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Представитель УЕФА: «ЧМ-2018 был одним из лучших»

сегодня, 10:48

Глава департамента международных отношений УЕФА Ева Паскье во время конференции РФС оценила организацию чемпионата мира 2018 года в России.

Для меня всегда удовольствие быть в Москве, в России и принимать участие в интересных мероприятиях, которые вы организуете. Последний раз в России я была на чемпионате мира, и я вспоминаю это время с большим удовольствием, потому что это был один из лучших чемпионатов мира, и не только организация была отличной, но и выступление вашей сборной.

Конечно, это результат многолетней работы не только федерации, но и регионов, работы с молодыми футболистами. Желаю вам удачи, успехов в будущие годы.

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Все комментарии
Happyboy Barca
Happyboy Barca ответил kastites
   199 / 830
сегодня в 10:54
Конечно лучший,сколько народных миллиардов вложили и стырили
а еще пенсионный возраст подняли. зато мы духовно богаты
kastites
kastites
   31 / 830
сегодня в 10:51
Конечно лучший,сколько народных миллиардов вложили и стырили
Андрей Вишняков
Андрей Вишняков
   103 / 830
сегодня в 10:51
В этом никто и не сомневается.
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