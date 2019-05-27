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Сборная 30-го тура РПЛ: Громители из ЦСКА и «Зенита», обидчики «Спартака»

сегодня, 12:00
Популярные футболисты, относящиеся к этой записи
Чалов Фёдор
Чалов Фёдор
Нападающий
Дриусси Себастьян
Дриусси Себастьян
Нападающий
Чорлука Ведран
Чорлука Ведран
Защитник

Вот и подошел к концу чемпионат России. «Соккер.ру» предлагает читателям ознакомиться с героями заключительного тура. Кто запомнился напоследок со знаком «плюс»?

Вратарь

Александр Беленов («Уфа»)

«Уфа» проиграла в последнем туре, Беленов пропустил от Фернандеша после изумительного удара португальца со штрафного, зато несколько раз выручил свою команду и даже отразил пенальти в исполнении того же Мануэла. Александр зарекомендовал себя в качестве мастера по одиннадцатиметровым ударам, и вообще он один из самых надежных и стабильных вратарей РПЛ последних десяти лет, только вот его успехи почему-то принято не замечать.

Защитники

Ведран Чорлука («Локомотив»)

От спокойствия и собранности Чорлуки многое зависело, ведь по ходу матча с «Уфой» ему пришлось сменить партнера по центру обороны: Кверквелия «сломался» уже на 17-й минуте, пришлось поляку Крыховяку переходить на непрофильную позицию. Ведран справился идеально, особенно по-царски хорват сыграл в воздухе: мячи, словно намагниченные летели в голову «Чарли», который выиграл у игроков «Уфы» 11 верховых единоборств.

Хордур Магнуссон (ЦСКА)

Счет в матче с «Крыльями Советов» открыл Федор Чалов в дебюте первого тайма, а вот начало разгрому волжан положил исландский защитник сразу после перерыва. Исландский защитник задержался в чужой штрафной площади, дождался новой атакующей волны в исполнении своих партнеров и в финальной стадии, словно заправский форвард с инстинктом убийцы, замкнул передачу соотечественника Сигурдссона. По части прямых защитных обязанностей Хордур тоже был безупречен, поэтому его попадание в символическую сборную всесторонне оправдано.

Михаил Сиваков («Оренбург»)

«Спартак» дезорганизован в атаке, но за счет гонора и индивидуального мастерства «красно-белым» удается забивать и выигрывать, перед гостевой игрой против «Оренбурга» москвичи одержали три победы кряду. Да и на Южном Урале команда Кононова собрала 17 ударов и 7 попаданий в створ, другое дело, что защитники «Оренбурга» оказывали серьезнейшее сопротивление и, даже если доходило до ударов по воротам Довбни, мяч зачастую доходил до вратаря «спущенным» и в ошметках формы его партнеров. Сиваков старательно накрывал зазевавшихся спартаковцев, а разок даже совершил сэйв, когда мяч летел в брошенные голкипером ворота.

Полузащитники

Игорь Горбатенко («Арсенал»)

В матче открытия «ВТБ Арены» было весело! Большинство футболистов уравновешивали ошибки положительными действиями, но по одному герою из составов «Динамо» и «Арсенала» выделим. Туляков представляет Горбатенко, который поучаствовал в двух голах: подача полузащитника со стандарта привела к автоголу Маркова, а в концовке матча Игорь установил окончательный счет 3:3 выверенным ударом в угол с закругления штрафной площади.

Рикарду Алвеш («Оренбург»)

Хитрый и здорово исполненный стандарт в исполнении португальца на первых минутах предопределил ход матча, но Алвеш на этом не успокоился. Рикарду вел игру «Оренбурга» в середине поля и еще пару раз мог забить, но Александр Максименко в этой игре не только допускал грубейшие ошибки, но и совершил зрелищные сэйвы. Алвеш не сразу адаптировался в России, но в концовке сезона доказал, что является качественным игроком.

Яка Бийол (ЦСКА)

Как не отметить атакующих футболистов ЦСКА, забивших шесть голов в ворота «Крыльев Советов». По меркам нашей родимой автобус-лиги, это серьезное достижение. Яка Бийол поучаствовал в трех голах армейцев: один забил сам, еще дважды ассистировал партнерам, хотя одна результативная передача у словенца совместная с Чаловым.

Себастьян Дриусси («Зенит»)

Аргентинец результативно провел концовку сезона и даже ворвался в топ-5 лучших бомбардиров РПЛ. В матче с «Енисеем» Дриусси оформил дубль, как и в предыдущей домашней игре «Зенита» против ЦСКА. В последних матчах сезона Себастьян щедро «прикормил» родную публику дублями.

Нападающие

Арнор Сигурдссон (ЦСКА)

Феноменальная игра нападающего ЦСКА из Исландии! 20-летний форвард не допустил ни одной ошибки: Арнор забил гол, отдал результативный пас, и все его 22 передачи дошли до партнеров. Чтобы у нападающего было 100% точных передач – это редкий случай. Сигурдссон уже хорош, но обещает вырасти в блестящего игрока.

Кирилл Панченко («Динамо»)

Весной Панченко много бил по чужим воротам, но мало забивал. В следующем сезоне «Динамо» собирается ставить перед собой более высокие цели, в команде появятся новые игроки, но Кирилл вовремя напомнил о себе дублем в матче открытия «ВТБ Арены». Думаю, Панченко еще не раз порадует поклонников «Динамо».

Федор Чалов (ЦСКА)

В последнем матче сезона форвард ЦСКА забил два мяча и завершил чемпионат с 15-ю голами в активе. Это показатель лучшего бомбардира сезона в РПЛ, причем Федор установил рекорд, став самым молодым снайпером в истории чемпионатов России.

Тренер

Владимир Федотов («Оренбург»)

Семака и Ганчаренко нужно поблагодарить за настрой футболистов, но по-настоящему тренерская победа случилась в Оренбурге, где Владимир Федотов грамотно выстроил свою команду, чтобы свести шансы мямлящего «Спартака» к минимуму. Яркий показатель – это создание численного превосходства на отдельных участках поля, «Оренбург» в этом преуспел, а москвичи постоянно загоняли себя в углы и попадались в ловушки. 

Сборная 30-го тура РПЛ: Громители из ЦСКА и «Зенита», обидчики «Спартака»

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МКС
МКС ответил Don trambon
   20 / 832
сегодня в 12:09
О первая 1ка от спартача пошла. Значит всё верно написано, всё по делу)
Согласен с тобой

Твоя команда под руководством Великолепного Ганчара

Заняла достойное место

Вы нас все в пердив сватаете

Ну чтож

Надеюсь вы будете по старой доброй традиции на строчку выше
Don trambon
Don trambon
   77 / 832
сегодня в 11:58
О первая 1ка от спартача пошла.

Значит всё верно написано, всё по делу)
МКС
МКС
   20 / 832
сегодня в 11:57
Я че та не припомню

Чтоб чистяков когда либо говорил о

Бегемотообразном цска

Или о плачущем зените

Зато как он отважно высказался о мямлящем Спартаке

Физрук которого бездарное руководство выбрало на пост тренера

И команда - это разные вещи

Так что впредь будте добры разделять понятия

А то как то дурно пахнут ваши статейки
Don trambon
Don trambon
   77 / 832
сегодня в 11:54
В антисборной тура спартачи должны будут лайки проставить, новая традиция у них такая.
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