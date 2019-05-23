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Обляков: «Считаю Ганчаренко лучшим тренером в России»

сегодня, 15:13

Полузащитник ЦСКА Иван Обляков поделился мнением о работе главного тренера «армейцев» Виктора Ганчаренко.

— У Виктора Михайловича все любимчики. Вся команда. Это даже видно по общению с игроками. На тренировке он всегда подзовет, объяснит, как будет правильнее. У него колоссальный опыт. Он все знает. Если надо, Виктор Михайлович будет с тобой за ручку ходить и объяснять. Причем неважно, опытный ты игрок или молодой.

— Болельщики призывали чуть ли не уволить Ганчаренко после череды неудачных матчей.

— Мы не обсуждали это в команде. Но я считаю, что Виктор Михайлович — лучший тренер в России на сегодняшний день. Поэтому таких разговоров даже быть не должно!

Ранее сообщалось, что новым тренером ЦСКА может стать Курбан Бердыев.

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Дед за ЦСКА
Дед за ЦСКА ответил Сергей Саныч
   48 / 856
сегодня в 17:22
Спасибо, знаю, но к чему сей посыл?
Дед за ЦСКА
Дед за ЦСКА ответил Озеров
   48 / 856
сегодня в 17:21
Браво Дедушка Думал не найдешь подвоха Геббельс был - министром пропаганды И кстати довольно таки гениальным, если его до сих пор цитируют Диктатором был Гитлер конечно же, так же как и Наполеон Но Гитлеру все речи писал Йозеф А слова то правильные, как бы тебя от этого не выворачивало
Кстати о Диктаторах ( с заглавной).
Из воспоминаний Великого советского дипломата Колонтай записанного в 30-е годы, до ВОВ:
" Я сын Великого русского народа, грузинской национальности" И.В. Сталин.
Украине не хватает такого диктатора))).
Сергей Саныч
Сергей Саныч ответил Дед за ЦСКА
   6 / 856
сегодня в 17:11
Чтобы успокоить хрюкающих на этой ветке : "Если поставить баранов во главе львов, то львы обаранеют, а наоборот -- даже баран будет иметь львиное сердце" ( Наполеон). Что то не видно в СпаМе львов,,,))))))). От себя добавлю, свинья не может иметь львиное сердце, никакой лев не поможет)))).
Озеров
Озеров
   32 / 856
сегодня в 16:56
Браво Дедушка

Думал не найдешь подвоха

Геббельс был - министром пропаганды

И кстати довольно таки гениальным, если его до сих пор цитируют

Диктатором был Гитлер конечно же, так же как и Наполеон

Но Гитлеру все речи писал Йозеф

А слова то правильные, как бы тебя от этого не выворачивало
Дед за ЦСКА
Дед за ЦСКА ответил Озеров
   48 / 856
сегодня в 16:45
- овладение массами - единственная цель пропаганды; - для достижения этой цели хороши любые средства, главное, чтобы пропаганда была эффективной; - соответственно, помимо «белой», правдивой информации, необходимо использовать «серую», то есть полуправду, и «черную» - откровенную ложь: «мы добиваемся не правды, а эффекта»; - причем «чем чудовищнее ложь, тем охотнее в нее верят» и тем быстрее она распространяется; А это наш ответ Деду от другого диктатора
Гебельс был мразью, а не диктатором.
А Наполеон, к сожалению прав.
Озеров
Озеров
   32 / 856
сегодня в 16:29
- овладение массами - единственная цель пропаганды;

- для достижения этой цели хороши любые средства, главное, чтобы пропаганда была эффективной;

- соответственно, помимо «белой», правдивой информации, необходимо использовать «серую», то есть полуправду, и «черную» - откровенную ложь: «мы добиваемся не правды, а эффекта»;

- причем «чем чудовищнее ложь, тем охотнее в нее верят» и тем быстрее она распространяется;

А это наш ответ Деду от другого диктатора
Дед за ЦСКА
Дед за ЦСКА
   48 / 856
сегодня в 16:24
Чтобы успокоить хрюкающих на этой ветке :
"Если поставить баранов во главе львов, то львы обаранеют, а наоборот -- даже баран будет иметь львиное сердце" ( Наполеон).
Что то не видно в СпаМе львов,,,))))))).
От себя добавлю, свинья не может иметь львиное сердце, никакой лев не поможет)))).
Баба Яга против
Баба Яга против
сегодня в 15:38
Он не плохой тренер,но не для топ клуба.
Надо такого как Газай,и игроков того уровня.
МКС
МКС
   31 / 856
сегодня в 15:38
Абсолютно согласен с сопляковым

Ганчар еще и не такое покажет

А не замахнуться ли вам любезные

На Футбольную, понимаешь Национальную Лигу

А что?

С таким тренером в самый раз
Байкал-38
Байкал-38
   14 / 856
сегодня в 15:35
У Сектор газа есть по этому поводу песня.

Я кланяюсь начальнику, ведь он второй отец,
Но надо только вовремя подлизывать ХХХХХ,
За месяц от рабочего до мастера дошел -
Зарплата стала больше и на сердце хорошо.

Надо только вовремя подлизывать ХХХХХ!
БОМЖЕКОБЫЛЬНЫЙ
БОМЖЕКОБЫЛЬНЫЙ ответил КЭТиК
   181 / 856
сегодня в 15:34
А результат где?
В стойле конском.Аха
БОМЖЕКОБЫЛЬНЫЙ
БОМЖЕКОБЫЛЬНЫЙ ответил cska plus
   181 / 856
сегодня в 15:34
Хрющатник за сезон три физрука меняет.
Стыдно за конюшню!
КЭТиК
КЭТиК
   145 / 856
сегодня в 15:34
А результат где?
cska plus
cska plus ответил БОМЖЕКОБЫЛЬНЫЙ
   5 / 856
сегодня в 15:27
ХА ХА ХА ХА Что конь еще может сказать о физруке? Понятно что он не скажет,что считает лучший семака!!!
Хрющатник за сезон три физрука меняет.
Nimbles
Nimbles ответил БОМЖЕКОБЫЛЬНЫЙ
   37 / 856
сегодня в 15:26
ХА ХА ХА ХА Что конь еще может сказать о физруке? Понятно что он не скажет,что считает лучший семака!!!
Физрук в тарсовке свиней натягивает на пятое место, Пиджак-физрук называется.
cska plus
cska plus ответил БОМЖЕКОБЫЛЬНЫЙ
   5 / 856
сегодня в 15:26
ХА ХА ХА ХА Что конь еще может сказать о физруке? Понятно что он не скажет,что считает лучший семака!!!
Разве кто-нибудь из бомжарни скажет, что Ганчаренко лучше Семака?
cska plus
cska plus
   5 / 856
сегодня в 15:24
Ещё бы, зелёный свет открыл ему.
Albasin
Albasin
   17 / 856
сегодня в 15:18
Это такой подхалимаж?
БОМЖЕКОБЫЛЬНЫЙ
БОМЖЕКОБЫЛЬНЫЙ
   181 / 856
сегодня в 15:17
ХА ХА ХА ХА
Что конь еще может сказать о физруке?
Понятно что он не скажет,что считает лучший семака!!!
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