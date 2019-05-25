Помощник Клоппа: «„Ливерпуль“ - это футбол от начала и до конца»

Помощник главного тренера «Ливерпуля» Пепейн Лейндерс прокомментировал выход команды в финал Лиги чемпионов.

Наши ребята выглядят голодными до победы, если честно. Я думаю, что они уже не могут дождаться финала. Это особенный момент для нас и для клуба.

Сезон был насыщенным, полным страсти и амбиций со стороны парней. Мы всегда оставались верными нашему стилю, а для меня это самое приятное. Мы пришли сюда своим путем.

Мы все отдадим, чтобы фанаты нами гордились. «Ливерпуль» - это футбол от начала и до конца.