с родной левой, но не боится бить и с правой. Любопытно, что удар с правой, хоть и чуже поставлен и часто неточен, но при этом сильней, чем с левой. Идеальный атлет. Абсолютно сбалансирован. Хорошая стартовая скорость, высокая – дистанционная. Пластичен, координирован, очень прыгуч. Здорово сложен: идеальное для футболиста сочетание мышечной массы и рельефа. Быстрое восстановление (достаточно высокая интенсивность действий, высокая вовлеченность в игру при сохранении качества работы с мячом)" .......и это где то 1/5 его достоинств....))
такой бы крутой игрок не стоил 6 млн))
spartach091
spartach091
   166 / 837
сегодня в 16:54
Быки вату не катают с трансферами
beefs
beefs
   164 / 837
сегодня в 16:36
Поглядим, увидим в сентябре...
kotmyshka
kotmyshka
   120 / 837
сегодня в 16:33
Посмотрим в деле...
ПерекатиПоле
ПерекатиПоле
   49 / 837
сегодня в 16:31
Пошли первые трансферы команд под ЛЧ.
Скоро и спартак стряхнёт зулусов с пальм под ЛЕ. Стыдно за них.
ПерекатиПоле
ПерекатиПоле ответил ElaineCassidy
   49 / 837
сегодня в 16:29
Почему? Российский чемпионат сильнее голландского.
Санчо Панса
Санчо Панса
   77 / 837
сегодня в 16:29
Отличная трансферная политика у Краснодара! Явное повышение в классе. Удачи и успехов парню в России!
Jeck Denielse
Jeck Denielse ответил Ангел неБесГрешен
   4 / 837
сегодня в 16:22
Вот быки молддцы. Стпвят перед фактом покупки. Не то что кони со своей куплей-продажей...
Неймар - 222 млн евро
Марио Фернандес - 223 млн евро
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
   33 / 837
сегодня в 16:19
Вот быки молддцы. Стпвят перед фактом покупки. Не то что кони со своей куплей-продажей...
Jeck Denielse
Jeck Denielse ответил ElaineCassidy
   4 / 837
сегодня в 16:18
Я конечно не претендую на лавры гения, но переезжать из Голландии в Россию, ради заработка если только.
Он не просто переезжает из Голландии в Россию...А из 13-го клуба Ередивизи - в Лигочемпионский Краснодар......
Jeck Denielse
Jeck Denielse ответил LOpp
   4 / 837
сегодня в 16:15
так про него (Зе Луиша) и не писали, что он Молод, недорог, техничен, универсален))
Про Зе Луиша такое писали что я думал в ближайшие лет 5 вопрос с лучшим бомбардиром Лиги решён окончательно ...)))
Цитирую..
"Парень жаден до игры. Глаза горят, здоровья – вагон, желания – вагон с тележкой. Дает большой объем. Перемещается по всему фронту атаки, постоянно находится в поисках мяча. Грамотно готовит позицию, чувствует момент для открывания, в зоны врывается стремительно, с поднятой головой.Несмотря на наличие пробелов в «школе», наделен достаточно широким технико-тактическим арсеналом, поэтому стереотипных шаблонных действий у него выявить не удалось. Чуть чаще действует по принципу: зацепился за мяч – сделал скидку – рванул в свободную зону – получив мяч, обработал и пробил. Но при этом игрок может взять на себя и обыграть несколько человек, может сделать проникающую передачу набегающему партнеру, может пробить (по ситуации и исполнить эпизод) с родной левой, но не боится бить и с правой. Любопытно, что удар с правой, хоть и чуже поставлен и часто неточен, но при этом сильней, чем с левой.
Идеальный атлет. Абсолютно сбалансирован. Хорошая стартовая скорость, высокая – дистанционная. Пластичен, координирован, очень прыгуч. Здорово сложен: идеальное для футболиста сочетание мышечной массы и рельефа. Быстрое восстановление (достаточно высокая интенсивность действий, высокая вовлеченность в игру при сохранении качества работы с мячом)"

.......и это где то 1/5 его достоинств....))
Balanenok
Balanenok
   82 / 837
сегодня в 16:11
Удачи Намли в Краснодаре!
ElaineCassidy
ElaineCassidy
   490 / 837
сегодня в 16:09
Я конечно не претендую на лавры гения, но переезжать из Голландии в Россию, ради заработка если только.
LOpp
LOpp ответил Jeck Denielse
   17 / 837
сегодня в 15:51
Бывший клуб..как и чемпионат - не показатель....... Знаешь откуда Классона привезли ??? Из шведского "Эльфсборга" ...они там вообще в лыжах играют...))) А на сегодня Классон - один их лучших игроков нашей Лиги... Да и ваша голевая машина,мечта Реала и лучший снайпер сезона - Зе Луиш - тоже не из Манчестера приехал....играл в "Брагах" и венгерских "Видеотонах"
так про него (Зе Луиша) и не писали, что он Молод, недорог, техничен, универсален))
Jeck Denielse
Jeck Denielse ответил LOpp
   4 / 837
сегодня в 15:36
еще забыл добавить, что он перешел далеко не из самого сильного клуба, далеко не самого сильного чемпионата))
Бывший клуб..как и чемпионат - не показатель.......
Знаешь откуда Классона привезли ???
Из шведского "Эльфсборга" ...они там вообще в лыжах играют...)))
А на сегодня Классон - один их лучших игроков нашей Лиги...

Да и ваша голевая машина,мечта Реала и лучший снайпер сезона - Зе Луиш - тоже не из Манчестера приехал....играл в "Брагах" и венгерских "Видеотонах"
LOpp
LOpp ответил Jeck Denielse
   17 / 837
сегодня в 15:30
Молод,недорог,техничен,универсален..... Отличное приобретение Краснодара..... Удачи в РПЛ !!!!!!! https://www.youtube.com/watch?v=ZhU3JKAtqg8
еще забыл добавить, что он перешел далеко не из самого сильного клуба, далеко не самого сильного чемпионата))
морозз
морозз
   54 / 837
сегодня в 15:25
Посмотрел нарезку...молод, хорошая скорость и обводка и даже довольно сильный средний удар! Посмотрим, может выстрелит в нашем чемпионате!
вячеслав остапенко
вячеслав остапенко
   116 / 837
сегодня в 15:22
Желаю Намли успехов в новой команде
EAGuar As
EAGuar As
   41 / 837
сегодня в 15:20
Удачи .
Jeck Denielse
Jeck Denielse
   4 / 837
сегодня в 15:16
Молод,недорог,техничен,универсален.....
Отличное приобретение Краснодара.....
Удачи в РПЛ !!!!!!!

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