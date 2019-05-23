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Мирзов: «Я готов к выступлениям за сборную России»

сегодня, 21:06

Хавбек «Арсенала» Резиуан Мирзов рад, что получил вызов в сборную России.

Эмоции от вызова в сборную России самые положительные. Я долго шел к этому, хотел и верил, что попаду в сборную. Я делал для этого все, но нельзя на этом останавливаться, все только начинается, и все самое интересное впереди. Конечно, это самая лучшая новость, которая могла быть для меня.

Вчера мы узнали, что «Арсенал» попал в Лигу Европы, это лучшая неделя для меня. Мы, можно сказать, почти всей командой на ужине сидели и смотрели Кубок России. Любой футболист мечтает надеть футболку национальной сборной, и я в частности. Кто поздравил меня первым? Мой друг, он следил за новостями, а потом позвонил, сообщил и поздравил меня.

Я готов к выступлениям за сборную, сейчас соберемся все в сборной, и тренерам виднее будет, выпускать ли на поле, или на замену.

Причины успешного сезона для меня? Я попал в хорошую команду, которая играет в атакующий футбол. Мне нравится такой стиль, мне доверяли тренера, которые были и сейчас руководят командой. Вдохновляет то, что тренера доверяют мне. Я благодарен им за это, но, я надеюсь, что мой лучший сезон еще впереди.

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Все комментарии
Leha-ha50
Leha-ha50
   11 / 856
сегодня в 22:51
Очень техничный игрок, вот только заигрывается иногда.
Думаю , в сборной его поставят на истинный путь.
Caniggia
Caniggia
   45 / 856
сегодня в 21:54
Должен проявить себя в сборной не хуже чем в Арсенале.
Jeck Denielse
Jeck Denielse
   4 / 856
сегодня в 21:48
Хороший игрок...
Боевитый такой..острый...
Мишка Бигдан
Мишка Бигдан
   588 / 856
сегодня в 21:23
Хороший игрок,пешком по полю точно ходить не будет.
EAGuar As
EAGuar As
   44 / 856
сегодня в 21:19
Дзюба тоже через Арсенал в сборной России оказался .
Albasin
Albasin
   17 / 856
сегодня в 21:19
Кроме, как посидеть на лавке, в сборной делать нечего.
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