Салах: «Надеюсь, в этот раз проведу финал Лиги чемпионов полностью»

Нападающий «Ливерпуля» поделился ожиданиями от финального матча Лиги чемпионов против «Тоттенхэма».

Я очень рад, что получил возможность сыграть в еще одном финале. Надеюсь, что в этот раз проведу игру полностью. С нетерпением жду финала!

Надеюсь, мы извлекли правильные уроки из прошлого сезона, в этот раз добьемся нужного результата и победим в Лиге чемпионов.