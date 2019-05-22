Бояринцев вспомнил о поражении 1:7 от Португалии

Бывший игрок сборной России , ныне работающий тренером в «Текстильщике», вспомнил о матче Португалия - Россия (7:1), который состоялся в рамках отбора к ЧМ -2006.

Да уж, память на всю жизнь. У португальцев тогда собралась очень приличная команда. И забили они все, что создали. Мы, вроде, чуть переломили ход встречи, сделали счет 1:3, но потом хозяева еще четыре положили. Как начали по «девяткам» колотить!

Роналду тогда был еще совсем молодой, но о-о-очень перспективный (смеется). Я вышел на замену левым полузащитников, а Роналду играл правого хавбека. Тогда почувствовал его мощь и скорость. Криштиану уже тогда был невероятным. Сейчас с удовольствием слежу за его успехами в «Ювентусе».