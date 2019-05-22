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«Локомотив» стал обладателем Кубка России

сегодня, 20:22
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«Локомотив» одержал победу над «Уралом» в финальном поединке Кубка России.

Для «железнодорожников» это уже восьмой Кубок страны.

Самара, стадион «Самара Арена»

«Локомотив» - «Урал» 1:0 (1:0)
Гол: Баринов 27

«Локомотив»: Гильерме, Чорлука, Крыховяк, Лысов, Идову, Баринов, Жемалетдинов, Ал. Миранчук, Ан. Миранчук (Тарасов 67), Мануэл Фернандеш, Смолов
Главный тренер: Сёмин Юрий.

«Урал»: Годзюр, Меркулов, Кулаков, Страндберг, Фидлер (Бавин 84), Емельянов, Бумаль, Эль-Кабир, Погребняк, Панюков (Араторе 56), Ильин
Главный тренер: Парфенов Дмитрий.

Предупреждения: Баринов 40, Погребняк 59, Меркулов 82

Судья: Лапочкин Сергей.

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Все комментарии
RMUKMU
RMUKMU
   213 / 842
сегодня в 23:06
Локомотив снова рекордсмен по кубкам. В пятый раз убивают мечту маленького клуба.
Жаль Урал.
sashasokol
sashasokol
   293 / 842
сегодня в 22:58
Ура!!! 8-й кубок наш. Баринов очень хорош. Всех красно-зеленных с победой!!!
Leha-ha50
Leha-ha50
   12 / 842
сегодня в 22:57
На 99,9 % был уверен , что кубок Локо возьмет!!!
Локо с победой !!!
В Туле тоже праздник!!!
CoRt
CoRt
   596 / 842
сегодня в 22:52
Поздравляю всех болельщиков Локомотива и тех кто симпатизирует клубу либо Юрию Павловичу лично с заслуженной победой в Кубке. Локомотив действительно уделяет больше других топ клубов в ЧР внимание Кубку, поэтому и Кубок чаще всего оказывается у Локомотива. Все именно так как и должно быть! С победой!
Палыч82
Палыч82 ответил abrek123
   431 / 842
сегодня в 22:49
Локомотив поздравляю с 10 кубком страны и как угадал с возвращением Палыча клуб два сезона два трофея...
Поправочка,) 3 сезон подряд уже Семин в команде,) Ну и три трофея, спасибо Палычу за подъем клуба с колен,)
11-и метровый
11-и метровый
   24 / 842
сегодня в 22:47
Локомотив с победой, свиньи скоро съедут на пятое место!
Саня Локомотив
Саня Локомотив
   592 / 842
сегодня в 22:47
С рекордной восьмой победой в Кубке России Паровозы!!!УУУРРРААА!!!
морозз
морозз ответил Гавроша
   49 / 842
сегодня в 22:32
А как же твой спартак? Неужели сам признал, что он сливает КР?
Земеля, зачем тебе Спартак...восхищайся Заболотный и чемпионством а главное когда что либо читаешь, включай голову а не эмоции!
Alex-96
Alex-96
   212 / 842
сегодня в 22:21
Самый лучший коллектив это наш Локомотив! Всех с победой!
Паровозов
Паровозов ответил nikoladolgov
   103 / 842
сегодня в 22:18
Пора Романцева возвращать в Спартак ....
У Романцева и Газзаева закончился порох в пороховницах, один наш Палыч кочегарит по полной.
ОРЛОВЕЦ
ОРЛОВЕЦ
   565 / 842
сегодня в 22:17
Димон Баринов настоящий локомотивец. Будущая легенда клуба
spartak kursk
spartak kursk
   660 / 842
сегодня в 22:12
Локомотив с 8-м кубком России...Комментарии излишни......
А-мне-пофигЯ-Был-Пьян
А-мне-пофигЯ-Был-Пьян ответил nikoladolgov
   28 / 842
сегодня в 22:07
Пора Романцева возвращать в Спартак ....
В Спартак попадет снова забухает.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
   32 / 842
сегодня в 22:00
Локо с победой! Дополнительно порадуются этому Арсенал и кто то из московских...
nikoladolgov
nikoladolgov
   315 / 842
сегодня в 21:54
Пора Романцева возвращать в Спартак ....
Паровозов
Паровозов
   103 / 842
сегодня в 21:54
Сегодня и ВАР не понадобился, Локомотив выиграл заслуженно и подарил ЛЕ тулякам. Всех к.з с победой мы кубковые короли России !
Colchoneros
Colchoneros
   42 / 842
сегодня в 21:46
Локомотив с кубком России!
Sosna69
Sosna69 ответил Николай Еремеев
сегодня в 21:45
Молодцы Локомотив .Три кубка и одно чемпионство за последние 4 года - это что то!!!
Три кубка и чемпионство вернее за 5 лет.Кубки с 15г.17г.19г.Чемпион 18г!:)
Oleg1956
Oleg1956
   633 / 842
сегодня в 21:41
И все таки Парфенов молодец. Прошлый сезон кубок а в этом финал.
Зеленыйслоник
Зеленыйслоник ответил pomor45
   628 / 842
сегодня в 21:41
Славно получилось: Зенит - чемпион России Локомотив - обладатель Кубка России ЦСКА - обладатель Суперкубка России Спартак - обладатель ФОНБЕТ КУБОК МАТЧ ПРЕМЬЕР. У Спартака самый пышный кубок.... как хвост у павлина.
Спартак-великий клуб, который продолжает радовать болельщиков.
Гавроша
Гавроша ответил морозз
   18 / 842
сегодня в 21:37
Болел Локомотива с ПОБЕДОЙ и КУБКОМ, единственный топ клуб России играющий за кубок в полную силу!
А как же твой спартак? Неужели сам признал, что он сливает КР?
Гавроша
Гавроша ответил abrek123
   18 / 842
сегодня в 21:36
В последнем туре 30 узнаем Спартак или Цска на прямую пойдут в группу кто займет 4 место...
Значит спартак проиграет - им нужно ЛЕ слить, чтобы бороться за 5 место.
морозз
морозз
   49 / 842
сегодня в 21:34
Болел Локомотива с ПОБЕДОЙ и КУБКОМ, единственный топ клуб России играющий за кубок в полную силу!
abrek123
abrek123 ответил Гавроша
   119 / 842
сегодня в 21:34
И кто напрямую пойдет в группу ЛЕ? Неужели мазутные?
В последнем туре 30 узнаем Спартак или Цска на прямую пойдут в группу кто займет 4 место...
pomor45
pomor45 ответил Против_всех
   58 / 842
сегодня в 21:33
На пятом, ты с зенитом так корячились! Забыл уже? Там на пятом ,до сих пор питером смрадит)) А если откроешь глаза, то увидишь, что Спартак на 4-ом, будь внимательней!
Внимательно будем смотреть в очередных ЕК. Там всё и увидим в истинном свете. Как говорится: будет день - будет пища.
Jeck Denielse
Jeck Denielse
   4 / 842
сегодня в 21:31
В этом веке негласное правило РФС что "Один из двух титулов лиги должен быть в столице" - работает как часы.....)))

2012-й не в счёт..переходной...
Гавроша
Гавроша
   18 / 842
сегодня в 21:29
И кто напрямую пойдет в группу ЛЕ? Неужели мазутные?
pomor45
pomor45 ответил БОМЖЕКОБЫЛЬНЫЙ
   58 / 842
сегодня в 21:27
Будут позорит поравозы и лазурные с такой игрой Россию в лиги чемпионов
Футбольную Россию опозорить невозможно.
pomor45
pomor45 ответил kingoffam
   58 / 842
сегодня в 21:18
Да что ты!А твои комменты прям блещут интеллектом.А Дюков-ставленник бомжей.Это всем понятно.
Понятно всем, кто блещет интеллектом так же, как ты?
valt134
valt134
   93 / 842
сегодня в 21:17
Значит так было надо... Мои поздравления Локо и Арсеналу! Уралу-не падать Духом. Самое главное-удержать Парфенова. Всё будет хорошо!!!
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