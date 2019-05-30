Символическая сборная Лиги Европы: победители, «пушкари», «орлы» 

сегодня, 15:00

Очередной розыгрыш Лиги Европы завершен, а чтобы вы не забыли его героев, «Соккер.ру» собрал всех их в одну команду. Мастера и открытия – в символической команде турнира!

Вратарь. Кевин Трапп («Айнтрахт»)

Победителя турнира Аррисабалагу защитники часто избавляли от лишней работы, как в финале, Чех и выручал, и пропускал, а «Арсенал» чаще выезжал благодаря действиям в атаке. Выбираем вратаря не из составов финалистов, потому что Кевин Трапп во многих матчах тащил «Айнтрахт». Ему немного не хватило удачи в полуфинальном противостоянии с «Челси», а вот в победу над «Интером» немецкий вратарь внес максимальный вклад. Кстати, права на Траппа по-прежнему принадлежат ПСЖ . Может быть, получит еще один шанс в Париже?

Правый защитник. Сезар Аспиликуэта («Челси»)

Капитан «Челси» активно включился в борьбу за победу в Лиге Европы с плей-офф, в осенних матчах группового этапа на правом фланге обороны синих действовал Дзаппакоста. Класс и упорство Аспиликуэты – похоже, величины постоянные. Жозе Моуриньо однажды сказал, что команда из 11 Аспиликуэт выиграла бы Лигу чемпионов. У «Челси» только один Сезар, его хватило для триумфа в Лиге Европы.

Правый центральный защитник. Андреас Кристенсен («Челси»)

Датский защитник «Челси» - лидер по количеству минут, сыгранных в завершившемся розыгрыше Лиги Европы – 1334. Кроме того, Кристенсен отдал 1100 передач с точностью 93% - заоблачные показатели, которые никто не сумел повторить. Андреас – защитник-интеллектуал, он предпочитает читать игру, нежели лезть в гущу единоборств, иногда датчанин выглядит даже чересчур «чистюлей», но мускулами и уверенностью еще успеет обрасти – парню всего-то 23 года.

Левый центральный защитник. Майкл Нгадеу-Нгаджуи («Славия»)

Природа не обделила камерунца данными: 190 сантиметров, сильный, прыгучий, но в работе защитника важны не только физические качества, но также умение концентрироваться и быстро принимать решения. Мудрость пришла к Майклу со зрелостью, сейчас ему 28 лет, а Нгадеу-Нгаджуи провел лучший сезон в своей карьере. Чемпион Африки 2017 года забил «Севилье», которую его «Славия» оставила за бортом, а летом может уехать в более статусный чемпионат и пополнить казну пражского клуба на солидную по чешским меркам сумму (речь о 5-6 миллионах евро).

Левый защитник. Эмерсон («Челси»)

В АПЛ Маурицио Сарри выпускал на позиции левого защитника Маркоса Алонсо, но Эмерсон тоже получал практику – в кубковых турнирах. Бразилец солидно провел 10 встреч в Лиге Европы, отметился двумя результативными передачами, одну из которых отдал в финале на Оливье Жиру.

Опорный полузащитник. Гранит Джака («Арсенал»)

«Арсенал» проделал путь до финала Лиги Европы в рваном темпе, но Гранит Джака свою планку всегда держал на уровне и удваивал усилия в поворотные моменты. Так, швейцарец отметился двумя «ассистами» в ответной игре с БАТЭ после поражения в Беларуси, Гранит сильно сыграл против «Валенсии» в первом полуфинальном матче, где «канониры» обеспечили себе задел.

Центральный полузащитник. Рубен Лофтус-Чик («Челси»)

Четыре гола и три результативные передачи – солидная статистика для центрального хавбека, который не является основным в «Челси», но качественно сыграл в Лиге Европы и добился прогресса. Рубен был заметным действующим лицом в полуфинальном противостоянии с «Айнтрахтом», поучаствовал в обоих голах в ворота немцев: во Франкфурте-на-Майне отдал результативный пас, а в Лондоне забил сам. Досадно, что пропустил финал в Баку из-за травмы лодыжки.

Атакующий полузащитник. Педро («Челси»)

Линия атаки трескается от количества претендентов, а Педро – один из тех, кого никак нельзя проигнорировать. Надеемся, испанец не обидится, оказавшись на позиции атакующего хавбека в нашей символической команде. Максимально близко к атакующей линии, он ведь и привык действовать из тени. У Педро «5+3» по системе «гол+пас», он внес серьезный вклад в победу «Челси», а еще установил уникальное достижение, забив в финальном матче.

Нападающий. Пьер-Эмерик Обамеянг («Арсенал»)

Финал габонскому форварду не удался, но до финала «Арсенал» доехал на голах Обамеянга и Ляказетта. Александр забил 5 голов, Пьер-Эмерик – 8, поэтому выбираем его. Особенно круто Обамеянг сыграл в полуфинале против «Валенсии», а еще помог «Арсеналу» совершить камбэк в противостоянии с «Ренном» (1:3; 3:0). В домашнем матче Пьер-Эмерик оформил дубль.

Нападающий. Лука Йович («Айнтрахт»)

Второй бомбардир Лиги Европы, автор 10 забитых мячей, половина из которых пришлась на плей-офф. Йович забивал финалисту предыдущего розыгрыша Лиги Европы «Марселю» на групповой стадии и там же огорчал «Лацио». По весне расписывался на воротах «Шахтера», «Интера», «Бенфики», отличился в обоих матчах полуфинального противостояния с «Челси». Лука – одно из открытий нынешнего сезона, по слухам, следующую кампанию он начнет в рядах мадридского «Реала».

Нападающий. Оливье Жиру («Челси»)

Чемпион мира, над которым посмеивались из-за отсутствия голов и даже попаданий в створ, сделал выводы и результативно сыграл в Лиге Европы, которую покорил в составе «Челси». Одиннадцать голов Оливье и стали солидным вкладом в завоевание кубка лондонским клубом, а сам француз, ставший лучшим бомбардиром турнира, установил несколько рекордов.

Тренер. Маурицио Сарри («Челси»)