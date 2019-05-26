Миллиардер - о покупке «Фиорентины»: «Не могу ничего подтвердить»

Американский миллиардер Рокко Коммиссо в интервью для газеты Corriere Fiorentino прокомментировал слухи о возможной покупке «Фиорентины».
Я не могу ничего подтвердить или опровергнуть.
Любой, кто повзрослел, болеет за «Ювентус», и я до сих пор поддерживаю эту команду. Но прежде всего я заинтересован в результатах сборной Италии. Я был во Флоренции еще в детском возрасте. Я хорошо знаю цвета «Фиорентины», культовых футболистов этой команды. Я могу заверить вас, во мне больше итальянского, чем в ком-либо еще (бизнесмен родом из Италии, но после стал гражданином США - прим.).