Восемь игроков «Челси» вошли в символическую команду сезона Лиги Европы

УЕФА составил символическую сборную сезона Лиги Европы.
Вратари: Кевин Трапп («Айнтрахт»), Кепа («Челси»).
Защитники: Алекс Гримальдо («Бенфика»), Сеад Колашинац («Арсенал»), Лоран Косьельни («Арсенал»), Давид Луиз («Челси»), Сесар Аспиликуэта («Челси»), Данни да Коста («Айнтрахт»).
Полузащитники: Макото Хасебе («Айнтрахт»), Филип Костич («Айнтрахт»), Жоржиньо («Челси»), Нголо Канте («Челси»).
Нападающие: Пьер-Эмерик Обамеянг («Арсенал»), Оливье Жиру («Челси»), Лука Йович («Айнтрахт»), Жоау Феликс («Бенфика»), Педро («Челси»), Эден Азар («Челси»).