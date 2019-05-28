Вы Легенды, мужики! Футболисты, завершившие карьеры в 2019 году

сегодня, 14:00

Список может пополниться новыми фамилиями, но уже сейчас собралась неслабая компания. «Соккер.ру» торжественно провожает легенд мирового и местного значения!

Вратарь

Петр Чех (Чехия, 37 лет)

Легенда «Челси» закончит карьеру матчем против «Челси» на стороне «Арсенала». Петр в начале календарного года объявил о том, что 20-й сезон в профессиональном футболе станет для него последним. С тех пор Чех живет мечтой завершить карьеру профессионального футболиста с трофеем в руках. Мечта эта по-прежнему жива, только для ее осуществления нужно взять верх над командой, которой «Танкист» отдал 11 лучших лет своей карьеры, и куда он, вероятно, еще вернется.

Защитники

Джон О’Ши (Ирландия, 38 лет)

Ирландский защитник знаменит своими выступлениями за «Манчестер Юнайтед», Джон отдал «красным дьяволам» дюжину лет карьеры, а те отплатили ему 15-ю трофеями, в том числе Кубком чемпионов. Финальный матч Лиги чемпионов-2007/08 О’Ши смотрел со скамейки запасных «Лужников»: помните тот финал, где Терри поскользнулся, и МЮ стал сильнейшей командой Европы в Москве? Тем дождливым вечером Чех и О’Ши были по разные стороны баррикад. После ухода из МЮ Джон провел семь сезонов в «Сандерленде», а последним его клубом был «Рединг».

Андреа Барцальи (Италия, 38 лет)

Чемпион мира 2006 года много думал и все-таки решил, что этот сезон станет последним в его замечательной карьере. Андреа к 30 годам на клубном уровне выиграл только чемпионат Германии с «Вольфсбургом», а потом он перешел в «Ювентус» за смешные 300 тысяч евро и помог «Старой Синьоре» установить диктатуру в Италии: с «Юве» Барцальи завоевал 15 трофеев. Защитник назвал уход из футбола «трудным шагом», при этом не исключено, что он останется в структуре туринского клуба.

Сесар Навас (Испания, 39 лет)

Воспитанник мадридского «Реала», прославившийся в России, принял решение повесить бутсы на гвоздь в середине сезона: зимой стало известно, что Навас перестал быть действующим футболистом и больше не сыграет за «Рубин». Характеристика от Курбана Бердыева бесценна: «Таких профессионалов, как Навас, я в своей жизни больше не встречу». Спустя пару месяцев Сесар вернулся в «Рубин», заняв пост главы селекционной службы.

Жуан (Бразилия, 40 лет)

Матч 1-го тура нового чемпионата Бразилии, состоявшийся 28 апреля, стал последним в карьере Жуана. Знаменитый защитник «Фламенго» вышел на замену на 90-й минуте в игре с «Крузейро», чтобы уже спустя несколько мгновений очутиться в объятиях своих одноклубников и даже в небе, куда его подбросили. Жуан пять лет играл за «Байер», потом четыре сезона провел в «Роме», на его счету 79 матчей в составе сборной Бразилии, по два раза Жуан выигрывал Кубок Конфедераций и Копа Америка. Замечательный игрок, который начал и закончил карьеру в любимом с детства «Фламенго».

Полузащитники

Даниэле Де Росси (Италия, 35 лет)

Болельщики «Ромы» за два года пережили расставание с двумя Легендами: в 2017-м ушел Тотти, а теперь Де Росси. Даниэле еще полгода назад говорил о том, что «конец близок», но сомневался до последнего, думал поиграть в футбол в другой стране, но, не получив достойных предложений, решил повесить бутсы на гвоздь и оставить «Рому» единственным клубом в своей карьере.

Хави (Испания, 39 лет)

Хави напоследок стал чемпионом Катара, а вскоре после этого знаменательного события объявил о завершении своей славной карьеры. У Эрнандеса все схвачено, есть план, который уже в ближайшие недели начнет воплощать в жизнь: Хави начнет тренерскую карьеру в Катаре уже этим летом, при этом открытым текстом признается: Моя цель как тренера – «Барселона». Будем рады снова увидеть на «Камп Ноу», Легенда!

Йосси Бенаюн (Израиль, 39 лет)

Бывший полузащитник «Вест Хэма», «Ливерпуля», «Челси» и «Арсенала» объявил о завершении карьеры в апреле. Последний клуб в карьере Бенаюна – иерусалимский «Бейтар», и вообще последние пять лет карьеры Йосси провел на родине, выступая за разные израильские команды. Рекордсмен по количеству матчей за сборную Израиля (102 встречи) по ходу карьеры мог оказаться и в России, но «Спартак» и «Динамо» не смогли его заполучить.

Тимофей Калачев (Беларусь, 38 лет)

Болельщики «Ростова» устроили теплые проводы полузащитнику, который на протяжении большей части своей карьеры носил желто-синие цвета. Калачев – Легенда «Ростова», белорусского футбола и РПЛ . Есть большие сомнения в том, что таких футболистов еще делают.

Нападающие

Серджо Пеллиссьер (Италия, 40 лет)

Пеллисьер – сопоставимая с Калачевым фигура, тоже герой провинции, только стаж Серджо в составе одного клуба еще более впечатляющий: он с 2000-го выступает за «Кьево». Пеллиссьер попадал с «летающими осликами» в разные переплеты, вылетал в Серию B и возвращался, на протяжении 17 сезонов обязательно забивал за «Кьево». В последнем сезоне Серджо его команда заняла последнее место в Серии A, а форвард признался, что мог бы еще поиграть во втором по силе дивизионе, но не может же он выходить на поле до 100 лет. Кроме того, Серджо ждет более важная миссия: судя по всему, летом он займет пост спортивного директора в «Кьево», так что над возвращением в элиту будет работать, но уже в другом качестве.

Робин ван Перси (Нидерланды, 35 лет)

На закате карьеры Робин-Бобин вернулся в родной «Фейеноорд» и забил 21 мяч за сезон, так что голландец уходит не дряхлым стариком, а вполне дееспособным бомбардиром. Может, ван Перси и поиграл бы подольше, если бы не старые болячки, но карьера и так получилась солидной, даже медаль АПЛ у голландца есть, в отличие от некоторых. В прощальном матче Робин прошествовал через почетный коридор, больше мы его на поле не увидим.

Тренер

Луи ван Гал (Нидерланды, 67 лет)

Ну, и какая же команда без главного тренера? В марте об окончании своего тренерского пути объявил Луи ван Гал, бывший тренер «Аякса», «Барселоны», «Баварии», МЮ и сборной Голландии: