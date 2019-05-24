У Рамоса есть многомиллионное предложение от китайского клуба

Капитан «Реала» Серхио Рамос может продолжить карьеру в Китае. У футболиста есть многомиллионное предложение от китайского клуба. О каком именно клубе идет речь, не уточняется.
Ранее сообщалось, что Рамос недоволен некоторыми изменениями в клубе, которые произошли на протяжении последнего сезона, и впервые всерьез задумался об уходе из «Реала».
А теперь гляньте на Реал...рамоса пихнут как кусок ...на из реала...и забудут на второй день, не смотря на то что он виновник побед в ЛЧ финалах, не гель 7 нарцистический..
А теперь гляньте на Реал...рамоса пихнут как кусок ...на из реала...и забудут на второй день, не смотря на то что он виновник побед в ЛЧ финалах, не гель 7 нарцистический..