ГлавнаяНовости

Петржела: «Комличенко нужно перейти в более сильную команду»

сегодня, 20:42

Бывший тренер «Зенита» Властимил Петржела считает, что форвард «Млады Болеслав» Николай Комличенко рано получил вызов в сборную России.

Я видел несколько матчей с его участием. Он игрок, который постоянно забивает, не только с игры. Но я бы не сказал, что это уровень сборной. Комличенко игрок не для комбинаций, он игрок, который только забивает.

Комличенко не соответствует уровню сборной. Будем следить за ним в других играх, посмотрим, будет ли он только забивать или покажет что-то еще. Просто есть такие игры, когда его даже не видно на поле, поэтому мне не нравится. Нужно не только забивать, но и хорошо играть.

Он точно не лидер. Много забивать не значит быть лидером. Он может забить, а команда сыграет этот матч плохо. Комличенко очень мало вступает в игру, 20-30 минут его не видно, а потом появляется один шанс и он забивает. Я такого нападающего еще не видел, чтобы был незаметен, но забивал.

Думаю, что он потренируется в сборной, но играть не будет. Ему нужно перейти в более сильную команду и доказывать свою состоятельность там.

Все новости
Поделиться
Другие материалы по теме
Баринов: «Теперь нужно занять второе место в РПЛ и победить в Суперкубке»
Сегодня, 20:53 ВидеоКомментарии2
Ерохин: «Все мечтают играть в Лиге чемпионов»
Сегодня, 19:30 Комментарии5
Р. Нигматуллин: «Сафонов пусть спокойно поиграет в молодёжной сборной»
Сегодня, 19:19 Комментарии3
Борис Игнатьев: «Гильерме будет основным голкипером сборной России»
Сегодня, 19:16 Комментарии5
Карпин: «Не было мыслей, что Песьяков дорастет до сборной»
Сегодня, 16:43 Комментарии4
Президент «Урала»: «Примем любое решение по лимиту»
Сегодня, 16:31 Комментарии2
Обсудить
Все комментарии
STVA 1
STVA 1
   40 / 856
сегодня в 20:52
Петржела знает , ведь игрок на виду у него.
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100