Мирзоян: «Хотелось бы, чтобы в РПЛ выступали лучшие команды»

сегодня, 08:31

Бывший защитник сборной СССР Александр Мирзоян надеется, что в следующем сезоне в РПЛ будут выступать только самые достойные команды.

Хотелось бы, чтобы в РПЛ выступали лучшие команды. Надеюсь, клубы, сохранившие прописку в Премьер-Лиге или вышедшие в элиту из ФНЛ , в следующем сезоне не будут бороться за выживание. Хочется видеть достойные коллективы, которые будут стабильны и в игровом плане, и в финансовом.

Напомним, в сегодняшних переходных матчах сыграют «Уфа» и «Томь», а также «Нижний Новгород» и «Крылья Советов». Прямую путевку в элиту уже завоевали «Тамбов» и «Сочи».