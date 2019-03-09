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Рамос может перейти в «Ювентус»

вчера, 18:23

Защитник «Реала» Серхио Рамос может перебраться в «Ювентус» из-за конфликта с президентом «сливочных» Флорентино Пересом.

Накануне известный агент Жорже Мендеш обсудил со спортивным директором туринцев Фабио Паратичи возможный переход из «Бенфики» Жоау Феликса. В числе прочего был упомянут и Рамос как потенциальный кандидат на переход в «Ювентус».

Отмечается, что «Юве» сделает попытку подписать Рамоса, если в «Реал» вернется Жозе Моуриньо, у которого были напряженные отношения с защитником во время своего первого пришествия в клуб.

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Все комментарии
Звезда по имени Солнце
Звезда по имени Солнце
   195 / 1057
сегодня в 11:22
Что то Юве всех 50ов собирает в последнее время.
Robbaggio
Robbaggio
   295 / 1057
сегодня в 01:09
Они уже забыли это? Или собираются переманить всех мадридских симулянтов, используя их методы для побед в ЛЧ
ColdSun1995
ColdSun1995 ответил juvenale
   197 / 1057
сегодня в 00:59
ну на самом деле в сити нет игроков их уровня
)))) ты пошутил что ли?))
Vadim-SS
Vadim-SS ответил Переписанный
   901 / 1057
вчера в 22:17
ВЕЛИКИЙ ХМЫРЬ И АРМЯНСКАЯ СТУКАЧКА БУДЕТ ЗА. ОНИ ТАМ НА НЫРЯЛЬДУ НАЯРИВАЮТ, БУДУТ ТЕПЕРЬ РАМОСА ОТМЫВАТЬ.
ты походу яркий представитель "нации" разноцветных баранов )))
Великий Князь
Великий Князь ответил RedRedTeam
   67 / 1057
вчера в 21:28
Ювентус превращается в мусорное ведро.
Это мумушня уже превратилась. Сульшер отмыл немного, но этого мало)
weinmar
weinmar
   413 / 1057
вчера в 20:06
Уже шутили про то, что Реал перебирается в Турин? :)
Гавроша
Гавроша
   50 / 1057
вчера в 20:03
Гвардиола, роналду и рамос - и это ювентус?
Hamman
Hamman
   266 / 1057
вчера в 19:45
А Флорентино Перес не переходит в Ювентус случайно?
Juve14
Juve14
   227 / 1057
вчера в 19:39
Нууууууу наааааааааааа*уй!!!!!!!!!! Тьфу тьфу тьфу!!! Хоть с доплатой в 500 лям не нужен!!! Тьфу тьфу тьфу!!!
Valeriy Lutsak
Valeriy Lutsak
   184 / 1057
вчера в 19:24
У нас что дом престарелых?? Своих некуда девать!! Феликшу - добро пожаловать , а вот этот симулянт и провокатор и даром не нужен! Вот для него как раз Реал это дом родной пусть там и сидит со своим Пересом!!
Санчо Панса
Санчо Панса
   114 / 1057
вчера в 19:07
Ага, сначала Марсело, теперь вот Серхио Рамос...Но при этом тренировать Ювентус возможно будет Пеп Гвардиола! Интересное такое сочетание, конечно)
RedRedTeam
RedRedTeam
   458 / 1057
вчера в 19:06
Ювентус превращается в мусорное ведро.
Sebastian Eniston
Sebastian Eniston
   18 / 1057
вчера в 19:02
Юве одумайся, не нужен этот футболист этой замечательной команде.
MRHM-1988
MRHM-1988
   853 / 1057
вчера в 18:54
Юве нужно купить у Реала и собрать у себя - Наваса , Рамоса , Марсело , плюс пригласить Зидана . Роналду уже в Юве .
MRHM-1988
MRHM-1988
   853 / 1057
вчера в 18:53
Хорошая новость для Юве !
barcamilan
barcamilan
   454 / 1057
вчера в 18:51
шо за мода пошла из реала в юве, все хотят с кристинкой играть?
juvenale
juvenale ответил allemz
   57 / 1057
вчера в 18:50
Ну да, в Сити нет мерзких симулянтов-игрочишек.
стерлинг особенно хахаха
juvenale
juvenale ответил allemz
   57 / 1057
вчера в 18:48
Какое хейтерство? Симуляции, грязная игра, неуважение к сопам - не игровые ситуации? Пугаешь меня.
решающие голы в лч и два кубка чемпионов все перекрывают
grisser
grisser
   105 / 1057
вчера в 18:48
Зачем это хам собирается в Италию?
allemz
allemz ответил juvenale
   40 / 1057
вчера в 18:44
если брать чисто игровые ситуации,а не твое хейтерство
Какое хейтерство? Симуляции, грязная игра, неуважение к сопам - не игровые ситуации? Пугаешь меня.
juvenale
juvenale ответил allemz
   57 / 1057
вчера в 18:40
Ну да, в Сити нет мерзких симулянтов-игрочишек.
если брать чисто игровые ситуации,а не твое хейтерство
NGY
NGY
   45 / 1057
вчера в 18:35
Сочувствую Юве если это так
Переписанный
Переписанный ответил juvenale
   58 / 1057
вчера в 18:34
Сцепились голубки, бранятся только тешатся!))
allemz
allemz ответил juvenale
   40 / 1057
вчера в 18:33
ну на самом деле в сити нет игроков их уровня
Ну да, в Сити нет мерзких симулянтов-игрочишек.
Переписанный
Переписанный
   58 / 1057
вчера в 18:33
ВЕЛИКИЙ ХМЫРЬ И АРМЯНСКАЯ СТУКАЧКА БУДЕТ ЗА.
ОНИ ТАМ НА НЫРЯЛЬДУ НАЯРИВАЮТ, БУДУТ ТЕПЕРЬ РАМОСА ОТМЫВАТЬ.
Великий Князь
Великий Князь
   67 / 1057
вчера в 18:33
Он нам не нужен. Что бы трансферы из Реала работали, нужно в комплексе подписывать Кашшая, Чакыра и Оливера. Аха-ха)
juvenale
juvenale ответил allemz
   57 / 1057
вчера в 18:32
Ща Перес весь шлак в Юве сольет)
ну на самом деле в сити нет игроков их уровня
Colchoneros
Colchoneros
   24 / 1057
вчера в 18:30
Рамос Марсело Бэйил и Бензема в Ювентус!
allemz
allemz
   40 / 1057
вчера в 18:30
Ща Перес весь шлак в Юве сольет)
allemz
allemz
   40 / 1057
вчера в 18:29
Лол, ору.
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