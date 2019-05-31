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Салах: «Надеюсь, в этот раз проведу финал Лиги чемпионов полностью»

31 мая 2019, 16:29
ТоттенхэмЛоготип футбольный клуб Тоттенхэм (Лондон)0 : 2Логотип футбольный клуб ЛиверпульЛиверпульМатч завершен

Нападающий «Ливерпуля» Мохамед Салах поделился ожиданиями от финального матча Лиги чемпионов против «Тоттенхэма».

Я очень рад, что получил возможность сыграть в еще одном финале. Надеюсь, что в этот раз проведу игру полностью. С нетерпением жду финала!

Надеюсь, мы извлекли правильные уроки из прошлого сезона, в этот раз добьемся нужного результата и победим в Лиге чемпионов.

Напомним, год назад Салах в противоборстве с Серхио Рамосом получил травму плеча, в итоге покинул поле на 31-й минуте, а «Ливерпуль» проиграл «Реалу».

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Все комментарии
Ruslik1982
Ruslik1982
   52 / 816
31 мая в 23:29
с тобой с трех метров в пустые ворота не попадали, а без тебя 4-0 барсу )
Artuom
Artuom ответил Y.N.W.A.
   32 / 816
31 мая в 20:29
Та же история- смех и ничего более. Мы рассматриваем футболиста в целом, или по каким-то отдельным матчам? Не хочется расписывать, можешь, глянуть стату кпд Салаха в двух последних сезонах. А высматривать его по отдельным матчам... Ну, скажем, что без его гола и сейва Алиссона Ливерпуля не было бы в плейофф ЛЧ в этом сезоне.
Как хочешь...
Но ведь очевидно что против одних соперников проявить себя легче чем против других.
Князю бан по барабану
Князю бан по барабану ответил Тео Джонс
   36 / 816
31 мая в 18:49
А кому из топов он забивал то? Ты же сам на Месси агришься из общипанцами дельфинария, что он забивает не важные голы, а по факту Салах против топов был нулячим полностью, а хадерсфилды, бернли которым сити закидывали по 5-6 мячей, это те же уэски. Все важные матчи тащил именно Сане, пока египтянин ковырялся в носу. Переобуватели они такие смешные))
не Сане, а Мане)
Эх, барсики, барсики...)))
gentlewolf
gentlewolf ответил 112910315
   289 / 816
31 мая в 18:31
Вот в таком важном, принципиальном матче, с достойным соперником, мы наконец-то увидим, истинную силу, возможности Салаха. Не травмированный, отдохнувший, в матче, в котором не надо беречь силы, а надо выкладываться по полной, показать всё, на что ты способен. Увидим, переоценивают Салаха, или недооценивают.
Не получится. Он не выспится. Ночь с 31 мая на 1 июня ( Ляйлятуль-кадр) правоверный мусульманин (которым несомненно является Салах) должен всю провести в молитвах, и не спать.
Так что отмазка уже готова.
gentlewolf
gentlewolf
   289 / 816
31 мая в 18:27
Тоттенхем организовал встречу автобуса Арсенала перед матчем. В приветственной группе участвует Серхио Рамос.
Y.N.W.A.
Y.N.W.A. ответил Тео Джонс
   17 / 816
31 мая в 18:19
Здесь только ты смешон. Мне твой Месси не сдался. Я не персофан ничей и не персохейтер. У тебя столько косяков в тексте, что посоветую тебе ддля начала прочитать свой текст, а потом возникать. удачи)
Y.N.W.A.
Y.N.W.A. ответил Artuom
   17 / 816
31 мая в 18:14
Та же история- смех и ничего более. Мы рассматриваем футболиста в целом, или по каким-то отдельным матчам? Не хочется расписывать, можешь, глянуть стату кпд Салаха в двух последних сезонах. А высматривать его по отдельным матчам... Ну, скажем, что без его гола и сейва Алиссона Ливерпуля не было бы в плейофф ЛЧ в этом сезоне.
kasyak7
kasyak7
   435 / 816
31 мая в 18:06
главное,чтоб не сломали
Тео Джонс
Тео Джонс ответил Y.N.W.A.
   206 / 816
31 мая в 17:36
Смешно, чесслово. Кто увидит? Два года подряд лучший бомбардир лучшей лиги мира. Увидят, лол
А кому из топов он забивал то? Ты же сам на Месси агришься из общипанцами дельфинария, что он забивает не важные голы, а по факту Салах против топов был нулячим полностью, а хадерсфилды, бернли которым сити закидывали по 5-6 мячей, это те же уэски. Все важные матчи тащил именно Сане, пока египтянин ковырялся в носу.
Переобуватели они такие смешные))
Artuom
Artuom ответил Y.N.W.A.
   32 / 816
31 мая в 17:33
Смешно, чесслово. Кто увидит? Два года подряд лучший бомбардир лучшей лиги мира. Увидят, лол
Вот только против МС или ТТХ в чемпе Салах был ниочём во всех матчах. Против Челси в первом матче ничего(еле Старидж спас в концовке), во втором матче забил, но для статы - победный гол у Мане. В ЛЧ против ПСЖ в обоих матчах слаб. Против Баварии как с Челси - первый матч ничего не сделал, во втором опять Мане затащил.
Сомнения по Салаху именно вот в таких матчах, а так конечно Салах хорош.
Kirgudu
Kirgudu
   306 / 816
31 мая в 17:25
Лохматого на мыло!
cevin cigan
cevin cigan
   7 / 816
31 мая в 17:18
Давай Мохамед,покажи ху из ху!
Пупсятко
Пупсятко
   238 / 816
31 мая в 17:16
Удачи Ливерпулю!
Y.N.W.A.
Y.N.W.A. ответил 112910315
   17 / 816
31 мая в 17:07
Смешно, чесслово.
Кто увидит?
Два года подряд лучший бомбардир лучшей лиги мира.
Увидят, лол
Leha-ha50
Leha-ha50
   14 / 816
31 мая в 17:00
Хорошо , что Рамоса в этот раз на поле не будет!!!
112910315
112910315
   13 / 816
31 мая в 16:59
Вот в таком важном, принципиальном матче, с достойным соперником, мы наконец-то увидим, истинную силу, возможности Салаха. Не травмированный, отдохнувший, в матче, в котором не надо беречь силы, а надо выкладываться по полной, показать всё, на что ты способен. Увидим, переоценивают Салаха, или недооценивают.
ROMA DROGBA
ROMA DROGBA
   344 / 816
31 мая в 16:37
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