Салах: «Надеюсь, в этот раз проведу финал Лиги чемпионов полностью»

Нападающий «Ливерпуля» Мохамед Салах поделился ожиданиями от финального матча Лиги чемпионов против «Тоттенхэма».
Я очень рад, что получил возможность сыграть в еще одном финале. Надеюсь, что в этот раз проведу игру полностью. С нетерпением жду финала!
Надеюсь, мы извлекли правильные уроки из прошлого сезона, в этот раз добьемся нужного результата и победим в Лиге чемпионов.
Напомним, год назад Салах в противоборстве с Серхио Рамосом получил травму плеча, в итоге покинул поле на 31-й минуте, а «Ливерпуль» проиграл «Реалу».
Но ведь очевидно что против одних соперников проявить себя легче чем против других.
Но ведь очевидно что против одних соперников проявить себя легче чем против других.
Эх, барсики, барсики...)))
Эх, барсики, барсики...)))
Так что отмазка уже готова.
Так что отмазка уже готова.
Переобуватели они такие смешные))
Переобуватели они такие смешные))
Сомнения по Салаху именно вот в таких матчах, а так конечно Салах хорош.
Сомнения по Салаху именно вот в таких матчах, а так конечно Салах хорош.
Кто увидит?
Два года подряд лучший бомбардир лучшей лиги мира.
Увидят, лол
Кто увидит?
Два года подряд лучший бомбардир лучшей лиги мира.
Увидят, лол