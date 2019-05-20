«Милан» приблизился к зоне ЛЧ и другие результаты 37-го тура Серии А

Завершились матчи 37-го тура чемпионата Италии.
«Лацио» - «Болонья» - 3:3
Голы: Корреа 14, Баштуш 59, Милинкович-Савич 80 - Поли 50, Дестро 51, Орсолини 63
«Милан» - «Фрозиноне» 2:0
Голы: Пёнтек 57, Сусо 66
«Наполи» - «Интернационале» 4:1
Голы: Зелински 16, Мертенс 61, Руис 71, Руис 79 - Икарди 81 (пенальти)
«Ювентус» - «Аталанта» - 1:1
Голы: Манджукич 80 - Иличич 33
«Кьево» - «Сампдория» 0:0
«Эмполи» - «Торино» 4:1
Голы: Аккуа 27, Бриги 65, Ди Лоренцо 70, Капуто 88 - Яго Фальке 56
«Парма» - «Фиорентина» 1:0
Гол: Жерсон 80 (автогол)
«Удинезе» - СПАЛ 3:2
Голы: Самир 5, Окака Чука 31, Окака Чука 35 - Петанья 53, Валоти 59
«Дженоа» - «Кальяри» 1:1
Голы: Кришито 89 (пенальти) - Паволетти 40
«Сассуоло» - «Рома» 0:0
стыдно за них всегда
стыдно за них всегда