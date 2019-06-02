«Мехелен» отправлен во вторую лигу и лишен права участвовать в ЛЕ

вчера, 18:36

«Мехелен», выигравший в этом сезоне Кубок Бельгии, наказан за участие в договорном матче. Клуб также по итогам сезона заработал повышение в классе, однако «Мехелен» теперь не только останется во второй лиге, но еще и получит двенадцатиочковый штраф перед началом следующей кампании. Также клуб должен был играть в Лиге Европы на правах обладателя Кубка Бельгии, однако и этой возможности команду лишат.

Договорным был признан матч «Мехелен» - «Ваасланд-Беверен», который состоялся 11 марта прошлого года.