На повышение! Футболисты, заслужившие шанс в топ-клубах РПЛ

сегодня, 18:54

В РПЛ остался один тур, который может изменить турнирное положение, но не отношение к успехам футболистов. «Соккер.ру» выбирает лучших из команд ниже 5-го места.

Вратарь. Юрий Дюпин («Анжи»)

Можно выделить стандартного героя середняков и аутсайдеров – Александра Беленова, у которого то ли пятно на биографии какое-то, то ли агенты неправильные, во всяком случае, всегда удивительно, почему такой сильный голкипер постоянно играет вдали от футбольных центров и не получает вызовы в сборную. Но в этом сезоне хочется отметить Дюпина, который пропустил немало, но гораздо чаще спасал «Анжи» от голов и иногда просто творил чудеса. Ходят слухи, что Юрий может оказаться в рядах чемпионского «Зенита».

Правый защитник. Кирилл Комбаров («Арсенал»)

Некоторое время сильнейшим футболистом в семье Комбаровых был Дмитрий – и в «Спартаке» закрепился, и за сборную играл, но если левоногий брат давно не играл так, чтобы хотя бы не вызвать нареканий, то Кирилл провел второй подряд солидный сезон в Туле. При Божовиче Комбаров чаще участвовал в атаках, в этом сезоне у капитана «оружейников» были другие задачи и больше борьбы, но он снова справился. Представляете, если летом «Спартак» и «Арсенал» обменяются братьями Комбаровыми? Такого в футболе, наверное, еще не было.

Центральные защитники. Егор Сорокин («Рубин») и Максим Беляев («Арсенал»)

Насколько блеклый сезон провел «Рубин», настолько ярко выступил центральный защитник казанцев Егор Сорокин, забивший 6 голов – больше любого другого игрока команды Курбана Бердыева. На молодого защитника с российским паспортом, уже получающего вызовы в сборную России, есть спрос. Сорокиным, в частности, интересуется «Локомотив», а воспитанник «Локо» Максим Беляев следующий сезон может начать в «Спартаке». Не могу не выделить также боснийца Сильвие Бегича из «Оренбурга», хоть он и не вошел в состав.

Левый защитник. Милад Мохаммади («Ахмат»)

Иранский защитник уже не первый сезон демонстрирует стабильно качественный футбол в «Ахмате», есть все основания полагать, что Мохаммади не затеряется в команде из топ-5 РПЛ . Генеральный директор грозненского клуба Ахмед Айдамиров сообщил, что летом Милад покинет «Ахмат», но где он окажется – большой вопрос. Известно лишь, что виды на иранца имеют «Спартак» и «Зенит». Что и говорить, Мохаммади заслужил повышение, впрочем, оно может быть и более внушительным, если Милад уедет в Европу.

Центральный полузащитник. Раванелли («Ахмат»)

Бразилец в «Ахмате» с 2017 года, но по-настоящему раскрылся именно в этом сезоне. Раванелли стал самым ценным активом грозненцев, ведь полузащитник показал, как он умеет разрывать РПЛ , при этом не стоит забывать, что дос Сантосу Феррейре всего лишь 21 год. К большому сожалению, в конце успешного сезона Раванелли получил тяжелую травму – порвал крестообразную связку, так что в ближайшее время повышение не состоится. Но это не значит, что бразилец не заслужил внимание ведущих клубов своей игрой.

Центральный атакующий полузащитник. Эрик Бикфалфи («Урал»)

Бикфалви уже опытный игрок, но своей стабильной игрой он заслужил внимание сверху. В этом году сообщалось, что Эрик может стать бюджетной заменой Мануэлю Фернандешу в «Локомотиве», а ЦСКА видит в румыне замену Влашичу, если не удастся договориться с «Эвертоном» о продлении аренды. Бикфалви не первый год на виду в РПЛ , это сильный и надежный игрок по меркам нашего чемпионата.

Правый полузащитник. Зелимхан Бакаев («Арсенал»)

Бакаев установил рекорд «Арсенала» по результативности за сезон, забив 8 мячей, и Зелимхану не придется дожидаться приглашения от большого российского клуба, ведь он выступал в Туле на правах аренды из «Спартака». Так что в будущем сезоне постарается продолжить свое развитие уже в рядах «красно-белых». Сезон получился однозначно успешным, раз на Бакаева обратили внимание даже в сборной России.

Левый полузащитник. Алексей Сутормин («Оренбург»)

Еще один футболист, для которого сезон 2018/19 стал прорывным в карьере. Алексей забил 8 голов за «Оренбург», попал в расширенный список сборной России, а летом у него будут причины подумать о своем будущем. Впрочем, Сутормин не расстроится, если проведет еще один сезон в «Оренбурге»: Алексею нужно закрепиться на высоте, которую он взял.

Нападающие. Сильвестр Игбун («Уфа») и Лука Джорджевич («Арсенал»)