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«Мехелен» отправлен во вторую лигу и лишен права участвовать в ЛЕ

вчера, 18:36

«Мехелен», выигравший в этом сезоне Кубок Бельгии, наказан за участие в договорном матче. Клуб также по итогам сезона заработал повышение в классе, однако «Мехелен» теперь не только останется во второй лиге, но еще и получит двенадцатиочковый штраф перед началом следующей кампании. Также клуб должен был играть в Лиге Европы на правах обладателя Кубка Бельгии, однако и этой возможности команду лишат.

Договорным был признан матч «Мехелен» - «Ваасланд-Беверен», который состоялся 11 марта прошлого года.

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Все комментарии
Ненавижу спартак
Ненавижу спартак ответил cska plus
   8 / 838
вчера в 23:07
Спартаку тоже грозит.
Ничего тарасовке не грозит. Как катали договорняки и подкупали судей, так и будут делать.
beefs
beefs
   160 / 838
вчера в 19:30
А у нас вопрос решается по друшому: у нас все делают судьи (так сказать ошибаются. Даже на следующий день признают, что судья виноват, но что поделаешь. Прав Слуцкий насчёт нашего футбола...
parallels
parallels
   2 / 838
вчера в 19:01
после таких новостей всегда стыдно за спартак!
311
311
   17 / 838
вчера в 18:57
А второму клубу ничего не грозит?)
1 команда
1 команда
   181 / 838
вчера в 18:57
Свиньи из года в год договорняки катают и с другими командами и с судьями, а им как грязь со свиньи.
cska plus
cska plus
   5 / 838
вчера в 18:43
Спартаку тоже грозит.
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