Представитель УЕФА: «ЧМ-2018 был одним из лучших»

Глава департамента международных отношений УЕФА Ева Паскье во время конференции РФС оценила организацию чемпионата мира 2018 года в России.

Для меня всегда удовольствие быть в Москве, в России и принимать участие в интересных мероприятиях, которые вы организуете. Последний раз в России я была на чемпионате мира, и я вспоминаю это время с большим удовольствием, потому что это был один из лучших чемпионатов мира, и не только организация была отличной, но и выступление вашей сборной.

Конечно, это результат многолетней работы не только федерации, но и регионов, работы с молодыми футболистами. Желаю вам удачи, успехов в будущие годы.