«Барселона» отклонила предложение «Вест Хэма» по Андре Гомешу

сегодня, 07:56

«Барселона» отказала «Вест Хэму» в продаже полузащитника сборной Португалии .

По данным источника, «молотобойцы» предложили за 25-летнего игрока 18 млн фунтов, тогда как каталонский клуб рассчитывает продать его за сумму от £ 25 до 35 млн. Отмечается, что «Вест Хэм» продолжает сохранять интерес к Гомешу и будет до последнего бороться за футболиста.

Сезон-2018/19 португалец провёл в аренде в «Эвертоне». Главный тренер ливерпульского клуба Марку Силва ранее заявил, что «ириски» рассчитывают сохранить Гомеша.