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Колосков назвал имена лучших трех игроков в РПЛ в этом сезоне

сегодня, 16:36

Почетный президент РФС Вячеслав Колосков назвал имена трех лучших игроков сезона в РПЛ.

Непростой вопрос… Давайте так. Конечно, Дзюба. Дальше – Азмун. И Марио Фернандес. 

Ранее Вячеслав Колосков сравнил народную любовь к бывшему тренеру «Спартака» Массимо Каррере с обожанием Гуса Хиддинка после успешного для России Евро-2008.

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Все комментарии
drug01
drug01
   124 / 837
сегодня в 19:59
У каждого свое мнение....
mihaluch
mihaluch
   45 / 837
сегодня в 19:43
Чисто субъективное мнение.
Anisovich
Anisovich
   57 / 837
сегодня в 19:36
Пусть свиньи лучше кого найдут.
susanin ultrazenith
susanin ultrazenith
   99 / 837
сегодня в 19:31
Азмун, Дзюба, Ригони, Чалов, Джорджевич...
Jeck Denielse
Jeck Denielse
   4 / 837
сегодня в 19:20
1.Азмун
2.Дзюба
3.Влашич.
(4.Марио)
(5.Классон)
ermak6848
ermak6848
   176 / 837
сегодня в 19:03
сказал - Гуру от российского футбола Почетный президент РФС Вячеслав Колосков
Nafnafik
Nafnafik
   75 / 837
сегодня в 18:26
Свиньи хотели бы такую тройку видеть:
1. Луиска
2. Луишка
3. Сонька
Abverin
Abverin
   138 / 837
сегодня в 18:16
Быстро Fill в БОМЖЕКОБЫЛЬНого превратился, когда его забанили.
RIR68
RIR68
   172 / 837
сегодня в 18:15
первое место - Глушаков!

приз зрительских симпатий - Назаров-человек усы-поэт-повар)))
Abris
Abris
   158 / 837
сегодня в 18:15
Стыдно за свиней тарасовских, везде позорятся и от зависти готовы лопнуть.
Санчо Панса
Санчо Панса
   77 / 837
сегодня в 18:13
Хорошо, что в конце он вспомнил про футболиста не из Зенита! А то так бы его могли некоторые уличить в излишней симпатии к питерскому клубу.
LOKOFAN is Siberia ALTAI
LOKOFAN is Siberia ALTAI
   208 / 837
сегодня в 17:54
Антоха Мир. Азмун. Чалов.
Байкал-38
Байкал-38 ответил БОМЖЕКОБЫЛЬНЫЙ
   9 / 837
сегодня в 17:53
Ты же вон сам минусуешь,а потом жаловаться!! Сайт шестерок! Такого ни где больше нет,как здесь))
Так ты за языком не следишь! Это твои проблемы, а если не нравится сиди на других сайтах, что ты здесь забыл?
LOKOFAN is Siberia ALTAI
LOKOFAN is Siberia ALTAI ответил БОМЖЕКОБЫЛЬНЫЙ
   208 / 837
сегодня в 17:52
Вот это верно постоянно в бан меня кидают 16и))
Гассан Абдуррахман ибн Хоттаб
Гассан Абдуррахман ибн Хоттаб
   13 / 837
сегодня в 17:41
Азмун - да, Влашич - да. Третье место вакантно как по мне. Ну а Дзюба тут вовсе не должен быть, он как любое дерево - расцвёл к лету на ЧМ и увял по осени.
БОМЖЕКОБЫЛЬНЫЙ
БОМЖЕКОБЫЛЬНЫЙ ответил Байкал-38
   427 / 837
сегодня в 17:39
Фил тебя забанили? Одобряю такое решение!
Ты же вон сам минусуешь,а потом жаловаться!!
Сайт шестерок!
Такого ни где больше нет,как здесь))
БОМЖЕКОБЫЛЬНЫЙ
БОМЖЕКОБЫЛЬНЫЙ ответил Байкал-38
   427 / 837
сегодня в 17:37
Фил тебя забанили? Одобряю такое решение!
Да такие как ты и твой клоны жалуются приходится в бан уходить)))
Это не удивительно!!!
Байкал-38
Байкал-38 ответил БОМЖЕКОБЫЛЬНЫЙ
   9 / 837
сегодня в 17:35
Мда. С конебомжами лучше не связываться! Чуть что бегут жаловаться и бан обеспечить!!! Ну не че переживем,а они будут 26 в питере на гей вечеринке отдыхать по полной!!
Фил тебя забанили? Одобряю такое решение!
Zenit_84
Zenit_84
   143 / 837
сегодня в 17:31
Молодец
Nafnafik
Nafnafik
   75 / 837
сегодня в 17:23
Фердун не успел Колоскову дать на лапу.
Михаил Славнов
Михаил Славнов
   134 / 837
сегодня в 17:22
Свиней даже Колосков не посмел бы включить и в первую сотню лучших, вот если бы он назвал тройку самых позорных в чемпионате, то да, свиньи тарасовские были бы вне конкуренции.
БОМЖЕКОБЫЛЬНЫЙ
БОМЖЕКОБЫЛЬНЫЙ
   427 / 837
сегодня в 17:19
Мда. С конебомжами лучше не связываться! Чуть что бегут жаловаться и бан обеспечить!!!
Ну не че переживем,а они будут 26 в питере на гей вечеринке отдыхать по полной!!
cska plus
cska plus
   3 / 837
сегодня в 17:17
И ни одного хрющу, щас федун придёт в ярость.
Balanenok
Balanenok ответил Faustello
   82 / 837
сегодня в 17:12
Марио явно лишний, он наверное Антоху назвал, а журналисты перепутали.
Антоху в Севилье лучшим назовут, если не погонят вон.
13 RUS
13 RUS
   260 / 837
сегодня в 17:07
    Faustello
    Faustello
       26 / 837
    сегодня в 17:07
    Марио явно лишний, он наверное Антоху назвал, а журналисты перепутали.
    FILL3286
    FILL3286 ответил Так Себе Аналитик
       12 / 837
    сегодня в 17:03
    Поздравляю, хорошо там повеселись)
    так она для питерских бакланов,причем я тут? у нас в отличие от них норм вечеринки,а не за углами(((ахахахха
    Nimbles
    Nimbles
       34 / 837
    сегодня в 17:03
    В спартаке, кроме гея ЖигО, и отметить некого.
    Alpribas
    Alpribas
       73 / 837
    сегодня в 17:02
      Так Себе Аналитик
      Так Себе Аналитик ответил FILL3286
         20 / 837
      сегодня в 17:02
      26 то гей вечеринка(((ахаххахахахах
      Поздравляю, хорошо там повеселись)
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