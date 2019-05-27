Сборная 30-го тура РПЛ: Громители из ЦСКА и «Зенита», обидчики «Спартака»

Вот и подошел к концу чемпионат России. «Соккер.ру» предлагает читателям ознакомиться с героями заключительного тура. Кто запомнился напоследок со знаком «плюс»?
Вратарь
Александр Беленов («Уфа»)
«Уфа» проиграла в последнем туре, Беленов пропустил от Фернандеша после изумительного удара португальца со штрафного, зато несколько раз выручил свою команду и даже отразил пенальти в исполнении того же Мануэла. Александр зарекомендовал себя в качестве мастера по одиннадцатиметровым ударам, и вообще он один из самых надежных и стабильных вратарей РПЛ последних десяти лет, только вот его успехи почему-то принято не замечать.
Защитники
Ведран Чорлука («Локомотив»)
От спокойствия и собранности Чорлуки многое зависело, ведь по ходу матча с «Уфой» ему пришлось сменить партнера по центру обороны: Кверквелия «сломался» уже на 17-й минуте, пришлось поляку Крыховяку переходить на непрофильную позицию. Ведран справился идеально, особенно по-царски хорват сыграл в воздухе: мячи, словно намагниченные летели в голову «Чарли», который выиграл у игроков «Уфы» 11 верховых единоборств.
Хордур Магнуссон (ЦСКА)
Счет в матче с «Крыльями Советов» открыл Федор Чалов в дебюте первого тайма, а вот начало разгрому волжан положил исландский защитник сразу после перерыва. Исландский защитник задержался в чужой штрафной площади, дождался новой атакующей волны в исполнении своих партнеров и в финальной стадии, словно заправский форвард с инстинктом убийцы, замкнул передачу соотечественника Сигурдссона. По части прямых защитных обязанностей Хордур тоже был безупречен, поэтому его попадание в символическую сборную всесторонне оправдано.
Михаил Сиваков («Оренбург»)
«Спартак» дезорганизован в атаке, но за счет гонора и индивидуального мастерства «красно-белым» удается забивать и выигрывать, перед гостевой игрой против «Оренбурга» москвичи одержали три победы кряду. Да и на Южном Урале команда Кононова собрала 17 ударов и 7 попаданий в створ, другое дело, что защитники «Оренбурга» оказывали серьезнейшее сопротивление и, даже если доходило до ударов по воротам Довбни, мяч зачастую доходил до вратаря «спущенным» и в ошметках формы его партнеров. Сиваков старательно накрывал зазевавшихся спартаковцев, а разок даже совершил сэйв, когда мяч летел в брошенные голкипером ворота.
Полузащитники
Игорь Горбатенко («Арсенал»)
В матче открытия «ВТБ Арены» было весело! Большинство футболистов уравновешивали ошибки положительными действиями, но по одному герою из составов «Динамо» и «Арсенала» выделим. Туляков представляет Горбатенко, который поучаствовал в двух голах: подача полузащитника со стандарта привела к автоголу Маркова, а в концовке матча Игорь установил окончательный счет 3:3 выверенным ударом в угол с закругления штрафной площади.
Рикарду Алвеш («Оренбург»)
Хитрый и здорово исполненный стандарт в исполнении португальца на первых минутах предопределил ход матча, но Алвеш на этом не успокоился. Рикарду вел игру «Оренбурга» в середине поля и еще пару раз мог забить, но Александр Максименко в этой игре не только допускал грубейшие ошибки, но и совершил зрелищные сэйвы. Алвеш не сразу адаптировался в России, но в концовке сезона доказал, что является качественным игроком.
Яка Бийол (ЦСКА)
Как не отметить атакующих футболистов ЦСКА, забивших шесть голов в ворота «Крыльев Советов». По меркам нашей родимой автобус-лиги, это серьезное достижение. Яка Бийол поучаствовал в трех голах армейцев: один забил сам, еще дважды ассистировал партнерам, хотя одна результативная передача у словенца совместная с Чаловым.
Себастьян Дриусси («Зенит»)
Аргентинец результативно провел концовку сезона и даже ворвался в топ-5 лучших бомбардиров РПЛ. В матче с «Енисеем» Дриусси оформил дубль, как и в предыдущей домашней игре «Зенита» против ЦСКА. В последних матчах сезона Себастьян щедро «прикормил» родную публику дублями.
Нападающие
Арнор Сигурдссон (ЦСКА)
Феноменальная игра нападающего ЦСКА из Исландии! 20-летний форвард не допустил ни одной ошибки: Арнор забил гол, отдал результативный пас, и все его 22 передачи дошли до партнеров. Чтобы у нападающего было 100% точных передач – это редкий случай. Сигурдссон уже хорош, но обещает вырасти в блестящего игрока.
Кирилл Панченко («Динамо»)
Весной Панченко много бил по чужим воротам, но мало забивал. В следующем сезоне «Динамо» собирается ставить перед собой более высокие цели, в команде появятся новые игроки, но Кирилл вовремя напомнил о себе дублем в матче открытия «ВТБ Арены». Думаю, Панченко еще не раз порадует поклонников «Динамо».
Федор Чалов (ЦСКА)
В последнем матче сезона форвард ЦСКА забил два мяча и завершил чемпионат с 15-ю голами в активе. Это показатель лучшего бомбардира сезона в РПЛ, причем Федор установил рекорд, став самым молодым снайпером в истории чемпионатов России.
Тренер
Владимир Федотов («Оренбург»)
Семака и Ганчаренко нужно поблагодарить за настрой футболистов, но по-настоящему тренерская победа случилась в Оренбурге, где Владимир Федотов грамотно выстроил свою команду, чтобы свести шансы мямлящего «Спартака» к минимуму. Яркий показатель – это создание численного превосходства на отдельных участках поля, «Оренбург» в этом преуспел, а москвичи постоянно загоняли себя в углы и попадались в ловушки.
Твоя команда под руководством Великолепного Ганчара
Заняла достойное место
Вы нас все в пердив сватаете
Ну чтож
Надеюсь вы будете по старой доброй традиции на строчку выше
Твоя команда под руководством Великолепного Ганчара
Заняла достойное место
Вы нас все в пердив сватаете
Ну чтож
Надеюсь вы будете по старой доброй традиции на строчку выше
Значит всё верно написано, всё по делу)
Значит всё верно написано, всё по делу)
Чтоб чистяков когда либо говорил о
Бегемотообразном цска
Или о плачущем зените
Зато как он отважно высказался о мямлящем Спартаке
Физрук которого бездарное руководство выбрало на пост тренера
И команда - это разные вещи
Так что впредь будте добры разделять понятия
А то как то дурно пахнут ваши статейки
Чтоб чистяков когда либо говорил о
Бегемотообразном цска
Или о плачущем зените
Зато как он отважно высказался о мямлящем Спартаке
Физрук которого бездарное руководство выбрало на пост тренера
И команда - это разные вещи
Так что впредь будте добры разделять понятия
А то как то дурно пахнут ваши статейки