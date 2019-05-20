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«Милан» приблизился к зоне ЛЧ и другие результаты 37-го тура Серии А

вчера, 23:45

Завершились матчи 37-го тура чемпионата Италии.

«Лацио» - «Болонья» - 3:3
Голы: Корреа 14, Баштуш 59, Милинкович-Савич 80 - Поли 50, Дестро 51, Орсолини 63

«Милан» - «Фрозиноне» 2:0
Голы: Пёнтек 57, Сусо 66

«Наполи» - «Интернационале» 4:1
Голы: Зелински 16, Мертенс 61, Руис 71, Руис 79 - Икарди 81 (пенальти)

«Ювентус» - «Аталанта» - 1:1
Голы: Манджукич 80 - Иличич 33

«Кьево» - «Сампдория» 0:0

«Эмполи» - «Торино» 4:1
Голы: Аккуа 27, Бриги 65, Ди Лоренцо 70, Капуто 88 - Яго Фальке 56

«Парма» - «Фиорентина» 1:0
Гол: Жерсон 80 (автогол)

«Удинезе» - СПАЛ 3:2
Голы: Самир 5, Окака Чука 31, Окака Чука 35 - Петанья 53, Валоти 59

«Дженоа» - «Кальяри» 1:1
Голы: Кришито 89 (пенальти) - Паволетти 40

«Сассуоло» - «Рома» 0:0

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Все комментарии
FILL3286
FILL3286
   19 / 843
сегодня в 08:34
лацео с ромой и авентусом позор сериалу и всему футболу,только смех и не более((хахахах
стыдно за них всегда
КЭТиК
КЭТиК
   146 / 843
сегодня в 04:40
Лацио-Болонья похоже на договорной матч.
Али Самаркандский
Али Самаркандский
сегодня в 01:26
Лацио подвел Аутсайдера не смог обыграть.
Klaksvikar Itrottarselag
Klaksvikar Itrottarselag
   103 / 843
сегодня в 00:44
Поздно. Март-апрельский провал оставил Милан без ЛЧ.
Don Nerazzurri
Don Nerazzurri
   134 / 843
сегодня в 00:07
Как приблизился, так и отдалиться.Аха)))
Шишанутый
Шишанутый
   13 / 843
вчера в 23:58
От Милана не чего не зависет. В последней туре Интер и Атланта одержат домашние синхронные победы и огорчат фанатов Милана.
EAGuar As
EAGuar As
   40 / 843
вчера в 23:52
Все идёт своим чередом .
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