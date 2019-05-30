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Восемь игроков «Челси» вошли в символическую команду сезона Лиги Европы

сегодня, 18:04

УЕФА составил символическую сборную сезона Лиги Европы.

Вратари: Кевин Трапп («Айнтрахт»), Кепа («Челси»).

Защитники: Алекс Гримальдо («Бенфика»), Сеад Колашинац («Арсенал»), Лоран Косьельни («Арсенал»), Давид Луиз («Челси»), Сесар Аспиликуэта («Челси»), Данни да Коста («Айнтрахт»).

Полузащитники: Макото Хасебе («Айнтрахт»), Филип Костич («Айнтрахт»), Жоржиньо («Челси»), Нголо Канте («Челси»).

Нападающие: Пьер-Эмерик Обамеянг («Арсенал»), Оливье Жиру («Челси»), Лука Йович («Айнтрахт»), Жоау Феликс («Бенфика»), Педро («Челси»), Эден Азар («Челси»).  

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Abverin
Abverin
   53 / 807
сегодня в 18:47
Заслужили.
STVA 1
STVA 1
   49 / 807
сегодня в 18:28
Не удивительно.
вoлгoдoн
вoлгoдoн
   315 / 807
сегодня в 18:27
Педро Родригес красава жи есть.
ДСА
ДСА
   97 / 807
сегодня в 18:05
Можно и всю команду брать.
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