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Андреев: «Седьмое место „Ростова“ - это провал»

сегодня, 15:38

Бывший нападающий СКА и сборной СССР Сергей Андреев остался недоволен выступлением «Ростова» в текущем сезоне РПЛ.

После шестого тура «Ростов» шел то ли первым, то ли вторым. Мне позвонили ваши коллеги с вопросом: «Сергей Васильевич, как высоко может забраться команда?»… Я сказал: «Вы с ума сошли! Первые выводы, ну, хотя бы, после десятого тура можно делать. Тогда и звоните». Правда, не помню, чтобы были звонки после десятой игры (смеется).

А свое мнение я давно озвучил и от своих слов не отказываюсь. Третье место – великолепный результат, четвертое – отличный, пятое – хороший. С шестым был нюанс. «Спартак» валился на старте сезона, поэтому тогда было непонятно, брать ли красно-белых в расчет. Когда «Спартак» уволил Массимо Карреру, потом при Олеге Кононове начал выбираться, то немножко скорректировал свое мнение и называл шестую строчку нормальным результатом. А седьмое место, как сейчас, и ниже – это действительно провал.

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Все комментарии
Leha-ha50
Leha-ha50 ответил abrek123
   13 / 856
сегодня в 18:11
Хе-хе-хе после шестого тура Ростов был третий с 13 очками , а Спартак Карреры второй с 14 очками))))Это Локо и Цска где-то в середине болтались на 8 местах)))
Спам то ростовчане два разика обули!!!
Андрей Вишняков
Андрей Вишняков
   39 / 856
сегодня в 17:33
А на какое место такой ростов мог рассчитывать?
вячеслав остапенко
вячеслав остапенко
   135 / 856
сегодня в 17:09
Я считаю это хорошийт результат
EAGuar As
EAGuar As
   44 / 856
сегодня в 17:05
Нормальный итог .
КЭТиК
КЭТиК
   145 / 856
сегодня в 16:34
Не самый плохой результат.
Anisovich
Anisovich
   53 / 856
сегодня в 16:25
Это ошеломительный успех для пердивного клуба, хорошо, что не в переходных играх оказались.
ermak6848
ermak6848
   204 / 856
сегодня в 16:20
Это уже думка тренера как попасть в ЛЕ...
cska plus
cska plus
   5 / 856
сегодня в 16:09
А я считаю Ростов выступил неплохо, только один-два провальных матча выкинули ростовчан на седьмое место, просто в этом сезоне 4-6 места была мощная конкуренция.
abrek123
abrek123
   117 / 856
сегодня в 15:51
Хе-хе-хе после шестого тура Ростов был третий с 13 очками , а Спартак Карреры второй с 14 очками))))Это Локо и Цска где-то в середине болтались на 8 местах)))
drug01
drug01
   133 / 856
сегодня в 15:45
Но игра была временами хорошая
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