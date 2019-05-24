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Магнуссон: «Нужно закончить сезон выше „Спартака“»

сегодня, 00:41

Защитник ЦСКА Хордур Магнуссон рассуждает о заключительном туре РПЛ.

У нас абсолютно новая команда, мы неплохо начали этот сезон. Мы хорошо играли в Лиге чемпионов, но есть досада, что не продолжили выступление в Европе весной, в Лиге Европы - домашнее поражение от «Виктории» стало определяющим. Ну а вторая часть чемпионата, после перерыва, далась нам очень сложно. Мы пытались изо всех сил, но у нас молодая, перспективная команда, я с оптимизмом смотрю в следующий сезон, мы точно будем лучше, чем в этом сезоне.

Сейчас миссия на оставшуюся часть - закончить сезон выше «Спартака».

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Все комментарии
kotmyshka
kotmyshka
   129 / 856
сегодня в 01:08
не все зависит от вас
Albasin
Albasin
   17 / 856
сегодня в 00:47
Этого вся страна хочет, негоже свинье быть выше коня.
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