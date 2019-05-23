Обляков: «Считаю Ганчаренко лучшим тренером в России»

Полузащитник ЦСКА Иван Обляков поделился мнением о работе главного тренера «армейцев» Виктора Ганчаренко.
— У Виктора Михайловича все любимчики. Вся команда. Это даже видно по общению с игроками. На тренировке он всегда подзовет, объяснит, как будет правильнее. У него колоссальный опыт. Он все знает. Если надо, Виктор Михайлович будет с тобой за ручку ходить и объяснять. Причем неважно, опытный ты игрок или молодой.
— Болельщики призывали чуть ли не уволить Ганчаренко после череды неудачных матчей.
— Мы не обсуждали это в команде. Но я считаю, что Виктор Михайлович — лучший тренер в России на сегодняшний день. Поэтому таких разговоров даже быть не должно!
Ранее сообщалось, что новым тренером ЦСКА может стать Курбан Бердыев.
Из воспоминаний Великого советского дипломата Колонтай записанного в 30-е годы, до ВОВ:
" Я сын Великого русского народа, грузинской национальности" И.В. Сталин.
Украине не хватает такого диктатора))).
Из воспоминаний Великого советского дипломата Колонтай записанного в 30-е годы, до ВОВ:
" Я сын Великого русского народа, грузинской национальности" И.В. Сталин.
Украине не хватает такого диктатора))).
Думал не найдешь подвоха
Геббельс был - министром пропаганды
И кстати довольно таки гениальным, если его до сих пор цитируют
Диктатором был Гитлер конечно же, так же как и Наполеон
Но Гитлеру все речи писал Йозеф
А слова то правильные, как бы тебя от этого не выворачивало
Думал не найдешь подвоха
Геббельс был - министром пропаганды
И кстати довольно таки гениальным, если его до сих пор цитируют
Диктатором был Гитлер конечно же, так же как и Наполеон
Но Гитлеру все речи писал Йозеф
А слова то правильные, как бы тебя от этого не выворачивало
А Наполеон, к сожалению прав.
А Наполеон, к сожалению прав.
- для достижения этой цели хороши любые средства, главное, чтобы пропаганда была эффективной;
- соответственно, помимо «белой», правдивой информации, необходимо использовать «серую», то есть полуправду, и «черную» - откровенную ложь: «мы добиваемся не правды, а эффекта»;
- причем «чем чудовищнее ложь, тем охотнее в нее верят» и тем быстрее она распространяется;
А это наш ответ Деду от другого диктатора
- для достижения этой цели хороши любые средства, главное, чтобы пропаганда была эффективной;
- соответственно, помимо «белой», правдивой информации, необходимо использовать «серую», то есть полуправду, и «черную» - откровенную ложь: «мы добиваемся не правды, а эффекта»;
- причем «чем чудовищнее ложь, тем охотнее в нее верят» и тем быстрее она распространяется;
А это наш ответ Деду от другого диктатора
"Если поставить баранов во главе львов, то львы обаранеют, а наоборот -- даже баран будет иметь львиное сердце" ( Наполеон).
Что то не видно в СпаМе львов,,,))))))).
От себя добавлю, свинья не может иметь львиное сердце, никакой лев не поможет)))).
"Если поставить баранов во главе львов, то львы обаранеют, а наоборот -- даже баран будет иметь львиное сердце" ( Наполеон).
Что то не видно в СпаМе львов,,,))))))).
От себя добавлю, свинья не может иметь львиное сердце, никакой лев не поможет)))).
Надо такого как Газай,и игроков того уровня.
Надо такого как Газай,и игроков того уровня.
Ганчар еще и не такое покажет
А не замахнуться ли вам любезные
На Футбольную, понимаешь Национальную Лигу
А что?
С таким тренером в самый раз
Ганчар еще и не такое покажет
А не замахнуться ли вам любезные
На Футбольную, понимаешь Национальную Лигу
А что?
С таким тренером в самый раз
Я кланяюсь начальнику, ведь он второй отец,
Но надо только вовремя подлизывать ХХХХХ,
За месяц от рабочего до мастера дошел -
Зарплата стала больше и на сердце хорошо.
Надо только вовремя подлизывать ХХХХХ!
Я кланяюсь начальнику, ведь он второй отец,
Но надо только вовремя подлизывать ХХХХХ,
За месяц от рабочего до мастера дошел -
Зарплата стала больше и на сердце хорошо.
Надо только вовремя подлизывать ХХХХХ!
Что конь еще может сказать о физруке?
Понятно что он не скажет,что считает лучший семака!!!
Что конь еще может сказать о физруке?
Понятно что он не скажет,что считает лучший семака!!!