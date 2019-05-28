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«Барселона» отклонила предложение «Вест Хэма» по Андре Гомешу

сегодня, 07:56

«Барселона» отказала «Вест Хэму» в продаже полузащитника сборной Португалии Андре Гомеша.

По данным источника, «молотобойцы» предложили за 25-летнего игрока 18 млн фунтов, тогда как каталонский клуб рассчитывает продать его за сумму от £ 25 до 35 млн. Отмечается, что «Вест Хэм» продолжает сохранять интерес к Гомешу и будет до последнего бороться за футболиста.

Сезон-2018/19 португалец провёл в аренде в «Эвертоне». Главный тренер ливерпульского клуба Марку Силва ранее заявил, что «ириски» рассчитывают сохранить Гомеша.

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shlifen
shlifen
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сегодня в 08:00
Ты глянь, в Барсе на этом трансфере ещё и заработать хотят по итогу =)))) Честно говоря, не увидел я по сезону за что там платить 35-45 лимонов евро... Или я слепой, или английские середняки уже обленились, и даже не хотят искать игроков получше =))
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