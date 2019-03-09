Рамос может перейти в «Ювентус»

вчера, 18:23

Защитник «Реала» Серхио Рамос может перебраться в «Ювентус» из-за конфликта с президентом «сливочных» Флорентино Пересом.

Накануне известный агент Жорже Мендеш обсудил со спортивным директором туринцев Фабио Паратичи возможный переход из «Бенфики» Жоау Феликса. В числе прочего был упомянут и Рамос как потенциальный кандидат на переход в «Ювентус».

Отмечается, что «Юве» сделает попытку подписать Рамоса, если в «Реал» вернется Жозе Моуриньо, у которого были напряженные отношения с защитником во время своего первого пришествия в клуб.