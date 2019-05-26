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Миллиардер - о покупке «Фиорентины»: «Не могу ничего подтвердить»

сегодня, 11:25

Американский миллиардер Рокко Коммиссо в интервью для газеты Corriere Fiorentino прокомментировал слухи о возможной покупке «Фиорентины»

Я не могу ничего подтвердить или опровергнуть. 

Любой, кто повзрослел, болеет за «Ювентус», и я до сих пор поддерживаю эту команду. Но прежде всего я заинтересован в результатах сборной Италии. Я был во Флоренции еще в детском возрасте. Я хорошо знаю цвета «Фиорентины», культовых футболистов этой команды. Я могу заверить вас, во мне больше итальянского, чем в ком-либо еще (бизнесмен родом из Италии, но после стал гражданином США - прим.).

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Novograd
Novograd
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сегодня в 11:34
Ну такое чел суеверен так что пасмотреть будем
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