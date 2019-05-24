У Рамоса есть многомиллионное предложение от китайского клуба

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Капитан «Реала» может продолжить карьеру в Китае. У футболиста есть многомиллионное предложение от китайского клуба. О каком именно клубе идет речь, не уточняется.

Ранее сообщалось, что Рамос недоволен некоторыми изменениями в клубе, которые произошли на протяжении последнего сезона, и впервые всерьез задумался об уходе из «Реала».