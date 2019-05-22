«Локомотив» стал обладателем Кубка России

«Локомотив» одержал победу над «Уралом» в финальном поединке Кубка России.
Для «железнодорожников» это уже восьмой Кубок страны.
Самара, стадион «Самара Арена»
«Локомотив» - «Урал» 1:0 (1:0)
Гол: Баринов 27
«Локомотив»: Гильерме, Чорлука, Крыховяк, Лысов, Идову, Баринов, Жемалетдинов, Ал. Миранчук, Ан. Миранчук (Тарасов 67), Мануэл Фернандеш, Смолов
Главный тренер: Сёмин Юрий.
«Урал»: Годзюр, Меркулов, Кулаков, Страндберг, Фидлер (Бавин 84), Емельянов, Бумаль, Эль-Кабир, Погребняк, Панюков (Араторе 56), Ильин
Главный тренер: Парфенов Дмитрий.
Предупреждения: Баринов 40, Погребняк 59, Меркулов 82
Судья: Лапочкин Сергей.
Жаль Урал.
Жаль Урал.
Локо с победой !!!
В Туле тоже праздник!!!
Локо с победой !!!
В Туле тоже праздник!!!
2012-й не в счёт..переходной...
2012-й не в счёт..переходной...