Канте: «Уход Азара – не повод для грусти»

Полузащитник «Челси» после победы над «Арсеналом» (4:1) в финале Лиги Европы прокомментировал вероятный уход своего одноклубника в «Реал».

Это не повод для грусти. Я считаю, что Эден проделал фантастическую работу и провёл замечательное время в «Челси».

Он долго пробыл здесь, выиграл много трофеев. Сегодня он провёл потрясающих матч. Мы очень за него рады.

Не знаю, что будет дальше, но мы можем лишь пожелать ему всего наилучшего, ведь он очень много сделал для «Челси».

Я с большим удовольствием играл вместе с ним. Посмотрим, что будет дальше.