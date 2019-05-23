Андреев: «Седьмое место „Ростова“ - это провал»

Бывший нападающий СКА и сборной СССР остался недоволен выступлением «Ростова» в текущем сезоне РПЛ .

После шестого тура «Ростов» шел то ли первым, то ли вторым. Мне позвонили ваши коллеги с вопросом: «Сергей Васильевич, как высоко может забраться команда?»… Я сказал: «Вы с ума сошли! Первые выводы, ну, хотя бы, после десятого тура можно делать. Тогда и звоните». Правда, не помню, чтобы были звонки после десятой игры (смеется).

А свое мнение я давно озвучил и от своих слов не отказываюсь. Третье место – великолепный результат, четвертое – отличный, пятое – хороший. С шестым был нюанс. «Спартак» валился на старте сезона, поэтому тогда было непонятно, брать ли красно-белых в расчет. Когда «Спартак» уволил Массимо Карреру, потом при Олеге Кононове начал выбираться, то немножко скорректировал свое мнение и называл шестую строчку нормальным результатом. А седьмое место, как сейчас, и ниже – это действительно провал.