Мирзов: «Я готов к выступлениям за сборную России»

Хавбек «Арсенала» рад, что получил вызов в сборную России.

Эмоции от вызова в сборную России самые положительные. Я долго шел к этому, хотел и верил, что попаду в сборную. Я делал для этого все, но нельзя на этом останавливаться, все только начинается, и все самое интересное впереди. Конечно, это самая лучшая новость, которая могла быть для меня.

Вчера мы узнали, что «Арсенал» попал в Лигу Европы, это лучшая неделя для меня. Мы, можно сказать, почти всей командой на ужине сидели и смотрели Кубок России. Любой футболист мечтает надеть футболку национальной сборной, и я в частности. Кто поздравил меня первым? Мой друг, он следил за новостями, а потом позвонил, сообщил и поздравил меня.

Я готов к выступлениям за сборную, сейчас соберемся все в сборной, и тренерам виднее будет, выпускать ли на поле, или на замену.

Причины успешного сезона для меня? Я попал в хорошую команду, которая играет в атакующий футбол. Мне нравится такой стиль, мне доверяли тренера, которые были и сейчас руководят командой. Вдохновляет то, что тренера доверяют мне. Я благодарен им за это, но, я надеюсь, что мой лучший сезон еще впереди.