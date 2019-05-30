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Канте: «Уход Азара – не повод для грусти»

сегодня, 07:13
ЧелсиЛоготип футбольный клуб Челси (Лондон)4 : 1Логотип футбольный клуб Арсенал (Лондон)АрсеналМатч завершен

Полузащитник «Челси» Нголо Канте после победы над «Арсеналом» (4:1) в финале Лиги Европы прокомментировал вероятный уход своего одноклубника Эдена Азара в «Реал».

Это не повод для грусти. Я считаю, что Эден проделал фантастическую работу и провёл замечательное время в «Челси».

Он долго пробыл здесь, выиграл много трофеев. Сегодня он провёл потрясающих матч. Мы очень за него рады.

Не знаю, что будет дальше, но мы можем лишь пожелать ему всего наилучшего, ведь он очень много сделал для «Челси».

Я с большим удовольствием играл вместе с ним. Посмотрим, что будет дальше.

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Все комментарии
drug01
drug01
   92 / 822
сегодня в 08:03
Игрок хороший!!!!
ROMA DROGBA
ROMA DROGBA
   360 / 822
сегодня в 07:22
Но повод задуматься. Где мы теперь окажемся
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