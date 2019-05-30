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Хусаинов: «„Нижний Новгород“ не хочет выходить в РПЛ»

сегодня, 22:41
Нижний НовгородЛоготип футбольный клуб Нижний Новгород1 : 3Логотип футбольный клуб Крылья Советов (Самара)Крылья СоветовМатч завершен

Известный российский арбитр Сергей Хусаинов считает, что судья Сергей Лапочкин хорошо отработал на матче между «Нижним Новгородом» и «Крыльями Советов».

Оба пенальти в матче назначены верно, никакого убийства «Нижнего Новгорода» не было. В эпизоде с первым пенальти нарушение было раньше со стороны игрока атаки, поэтому игру нужно было разворачивать в другую сторону. Но фол Тимофеева тоже был, так что пенальти тут по делу. В случае с пенальти в ворота «Нижнего» всё тоже было по правилам: игрок хозяев поднял руки выше головы, увеличил пространство для обороны ворот, поэтому основания у Лапочкина для пенальти были, он верно его дал. По реакции «Нижнего» было видно, что у них финансовые проблемы, выходить в РПЛ они не хотят.

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Россия. Переходные матчи 2018/2019  Судейство  Лапочкин Сергей  Хусаинов Сергей
Источник: Championat.comРедакция: Евгений Петров
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Все комментарии
dino-hsv
dino-hsv
   189 / 805
сегодня в 23:10
а вообще, смешно. за пару минут до пенки крыльев лапочкин не свистнул вторую чистую пенку в ворота крыльев. 2:0 и всё. люблю, как судьи в россии каждую вторую игру магическим образом меняются после перерыва и начинают судить совершенно иначе :)
cska1948
cska1948
   78 / 805
сегодня в 22:59
Глядя на то, как вёл себя Д.Черышев на протяжении всего матча не скажешь, что нижегородцы не хотят в ПЛ.
Nimbles
Nimbles
   143 / 805
сегодня в 22:58
Нужно заставить, для кого стадион путинисты строили?
dino-hsv
dino-hsv
   189 / 805
сегодня в 22:57
никто не захочет покидать лучшую лигу мира!
Морозовский
Морозовский
   11 / 805
сегодня в 22:52
Как это не хочет, ёпта?! Стадион Чм должен фунциклировать!
11-и метровый
11-и метровый
   16 / 805
сегодня в 22:42
С нашей системой футбола много не желающих даже играть.
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