Обляков: «Считаю Ганчаренко лучшим тренером в России»

сегодня, 15:13

Полузащитник ЦСКА поделился мнением о работе главного тренера «армейцев» .

— У Виктора Михайловича все любимчики. Вся команда. Это даже видно по общению с игроками. На тренировке он всегда подзовет, объяснит, как будет правильнее. У него колоссальный опыт. Он все знает. Если надо, Виктор Михайлович будет с тобой за ручку ходить и объяснять. Причем неважно, опытный ты игрок или молодой.

— Болельщики призывали чуть ли не уволить Ганчаренко после череды неудачных матчей.

— Мы не обсуждали это в команде. Но я считаю, что Виктор Михайлович — лучший тренер в России на сегодняшний день. Поэтому таких разговоров даже быть не должно!