Топ-10 игроков, которых могут подписать гранды РПЛ

11 мая 2019, 18:03

Трансферы внутри лиги бывают полезными, и «Соккер.ру» желает успехов футболистам, которые могут оказаться в клубах богатой пятерки.

Алексей Сутормин («Оренбург»)

Странно, что Сутормин не сменил клуб еще зимой. Наверное, «Оренбург» от продажи универсала остановило только понимание, что к лету цена может вырасти еще сильнее. Парень, который в сезоне впервые сыграл в высшей лиге, иногда показывает, что ему не хватает школы высокого уровня. Например, когда работает в отборе. Но по старательности Сутормин один из чемпионов года. У Алексея уже 8 голов, из них 5 забил весной, а всего сыграл на 7 разных позициях – впечатляет!

Егор Сорокин («Рубин»)

Двадцать три года – молодой футболист. Целых шесть забитых мячей – невероятно много для центрального защитника, лучший снайпер «Рубина» в РПЛ . Конечно, по игре в пас Егор пока близко не Сесар Навас, брака многовато, как и банальной игры на отбой, но Сорокин растет. Центральные защитники в России – ценные люди. Причем они очень быстро переходят из разряда «перспективных» в разряд «ветеранов» - Семенову из «Ахмата», например, уже 30 лет, как и Васину. Так что Сорокина ждут приглашения. И если продолжит в нынешнем духе, надолго в Казани не задержится.

Матиас Норманн («Ростов»)

Скауты «Ростова» - красавцы! Вот станет Карпин тренером «Спартака» по новому кругу, и будет у болельщиков москвичей вместо «любимого» капитана вправду любимый хавбек. Шутки шутками, а Матиасу всего 22 года, но уже показал, что умеет брать на себя игру и драться на уровне РПЛ . Пусть пришел зимой и пока сыграл всего восемь поединков, уже отметился 3 голевыми передачами. И в отборе неплохо играет. Парень со светлой головой, а если у него скандинавский подход к работе – далеко пойдет.

Максим Беляев («Арсенал»)

Ткачев уже на контракте с ЦСКА , а Беляев – вольная птица. Конечно, «Арсенал» и сам может попасть в Лигу Европы, поэтому не обязательно из Тулы разлетятся футболисты в разных столичных направлениях. Однако не обязательно думать о клубах из Москвы, за которые Максим пока не играл (является воспитанником школы «Локомотива»), и уж точно не стоит повторять ошибку Мевли и думать, что в «Зените» заиграть будет просто. Но у «Краснодара» Спаич не так хорош, как хотелось бы – хотя может разыграться, а Мартынович, пусть и ветеран клуба, не молодеет. Беляеву 27 лет, для центрального защитника – самое время себя показать.

Роман Евгеньев («Динамо»)

Молодым динамовцам не обязательно разбегаться врассыпную. Если ВТБ выделит обещанные деньги, переедут на новую арену и догадаются купить очень результативного форварда – своего Азмуна, только дешевле, конечно, то следующий сезон юный для центрбека Евгеньев сможет с пользой для карьеры провести в «Динамо». Но если Тони Шуничу в силу возраста вряд ли стоит искать себя в других московских клубах или, например, «Краснодаре», то Евгеньев знает пример тезки Зобнина. Не то чтобы все у Романа складывалось идеально, но чемпионов России в «Спартаке» стал.

Исмаэл Лима («Ахмат»)

Раванелли порвал «кресты», так что его вряд ли заберут летом, ведь будет восстанавливаться около полугода. Но Рашид Маматкулович Рахимов и других воспитал. Славно, что у тренера со здоровьем сейчас лучше, чем было, может работать главным тренером. Плохо, что провоцируют его уход из «Ахмата» - тренер сильный, просто команда невезучая. Но если посмотреть на игру не только Раванелли, но и Исмаэла, то становится понятно, что скауты, которые мониторят Бразилию, предложили «Ахмату» отличных футболистов. Хавбек Исмаэл сегодня создавал голы против «Крыльев Советов», и может в 24 года мечтать о старте в еврокубках после перехода в другой клуб РПЛ .

Мохаммед Кадири («Арсенал»)

У Луки Джорджевича «Зенит», такое ощущение, забрал паспорт – у Туле у нападающего уже шестая по счету аренда, а в Санкт-Петербурге черногорский форвард пока не нужен. А вот Кадири, пусть не в «Зенит», где нашелся Барриос, но в другой клуб с именем перейти точно может. Мохаммеда можно представить, например, в составе «Локомотива» - если будет прогрессировать. А ведь он и центральный защитник, и опорный хавбек. И пока Игорь Денисов исчез, а его адвокат и руководство «Локомотива» соревнуются в сочинении выгодных им историй, Семин мог бы подумать, надежен ли Тарасов с Михаликом как подстраховка Крыховяка и Баринова в опорной зоне под ЛЧ ? Тем более, оба ветерана могут уйти.

Игорь Коновалов («Рубин»)

Нельзя не упомянуть хавбека казанцев, но сразу нужно подчеркнуть – подопечные Бердыева без своего тренера обычно играют плохо. Примеров полно, и надо обладать опытом Семака, который пошел из «Рубина» в «Зенит», чтобы на новом месте не стать Набиуллиным. Коновалову не стоит спешить, но если его позовут, например, в «Краснодар» - там как раз Каборе собрался уходить, то разве есть смысл отказывать? Азмун уехал из Казани зимой и не пожалел, а поскольку Игорь еще моложе – впереди у парня, который понимает, как двигать мяч, немало перспектив.

Оливье Тилль («Уфа»)

Удивительно, что в крошечном Люксембурге может появиться игрок с таким масштабным мышлением. Оливье очень хорошо читает эпизоды, может выступать на нескольких позициях и демонстрирует футбол, который его выделяет в непростом для «Уфы» сезоне. Благодаря Лиге Европы нашли себе толкового игрока. С другой стороны, чему удивляться? Люксембург – богатая страна, там попадаются такие иммигранты, как Пьянич. Так что уровень Тилля совпадает с прогрессом футбола Люксембурга. Парню всего 22 года, за ним уже следят.

Милад Мохаммади («Ахмат»)

Актуальная тема, ведь за последние недели говорили об интересе к Миладу со стороны «Зенита» (там играет его напарник по сборной Ирана – Азмун и левый латераль нужен), а сегодня вспомнили о «Спартаке». Хотя этот слух страннее будет, разве что Айртона в Москве видят хавбеком с осени. В любом случае, если контракт Мохаммади и «Ахмата» завершается, то у 25-летнего свободного агента с техникой и скоростью, обученного сильным тренером Рахимовым, неплохие перспективы найти новый клуб с путевкой в еврокубки.

Гранды будут активно «грабить» середняков?

А кому из первой пятерки выгодны сильные, ярко играющие «Арсенал», «Ростов», «Рубин», «Ахмат» или «Динамо»? Никому. Все «Зениты» и «Спартаки» и так очки с ними теряют время от времени. Уже прошлым летом ведущие клубы пользовались внутренними резервами лиги – например, Обляков и Ахметов перешли в ЦСКА . Затем зимой Азмун стал чемпионским фактором, перебравшись с Казани в Санкт-Петербурге. Но и Скопинцев пошел на повышение в «Краснодар», а Гулиев оказался в «Спартаке» по новому кругу.

Если в ближайшем будущем изменят лимит, и новая схема заставит внимательно считать общее количество легионеров, то правила на рынке подкорректируют. А поскольку денег у грандов не становится больше, то станут искать усиление за пределами трех ключевых футбольных городов. За всеми перечисленными следят, каждый заслужил внимание. Ряд молодых футболистов, в основном легионеров, ведь своих загодя под крыло собрали, проявили себя и могут прогрессировать дальше, оказавшись в клубах из еврокубков.