Топ-11 худших трансферов АПЛ

сегодня, 20:00

Большие денежные обороты подсказывают, что в Англии нередко ошибаются с подписаниями. «Соккер.ру» анализирует промахи известных вам клубов.

Можно собрать целую сборную из разочарований трансферного сезона, ведь многие клубы, включая МЮ , «Челси» и «Арсенал», рассчитывали увидеть от новичков прошлого лета и зимы выдающийся футбол, а пользу принести сумели не все. Хотя у середняков свои дорогие бесполезные ставки…

Голкипер

Джо Харт («Бернли»)

Кепа выручил «Челси» в полуфинале Лиги Европы, но в Англии и его иногда эксперты включают в свои списки худших трансферов сезона – если соединить игру в АПЛ , влияние на оборону и цену трансфера, то испанец вправду не впечатлил, как стоило бы. Но разочарованием скорее стал опытный Харт, ведь адаптирован к лиге, может играть круто, но ставка «Бернли» в размере 3.5 млн фунтов себя не оправдала. В 19 сыгранных матчах Джо разочаровал.

Защитники

Штефан Лихтштрайнер («Арсенал»)

Свободный агент. Но это значит, что были подъемные и зарплата немаленькая. И разве Лихтштайнер показал класс и опыт? У «Арсенала» были проблемы в защите и грубые ошибки – Лено отрабатывал вложенные в него миллионы. А вот швейцарский дядя Степа сыграл плохо, поэтому неудивительно, что им недовольны. Травму Бельерина опытный бек удачной игрой не компенсировал.

Йерри Мина («Эвертон»)

Фиксируем наличие объективного смягчающего фактора – травма, которая помешала сразу дебютировать. Возможно, кто-то скажет, что Мина провел терпимый сезон. Но когда покупаешь защитника за 27 млн фунтов – огромные деньги для мира обороны, то хочешь видеть ударный футбол. Мина его не показал, ведь сыграл всего в 13 матчах, да и выступил хуже, чем Кин и Зума.

Андре Замбо-Ангисса («Фулхэм»)

Имитировал в АПЛ работу в опорной зоне, но номинально это защитник. Вернее, умел там играть до перехода в «Фулхэм». «Дачники» заняли 19-е место в АПЛ , вылетели и при этом пропустили 81 гол. Когда выписывали себе из «Марселя» за 22 млн фунтов Андре, то вряд ли ждали от камерунца, что сыграет всего в 22 турах, но при этом отметится только безрезультатными попытками работать качественно.

Диего Рико («Борнмут»)

За кого отдали 11 млн фунтов? За человека, что сыграл всего 5 матчей АПЛ в основе, не отметился ни одним результативным действием, по точности передач является одним из худших в составе. Диего неплохо бегал за «Леганес», не является невероятно молодым, чтобы испугаться новой лиги, но когда оказался в АПЛ , то вложенные в него деньги не отработал. Заплатили много, а покупки у «Борнмута» были точечными, так что прокол с Рико для клуба серьезный.

Хавбеки

Алиреза Джаханбахш («Брайтон»)

В июле прошлого года «чайки» за рекордные для клуба 17 млн фунтов подписали вингера АЗ . Молодой иранец подмахнул длительный контракт на пять лет, но после сезона, когда в Нидерландах забил 21 мяч, выдал игровой год, по ходу которого отличился только бесполезным мельканием в основе. 12 матчей с первых минут, 7 выходов на замену, более 1000 сыгранных минут, но ни одного результативного действия при браке свыше 30 %. Одно из главных разочарований по всему – деньгам, ожиданиям, игре.

Жан-Мишель Сери («Фулхэм»)

Можно вспомнить, что у Наби Кейта далеко не все получилось в первом сезоне в «Ливерпуле». Но Клопп надежно подстраховался, у него также был Фабиньо. Да и новичок Кейта пока не заставил в себе сомневаться – хотя и не показал все, что демонстрировал в Бундеслиге. А вот Жан-Мишель Сери, к которому в прошлом присматривалась даже «Барселона», ведь парень в Лиге 1 хорошо играл в пас, вылетел из АПЛ и теперь вряд ли за него отдадут 27 млн фунтов, как сделали лондонцы.

Фред («Манчестер Юнайтед»)

В истории МЮ только за тройку футболистов платили больше – Погба, Лукаку и Ди Марию. Но вложенные во Фреда 52 миллиона фунтов бывший хавбек «Шахтера» в первом сезоне не оправдал. Не исключено, что Моуриньо ошибся, выбирая правильного полузащитника. Ведь хавбек привык играть в комбинационный футбол низом, а у «Юнайтед» при двух тренерах сезона была другая игра. Посмотрим, какое решение по Фреду примут в штабе Сульшера, но пока точно разочаровал, причем сильно. И дело не только в деньгах, но и в потерянной прибыли – МЮ остался без ЛЧ , ведь сильной связки в центре не было.

Матео Ковачич («Челси»)

Арендованный у «Реала» вице-чемпион мира мог пробиться в основу «Челси», составив трио с Жоржиньо и Канте. Однако на деле оказалось, что в Мадриде знали, кого отпускать. Теперь Матео связывают с «Зенитом» - и если пойдет по пути Влашича, то может заиграть в РПЛ . Но в АПЛ и в «Челси» никого не убедил, скорее огорчил тем, что не раскрыл свой талант. Ковачич многое умеет, но изюминки в его игре нет, как и стабильности. Возможно, вправду пора поиграть в клубе, вроде «Зенита»? А что, ЛЧ и борьба за трофеи – то, что израненной скамейкой «Реала» душе нужно.

Джек Уилшир («Вест Хэм»)

Много лет провел в «Арсенале», а на вольных хлебах должен был доказать, что зря его отпустили. И не получилось. Сам «Арсенал» взял Дениса Суареса – промашка, которая стоила 2.25 млн фунтов, ведь испанец почти не играл за «канониров». Но «Вест Хэм» получил такого же травмированного игрока, только ставка на него была серьезнее, пускай речь и о свободном агенте.

Форвард

Гонсало Игуаин («Челси»)

Ничего не показал еще бразилец Кенеди, которого «Ньюкасл» забрал на постоянной основе прошлым летом – отдуваться пришлось старику Рондону. Теперь старик Жиру остается в «Челси» на будущий сезон, а вот аренда Гонсало из «Ювентуса» обошлась команде Абрамовича в 9 млн евро, и аргентинец явно их не отработал. В Лиге Европы вышел в финал, может его выиграть в среду. Но если говорим про АПЛ , то Игуаин забил всего 5 мячей, причем лишь раз его мяч стал победным – когда отправил в ворота первый из пяти мячей «Хаддерсфилду». Гонсало в «Челси» не останется, нет причин.