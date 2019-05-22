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Бояринцев вспомнил о поражении 1:7 от Португалии

сегодня, 14:25

Бывший игрок сборной России Денис Бояринцев, ныне работающий тренером в «Текстильщике», вспомнил о матче Португалия - Россия (7:1), который состоялся в рамках отбора к ЧМ-2006.

Да уж, память на всю жизнь. У португальцев тогда собралась очень приличная команда. И забили они все, что создали. Мы, вроде, чуть переломили ход встречи, сделали счет 1:3, но потом хозяева еще четыре положили. Как начали по «девяткам» колотить!

Роналду тогда был еще совсем молодой, но о-о-очень перспективный (смеется). Я вышел на замену левым полузащитников, а Роналду играл правого хавбека. Тогда почувствовал его мощь и скорость. Криштиану уже тогда был невероятным. Сейчас с удовольствием слежу за его успехами в «Ювентусе».

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Все комментарии
wingback
wingback
   169 / 837
сегодня в 18:53
Помню-помню. В воротах тогда стоял дыра-риэлтор, а хряк ярцев побежал за добавкой в буфет во время матча...
RIR68
RIR68 ответил LOpp
   172 / 837
сегодня в 18:09
это еще не Акинфеев на воротах стоял. С ним десятку бы получили.
старый хряк вспоминает свои достижения, скоро мини-пиги будут вспоминать Ливерпуль и Семилихова)))
Caniggia
Caniggia
   39 / 837
сегодня в 17:33
Да уж, памятное позорище, начинавшееся в час ночи! И трусливый побег Ярцева со скамейки за 5 минут до конца. А ещё 19 летний Роналду уже в статусе молодой звезды, отгружающий нам две банки. Такая срамота на всю жизнь, такое не забывается!
Bavaria_M
Bavaria_M
   160 / 837
сегодня в 17:26
И к чему это он?
mihaluch
mihaluch
   45 / 837
сегодня в 16:41
Бояринцев,как тренер, вывел "Текстильщик в пердив и только в этом его заслуга.А тренером в том матче был Жора Ярцев, после этого он уже никогда не тренировал команды высокого уровня.
berda2003
berda2003
   323 / 837
сегодня в 16:09
К чему эти воспоминания бестолкового полузащитника? Как они позорили страну?
Тогда, уж, вспоминай, как выиграли 5:0 у них же, и позавидуй предкам...
Charismatic
Charismatic ответил LOpp
   420 / 837
сегодня в 15:38
это еще не Акинфеев на воротах стоял. С ним десятку бы получили.
Тогда питерский дыротарь позорил сборную)
311
311
   56 / 837
сегодня в 15:15
Это когда спартач Ярцев убежал с поля с позором не дождавшись конца матча? Было дело!)
Klaksvikar Itrottarselag
Klaksvikar Itrottarselag
   129 / 837
сегодня в 15:13
Вспоминает-как будто с удовольствием.
loko7
loko7
   207 / 837
сегодня в 15:00
Да я тоже помню этот ночной кошмар.
ВОДИТЕЛЬ АВТОБУСА
ВОДИТЕЛЬ АВТОБУСА
   50 / 837
сегодня в 14:59
ЛЕТ ЧЕРЕЗ 10 ГЛУШАК БУДЕТ С УДОВОЛЬСТВИЕМ ВСПОМИНАТЬ МАТЧ НА ЭНФИЛДЕ !

ГЫ-ГЫ
Balanenok
Balanenok
   82 / 837
сегодня в 14:58
Нашел что вспомнить.
11-и метровый
11-и метровый
   23 / 837
сегодня в 14:49
Странно вспоминать о таком счете, когда твоя команда выходит в ФНЛ.
cska plus
cska plus
   3 / 837
сегодня в 14:48
Хрющи такому счёту не удивляются, для них это привычно.
Albasin
Albasin
   15 / 837
сегодня в 14:41
Тренер был спартач, потому и позор был такой.
LOpp
LOpp
   17 / 837
сегодня в 14:40
это еще не Акинфеев на воротах стоял. С ним десятку бы получили.
drug01
drug01
   124 / 837
сегодня в 14:36
Были времена.....!
ДАША Д
ДАША Д
   146 / 837
сегодня в 14:29
Бояринцев мазохистом заделался.
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