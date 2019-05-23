Петржела: «Комличенко нужно перейти в более сильную команду»

Бывший тренер «Зенита» считает, что форвард «Млады Болеслав» рано получил вызов в сборную России.

Я видел несколько матчей с его участием. Он игрок, который постоянно забивает, не только с игры. Но я бы не сказал, что это уровень сборной. Комличенко игрок не для комбинаций, он игрок, который только забивает.

Комличенко не соответствует уровню сборной. Будем следить за ним в других играх, посмотрим, будет ли он только забивать или покажет что-то еще. Просто есть такие игры, когда его даже не видно на поле, поэтому мне не нравится. Нужно не только забивать, но и хорошо играть.

Он точно не лидер. Много забивать не значит быть лидером. Он может забить, а команда сыграет этот матч плохо. Комличенко очень мало вступает в игру, 20-30 минут его не видно, а потом появляется один шанс и он забивает. Я такого нападающего еще не видел, чтобы был незаметен, но забивал.

Думаю, что он потренируется в сборной, но играть не будет. Ему нужно перейти в более сильную команду и доказывать свою состоятельность там.