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Вы Легенды, мужики! Футболисты, завершившие карьеры в 2019 году

сегодня, 14:00
Популярные футболисты, относящиеся к этой записи
Хави
Хави
Полузащитник
Чех Петр
Чех Петр
Вратарь
Ван Перси Робин
Ван Перси Робин
Нападающий

Список может пополниться новыми фамилиями, но уже сейчас собралась неслабая компания. «Соккер.ру» торжественно провожает легенд мирового и местного значения!

Вратарь

Петр Чех (Чехия, 37 лет)

Легенда «Челси» закончит карьеру матчем против «Челси» на стороне «Арсенала». Петр в начале календарного года объявил о том, что 20-й сезон в профессиональном футболе станет для него последним. С тех пор Чех живет мечтой завершить карьеру профессионального футболиста с трофеем в руках. Мечта эта по-прежнему жива, только для ее осуществления нужно взять верх над командой, которой «Танкист» отдал 11 лучших лет своей карьеры, и куда он, вероятно, еще вернется.

Защитники

Джон О’Ши (Ирландия, 38 лет)

Ирландский защитник знаменит своими выступлениями за «Манчестер Юнайтед», Джон отдал «красным дьяволам» дюжину лет карьеры, а те отплатили ему 15-ю трофеями, в том числе Кубком чемпионов. Финальный матч Лиги чемпионов-2007/08 О’Ши смотрел со скамейки запасных «Лужников»: помните тот финал, где Терри поскользнулся, и МЮ стал сильнейшей командой Европы в Москве? Тем дождливым вечером Чех и О’Ши были по разные стороны баррикад. После ухода из МЮ Джон провел семь сезонов в «Сандерленде», а последним его клубом был «Рединг».

Андреа Барцальи (Италия, 38 лет)

Чемпион мира 2006 года много думал и все-таки решил, что этот сезон станет последним в его замечательной карьере. Андреа к 30 годам на клубном уровне выиграл только чемпионат Германии с «Вольфсбургом», а потом он перешел в «Ювентус» за смешные 300 тысяч евро и помог «Старой Синьоре» установить диктатуру в Италии: с «Юве» Барцальи завоевал 15 трофеев. Защитник назвал уход из футбола «трудным шагом», при этом не исключено, что он останется в структуре туринского клуба.

Сесар Навас (Испания, 39 лет)

Воспитанник мадридского «Реала», прославившийся в России, принял решение повесить бутсы на гвоздь в середине сезона: зимой стало известно, что Навас перестал быть действующим футболистом и больше не сыграет за «Рубин». Характеристика от Курбана Бердыева бесценна: «Таких профессионалов, как Навас, я в своей жизни больше не встречу». Спустя пару месяцев Сесар вернулся в «Рубин», заняв пост главы селекционной службы.

Жуан (Бразилия, 40 лет)

Матч 1-го тура нового чемпионата Бразилии, состоявшийся 28 апреля, стал последним в карьере Жуана. Знаменитый защитник «Фламенго» вышел на замену на 90-й минуте в игре с «Крузейро», чтобы уже спустя несколько мгновений очутиться в объятиях своих одноклубников и даже в небе, куда его подбросили. Жуан пять лет играл за «Байер», потом четыре сезона провел в «Роме», на его счету 79 матчей в составе сборной Бразилии, по два раза Жуан выигрывал Кубок Конфедераций и Копа Америка. Замечательный игрок, который начал и закончил карьеру в любимом с детства «Фламенго».

Полузащитники

Даниэле Де Росси (Италия, 35 лет)

Болельщики «Ромы» за два года пережили расставание с двумя Легендами: в 2017-м ушел Тотти, а теперь Де Росси. Даниэле еще полгода назад говорил о том, что «конец близок», но сомневался до последнего, думал поиграть в футбол в другой стране, но, не получив достойных предложений, решил повесить бутсы на гвоздь и оставить «Рому» единственным клубом в своей карьере.

Хави (Испания, 39 лет)

Хави напоследок стал чемпионом Катара, а вскоре после этого знаменательного события объявил о завершении своей славной карьеры. У Эрнандеса все схвачено, есть план, который уже в ближайшие недели начнет воплощать в жизнь: Хави начнет тренерскую карьеру в Катаре уже этим летом, при этом открытым текстом признается: Моя цель как тренера – «Барселона». Будем рады снова увидеть на «Камп Ноу», Легенда!

Йосси Бенаюн (Израиль, 39 лет)

Бывший полузащитник «Вест Хэма», «Ливерпуля», «Челси» и «Арсенала» объявил о завершении карьеры в апреле. Последний клуб в карьере Бенаюна – иерусалимский «Бейтар», и вообще последние пять лет карьеры Йосси провел на родине, выступая за разные израильские команды. Рекордсмен по количеству матчей за сборную Израиля (102 встречи) по ходу карьеры мог оказаться и в России, но «Спартак» и «Динамо» не смогли его заполучить.

Тимофей Калачев (Беларусь, 38 лет)

Болельщики «Ростова» устроили теплые проводы полузащитнику, который на протяжении большей части своей карьеры носил желто-синие цвета. Калачев – Легенда «Ростова», белорусского футбола и РПЛ. Есть большие сомнения в том, что таких футболистов еще делают.

Нападающие

Серджо Пеллиссьер (Италия, 40 лет)

Пеллисьер – сопоставимая с Калачевым фигура, тоже герой провинции, только стаж Серджо в составе одного клуба еще более впечатляющий: он с 2000-го выступает за «Кьево». Пеллиссьер попадал с «летающими осликами» в разные переплеты, вылетал в Серию B и возвращался, на протяжении 17 сезонов обязательно забивал за «Кьево». В последнем сезоне Серджо его команда заняла последнее место в Серии A, а форвард признался, что мог бы еще поиграть во втором по силе дивизионе, но не может же он выходить на поле до 100 лет. Кроме того, Серджо ждет более важная миссия: судя по всему, летом он займет пост спортивного директора в «Кьево», так что над возвращением в элиту будет работать, но уже в другом качестве.

Робин ван Перси (Нидерланды, 35 лет)

На закате карьеры Робин-Бобин вернулся в родной «Фейеноорд» и забил 21 мяч за сезон, так что голландец уходит не дряхлым стариком, а вполне дееспособным бомбардиром. Может, ван Перси и поиграл бы подольше, если бы не старые болячки, но карьера и так получилась солидной, даже медаль АПЛ у голландца есть, в отличие от некоторых. В прощальном матче Робин прошествовал через почетный коридор, больше мы его на поле не увидим.

Тренер

Луи ван Гал (Нидерланды, 67 лет)

Ну, и какая же команда без главного тренера? В марте об окончании своего тренерского пути объявил Луи ван Гал, бывший тренер «Аякса», «Барселоны», «Баварии», МЮ и сборной Голландии:

Моя жена бросила работу 22 года назад, чтобы сопровождать меня по миру. Я же ей пообещал, что уйду из футбола в 55 лет, но я не сделал этого до 65. Не могу больше продолжать. Как и игроки раньше, моя жена имеет право на жизнь с Луи ван Галом. Теперь она счастлива.

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