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У Рамоса есть многомиллионное предложение от китайского клуба

сегодня, 19:52

Капитан «Реала» Серхио Рамос может продолжить карьеру в Китае. У футболиста есть многомиллионное предложение от китайского клуба. О каком именно клубе идет речь, не уточняется.

Ранее сообщалось, что Рамос недоволен некоторыми изменениями в клубе, которые произошли на протяжении последнего сезона, и впервые всерьез задумался об уходе из «Реала».

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11-и метровый
11-и метровый
   22 / 847
сегодня в 20:07
Пусть едет китайцев ломать, мерзкий тип.
BARCDJIN
BARCDJIN
   114 / 847
сегодня в 20:06
Думаю когда уйдет Пике, Для Барсы это будет наци.трагедия...Проводы будут с размахом..как с Хави и Иньестой..


А теперь гляньте на Реал...рамоса пихнут как кусок ...на из реала...и забудут на второй день, не смотря на то что он виновник побед в ЛЧ финалах, не гель 7 нарцистический..
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