Антисборная 30-го тура РПЛ: «Спартак» и разгромленные

сегодня, 17:30

Основные кандидаты в антисборную в заключительном туре РПЛ играли за «Спартак», «Крылья Советов» и «Енисей». «Соккер.ру» рассаживает всех «пассажиров» по местам.

Вратарь. Александр Максименко («Спартак»)

Александр совершил несколько красивых сэйвов в матче с «Оренбургом», но эти спасения не назовешь важными, потому что сам Максименко перечеркнул свою положительную работу двумя результативными ошибками. В дебюте матча не ожидал от Рикарду Алвеша удара по воротам, и за непредусмотрительность вратаря поплатился весь «Спартак», а в концовке Максименко устроил цирк и позволил Кулишеву порадовать болельщиков поздним голом.

Правый защитник. Али Гаджибеков («Енисей»)

Футболисты «Зенита» и ЦСКА издевались над оборонами «Енисея» и «Крыльев Советов», но в антисборной мест на всех не хватит, поэтому выделяем самых ярких представителей безвольных коллективов. Али Гаджибеков ушел в отпуск до матча в Санкт-Петербурге, на поле «Газпром Арены» защитник вышел доигрывать сезон, выглядел вальяжным и равнодушным. Ветеран Жирков давно не чувствовал себя так комфортно, а в эпизоде со вторым голом Дриусси защитник «Енисея» не посчитал нужным накрыть аргентинца, который находился в десяти метрах от ворот.

Центральные защитники. Мирал Самарджич и Тарас Бурлак (оба – «Крылья Советов»)

Этот командный блок позаимствуем у «Крыльев Советов», которые завершили регулярный сезон в РПЛ позорным поражением от ЦСКА . Шесть пропущенных мячей от армейцев, пять из которых были забиты во втором тайме. Такое ощущение, что в перерыве у волжан вдвое упали все «скиллы», и они превратились из команды в РПЛ в представителя «лучшей лиги в мире» - ФНЛ . На самом деле, это еще может произойти: если «Крылышки» так же отвратительно сыграют в обороне против «Нижнего Новгорода» в стыковых матчах, то следующий сезон начнут в Пердиве.

Левый защитник. Григорий Морозов («Динамо»)

Эх, Гриша, Гриша… Морозов в матче открытия «ВТБ Арены» сыграл не совсем за «Динамо». Во всяком случае, действия (или бездействие) левого защитника приводили к голам тульского «Арсенала». Во-первых, Григорий заработал пенальти в ворота своей команды: начал ставить корпус резкому Бакаеву в штрафной площади, хотя имел возможность в касание вынести мяч. Во-вторых, Морозов заблудился во время третьей результативной атаки туляков в концовке матча: было время накрыть Кирилла Комбарова, но Григорий предоставил оппоненту свободу, а тот выполнил голевую передачу на Горбатенко.

Опорный полузащитник. Артем Тимофеев («Крылья Советов»)

Тимофеев мог помочь «Спартаку» завоевать прямую путевку в Лигу Европы, ведь находящийся в аренде игрок «красно-белых» сражался с ЦСКА в составе «Крыльев Советов». Ну, как сражался… Артем совершил один отбор и выиграл одно единоборство за всю игру, волжане предстали плюшевой командой, не удалось создать плотность в центре поля, опорника Тимофеева резвые армейцы легко обыгрывали. А он особенно и не сопротивлялся.

Центральный полузащитник. Аяз Гулиев («Спартак»)

Тимофеев отправился в аренду по той причине, что «Спартак» зимой подписал Гулиева, но обмен получился в формате «шило на мыло». Аяз не играет в футбол, он только «мельтешит», создает видимость активности, но количество полезных действий стремится к минимуму. Полузащита – это та линия, которая определяет лицо команды, у «Спартака» сейчас нет лица, только вот это постоянное мельтешение, из-за которого не удается разглядеть очертания, линии и морщинки.

Правый полузащитник. Лоренцо Мельгарехо («Спартак»)

В Самаре Мельгарехо неплохо себя проявил, заработал пенальти и забил гол, но в Оренбурге растворился в общекомандной беспомощности. Иногда у Лоренцо взыграет самолюбие, он подхватит мяч и потащит его к чужим воротам, но такие всплески обычно заканчиваются потерями.

Левый полузащитник. Александр Ташаев («Спартак»)

Обратите внимание, что спартаковцы застолбили за собой места в полузащите антисборной, причем не одно и не два, а сразу три. Конечно, с футболистов никто не снимает ответственность – тот же Ташаев матчем в Оренбурге подчеркнул провальный сезон в «Спартаке», но подобная несуразность целых блоков говорит о некачественной работе тренерского штаба. Игроки не знают своих маневров, команда разрознена, это является причиной проблем «Спартака», а одно из следствий – ужасная игра отдельных футболистов, выходящих на поле неподготовленными.

Форвард второго темпа. Алексей Ионов («Ростов»)

Линия атаки «Ростова» в Грозном представляла собой плачевное зрелище. Шомуродову лучше удается роль джокера, а Ионов постоянно играет на запредельном количестве брака. Алексей умеет рвануть с места, выскочить из-за спины защитников, но когда его стерегут, оказывается, что ничего толком Ионов больше и не умеет.

Центральный нападающий. Александр Кутьин («Енисей»)

Форвард «Енисея» не только ничего не показал в атаке, но и предоставил «Зениту» прекрасную возможность открыть счет. Кутьин стоял в стеночке, когда Ярослав Ракицкий исполнял штрафной удар, выпрыгнул и зачем-то высоко выбросил руки. Как итог – пенальти, с которого Сердар Азмун открыл счет. В атаке ноль, в обороне – минус. Спасибо и до свидания.

Тренер. Олег Кононов («Спартак»)

«Спартак» Кононова представляет собой жалкое зрелище именно с точки зрения футбола. Трудно обвинить команду в безволии или саботаже, «Спартак» просто не умеет играть в футбол, а Олег Георгиевич упорно делает вид, что все нормально. На пресс-конференции после поражения от «Оренбурга» Кононов упомянул ошибки Максименко. Это факт. Но где внятные атаки, где голы, дорогой ты наш приверженец атакующего футбола? И да, сыграй голкипер безупречно, «Спартак» все равно не сохранил бы за собой четвертую строчку.