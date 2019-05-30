Мирзоян: «Хотелось бы, чтобы в РПЛ выступали лучшие команды»

Бывший защитник сборной СССР Александр Мирзоян надеется, что в следующем сезоне в РПЛ будут выступать только самые достойные команды.
Хотелось бы, чтобы в РПЛ выступали лучшие команды. Надеюсь, клубы, сохранившие прописку в Премьер-Лиге или вышедшие в элиту из ФНЛ, в следующем сезоне не будут бороться за выживание. Хочется видеть достойные коллективы, которые будут стабильны и в игровом плане, и в финансовом.
Напомним, в сегодняшних переходных матчах сыграют «Уфа» и «Томь», а также «Нижний Новгород» и «Крылья Советов». Прямую путевку в элиту уже завоевали «Тамбов» и «Сочи».
Чтобы не было таких перекосов:
Один клуб тратит в одно трансферное окно 80-100 млн
У второго клуба нет денег на перелет.
Хотя оба клуба спонсируются из федерального бюджета.
Чтобы не было таких перекосов:
Один клуб тратит в одно трансферное окно 80-100 млн
У второго клуба нет денег на перелет.
Хотя оба клуба спонсируются из федерального бюджета.
Какие команды достойные-то?
Какие команды достойные-то?
В данном случае команд,где слабые вылетают!
В данном случае команд,где слабые вылетают!