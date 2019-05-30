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Мирзоян: «Хотелось бы, чтобы в РПЛ выступали лучшие команды»

сегодня, 08:31

Бывший защитник сборной СССР Александр Мирзоян надеется, что в следующем сезоне в РПЛ будут выступать только самые достойные команды.

Хотелось бы, чтобы в РПЛ выступали лучшие команды. Надеюсь, клубы, сохранившие прописку в Премьер-Лиге или вышедшие в элиту из ФНЛ, в следующем сезоне не будут бороться за выживание. Хочется видеть достойные коллективы, которые будут стабильны и в игровом плане, и в финансовом.

Напомним, в сегодняшних переходных матчах сыграют «Уфа» и «Томь», а также «Нижний Новгород» и «Крылья Советов». Прямую путевку в элиту уже завоевали «Тамбов» и «Сочи».

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Шуnя771
Шуnя771
   46 / 821
сегодня в 09:50
Глаголят, что Томь не желает тусить в РПЛ?))
Союзник противников
Союзник противников
   16 / 821
сегодня в 09:28
Конечно он подразумевает "Тамбов" с "мирзаяном"....
LOpp
LOpp
   22 / 821
сегодня в 09:00
Хотелось бы, чтобы в РПЛ существовало равенство.
Чтобы не было таких перекосов:
Один клуб тратит в одно трансферное окно 80-100 млн
У второго клуба нет денег на перелет.


Хотя оба клуба спонсируются из федерального бюджета.
Гассан Абдуррахман ибн Хоттаб
Гассан Абдуррахман ибн Хоттаб
   24 / 821
сегодня в 08:53
Достойные команды - это какие в его понимании? Зенит, чей спонсор ничего не создаёт, а только выкачивает из недр народное достояние, чьё руководство погрязло в коррупции и лжи? ЦСКА, чей президент сбежал в Россию из другой страны, боясь попасть за решётку, который активно работает на судейском рынке? Или может быть Локомотив с президентом-братком и тренером-пенсионером?
Какие команды достойные-то?
Levadia
Levadia
   60 / 821
сегодня в 08:53
Никто ещё не отменял круговорот веществ в природе.
В данном случае команд,где слабые вылетают!
-Ванек-
-Ванек-
сегодня в 08:48
Пока там есть вся эта зенито- москалевская шушера, позорящая российский футбол в европе и существующая на Сибирские и Дальневосточные ресурсы(и при этом ещё подло понтующиеся), ни о каких достойных командах речи идти не может..
cevin cigan
cevin cigan
   54 / 821
сегодня в 08:47
Иди и Мхитаряну рассказывай.....
GKN
GKN
   389 / 821
сегодня в 08:44
В любой лиге есть команды, борющиеся за выживание
КЭТиК
КЭТиК
   114 / 821
сегодня в 08:39
Кто-то же должен вылетать.
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