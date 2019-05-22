Колосков назвал имена лучших трех игроков в РПЛ в этом сезоне

Почетный президент РФС Вячеслав Колосков назвал имена трех лучших игроков сезона в РПЛ.
Непростой вопрос… Давайте так. Конечно, Дзюба. Дальше – Азмун. И Марио Фернандес.
Ранее Вячеслав Колосков сравнил народную любовь к бывшему тренеру «Спартака» Массимо Каррере с обожанием Гуса Хиддинка после успешного для России Евро-2008.
2.Дзюба
3.Влашич.
(4.Марио)
(5.Классон)
2.Дзюба
3.Влашич.
(4.Марио)
(5.Классон)
1. Луиска
2. Луишка
3. Сонька
1. Луиска
2. Луишка
3. Сонька
приз зрительских симпатий - Назаров-человек усы-поэт-повар)))
приз зрительских симпатий - Назаров-человек усы-поэт-повар)))
Сайт шестерок!
Такого ни где больше нет,как здесь))
Сайт шестерок!
Такого ни где больше нет,как здесь))
Это не удивительно!!!
Это не удивительно!!!
Ну не че переживем,а они будут 26 в питере на гей вечеринке отдыхать по полной!!
Ну не че переживем,а они будут 26 в питере на гей вечеринке отдыхать по полной!!