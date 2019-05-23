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Мирзов и Комличенко попали в итоговый список игроков сборной России

сегодня, 11:55

Тренерский штаб сборной России назвал итоговый список футболистов, которые будут вызваны в национальную команду для подготовки к матчам отборочного раунда к Евро-2020 против Сан-Марино (8 июня) и Кипра (11 июня).

В заявку вошли 30 футболистов.

Вратари: Гильерме («Локомотив» Москва), Андрей Лунев («Зенит» Санкт-Петербург), Сергей Песьяков («Ростов» Ростов-на-Дону), Антон Шунин («Динамо» Москва).

Защитники: Максим Беляев («Арсенал» Тула), Георгий Джикия («Спартак» Москва), Владислав Игнатьев («Локомотив» Москва), Федор Кудряшов («Истанбул Башакшехир» Турция), Роман Нойштедтер («Фенербахче» Турция), Сергей Петров («Краснодар»), Андрей Семенов («Ахмат» Грозный), Егор Сорокин («Рубин» Казань), Марио Фернандес (ЦСКА Москва), Евгений Чернов («Ростов» Ростов-на-Дону).

Полузащитники: Ильзат Ахметов, Иван Обляков (оба - ЦСКА Москва), Зелимхан Бакаев, Резиуан Мирзов (оба - «Арсенал» Тула), Дмитрий Баринов, Алексей Миранчук, Антон Миранчук (все - «Локомотив» Москва), Юрий Газинский («Краснодар»), Александр Головин («Монако» Франция), Роман Зобнин («Спартак» Москва), Алексей Ионов («Ростов» Ростов-на-Дону), Магомед Оздоев («Зенит» Санкт-Петербург).

Нападающие: Артем Дзюба («Зенит» Санкт-Петербург), Николай Комличенко («Млада-Болеслав» Чехия), Федор Смолов («Локомотив» Москва), Федор Чалов (ЦСКА Москва).

Таким образом, в сравнении с расширенным списком главный тренер Станислав Черчесов отцепил вратарей Сослана Джанаева и Александра Беленова, защитников Вячеслава Караваева, Михаила Меркулова и Дмитрия Стоцкого, полузащитников Алексея Сутормина и Антона Швеца.

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Все комментарии
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
   34 / 854
сегодня в 14:46
Удачи ребятам в матчах и без травм!
77rust77
77rust77
   540 / 854
сегодня в 14:39
Многих не вызвал, хорошее поколение растёт у нас а их он не видит
Суеверный
Суеверный
   237 / 854
сегодня в 14:38
Конечно, Станислав Саламович Черчесов специалист. Но склонность к абсолютно нелогичным поступкам (решениям) может сыграть роковую роль. Дай Бог, чтобы я ошибся. Второй день не звучат колокола на церкви что в ста метрах по прямой от подъезда. Что там, звонари наклюкакались? Так на пару часов на футбольное поле, рядом полноценных нет, так и на хоккейных коробках в мини можно играть. Рясы только заправить в штаны от Adidas. А вот куда девать бороды...? Я об этом не подумал...
77rust77
77rust77 ответил Albasin
   540 / 854
сегодня в 14:38
Сейчас за оскорбление в соцсетях дают реальный срок
konstantin_t
konstantin_t ответил Samuelsen
сегодня в 14:36
Отцепляет Караваева и берет Нойшедтера. Караваев один из лучших правых защитников в голландском чемпионате по итогу сезона, Нойштедтер весь 2019 год просидел на лавке в Фенербахче. Где логика Саламыч????
У Караваева свадьба запланирована на эти даты, так что в данном случае Саламыч не при чем
Дима Головашич
Дима Головашич
   200 / 854
сегодня в 14:13
Мирзова подороже продать всё хотят.
Sanya-1307
Sanya-1307 ответил Владимир_Спартак
сегодня в 14:08
Состав нормальный. По моему лишние Смолов, Ионов.,Чернышов,Нойштедтер. Зря Сафонова не взяли.
Согласен, вместо Смолова и Ионова можно было Игнатьева и Шапи вызвать на таких-то соперников, и начинать связку наигрывать
stanichnik
stanichnik ответил particular
   758 / 854
сегодня в 13:40
Мирзов - молоток! Нашёлся в Тосно, зажигает в Арсенале и в сборной, скорее, не потеряется..:)) Зверюга!!
Попадёт в состав Сборной или нет пока не ясно, но то что цена на трансфер-маркет на него подымется после включения в расширенный список кандидатов это точно.
Samuelsen
Samuelsen
   744 / 854
сегодня в 13:32
Отцепляет Караваева и берет Нойшедтера. Караваев один из лучших правых защитников в голландском чемпионате по итогу сезона, Нойштедтер весь 2019 год просидел на лавке в Фенербахче. Где логика Саламыч????
чемпионство с душком
чемпионство с душком
   350 / 854
сегодня в 13:16
с Кипром будет тяжелый матч за 2-ое место в группе
Заур-ЗВЕРЬ
Заур-ЗВЕРЬ
   318 / 854
сегодня в 13:15
Наконец то Мирзова берут,
За адекватность
За адекватность ответил particular
   14 / 854
сегодня в 13:10
Мирзов - молоток! Нашёлся в Тосно, зажигает в Арсенале и в сборной, скорее, не потеряется..:)) Зверюга!!
Та такое. На вкус и цвет. Слишком много на себя берет, для командных действий не очень, как по мне. Хотя учитывая уровень соперников, то 6 очков нужно брать с любым составом. ИМХО.
beefs
beefs
   177 / 854
сегодня в 12:50
Нормальный состав, немец лишний..
спартак 1987
спартак 1987
   180 / 854
сегодня в 12:47
а если Стас выпустит против Сан-Марино Комличенко и тот сделает покер, это нападающий будет считаться топ уровня или команда-карлик дворового? зачем в сборной на две игры 4 вратаря? почему для простого знакомства с игроками и почувствовать атмосферу сборной не вызванны Сафонов ( краснодар) Дивеев ( цска) и Сутормин ( оренбург) ? последнего так вообще стоило поставить в основу против карлика
mihaluch
mihaluch
   50 / 854
сегодня в 12:41
Интересно будет на Комличенко посмотреть. Такой он уж грозный бомбардир?
Splurgeloa
Splurgeloa
   324 / 854
сегодня в 12:33
Главное не брать в сборную спартачей
Zenit_84
Zenit_84
   142 / 854
сегодня в 12:18
Поглядим на ребят
Caniggia
Caniggia
   41 / 854
сегодня в 12:16
Интересно на Комличенко посмотреть, если лысый баран даст ему шанс.
Faustello
Faustello ответил Сергей Саныч
   26 / 854
сегодня в 12:14
Трепещи Сан-Марино.
Разорвём мастодонтов мирового футбола!!! ))
particular
particular
   2 / 854
сегодня в 12:13
Мирзов - молоток!
Нашёлся в Тосно, зажигает в Арсенале и в сборной, скорее, не потеряется..:)) Зверюга!!
Багров-брат
Багров-брат
   217 / 854
сегодня в 12:08
Нормальный состав. Только теперь не теряйте очков, парни, мы в вас верим!...))) Жаль нет Черышева. Здоровья парню...)))
Владимир_Спартак
Владимир_Спартак
   98 / 854
сегодня в 12:05
Состав нормальный. По моему лишние Смолов, Ионов.,Чернышов,Нойштедтер. Зря Сафонова не взяли.
cska plus
cska plus
   5 / 854
сегодня в 12:05
Удивляет Нойштедтер.
Сергей Саныч
Сергей Саныч
   6 / 854
сегодня в 12:03
Трепещи Сан-Марино.
Groove000
Groove000
   127 / 854
сегодня в 11:57
Сафонов? Не, не слышали
Albasin
Albasin
   18 / 854
сегодня в 11:55
Чабан опять весь сброд в сборную собирает, а потом Дзюба выручай.
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