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Футболист «Краснодара» может перейти в «Зенит»

01 июня 2019, 08:51

Защитник «Краснодара» Сергей Петров может сменить клуб этим летом.

30 июня футболист станет свободным агентом. К 28-летнему игроку проявляет интерес «Зенит», который видит в нем замену для Александра Анюкова.

В минувшем сезоне игрок провел 22 матча в РПЛ, забил 1 гол и отдал 2 голевые передачи. Недавно Петров попал в символическую сборную из игроков «Краснодара» по итогам первых 10 лет с момента основания клуба.

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Все комментарии
Ваня лучший
Ваня лучший ответил drug01
   121 / 816
02 июня в 10:00
На лавку под общим 59-м порядковым номером. Что их жалеть то деньги, они же не свои, а гос.
Томик
Томик ответил mortid
   492 / 816
01 июня в 23:05
28 лет это в расцвете футбольных лет? Тогда наш футбол точно в глубокой }I{oпE )) Даже вратари по сегодняшним меркам с таким возрастом старики.
Просто когда тебе 8(например, конечно), то тридцатилетний кажется глубоким стариком, но с возрастом это ощущение проходит, к сожалению. А по существу - контракт на несколько лет ещё отработает. Тем более, если действительно нужен Зениту, значит всё в порядке со всем, скорее всего. Ну а про вратарей - стариков - это вообще полнейший бред просто.
drug01
drug01
   64 / 816
01 июня в 22:51
берут в запас на лавку.....
Vadik
Vadik
01 июня в 21:44
Один вопрос))) Раз он такой хороший и нужен Зениту, то почему он свободный агент? Он разве "Быкам" не нужен?
mortid
mortid ответил Томик
   145 / 816
01 июня в 20:50
Чего странного, заранее договорились и всё. Сейчас это модно. А как по другому может стать "свободным агентом" игрок основного состава в расцвете футбольных лет, выступающий за клуб, играющий в ЛЧ? КАК? Он что, идиот? А вдруг позовёт футбольный гранд - надо быть к этому готовым.
28 лет это в расцвете футбольных лет? Тогда наш футбол точно в глубокой }I{oпE )) Даже вратари по сегодняшним меркам с таким возрастом старики.
alexando1974
alexando1974
   797 / 816
01 июня в 20:21
нахрен ненужен утка!
Bastardo
Bastardo
   328 / 816
01 июня в 20:08
Считается, что у него лучший сезон в карьере, почему его раньше не продлили? Молодёжь бы давно уже прессанули.
морозз
морозз
   79 / 816
01 июня в 19:47
Бомжи опять врубили газовый денежный режим и начали ослаблять конкурентов!
Очень стыдно за Миллера с Дюковым, за Зенит и особенно за Гену Орлова!
Гавроша
Гавроша
   166 / 816
01 июня в 19:24
Опять старик из краснодара. А нужен ли он?
Против ЦСКА
Против ЦСКА
   641 / 816
01 июня в 19:12
Странно, что он свободный агент.
Томик
Томик ответил Евгений Быстров
   492 / 816
01 июня в 18:40
Странно,почему Краснодар не продлил?Хороший ведь защитник.А так,Смольникову для кокуренции самое то
Чего странного, заранее договорились и всё. Сейчас это модно. А как по другому может стать "свободным агентом" игрок основного состава в расцвете футбольных лет, выступающий за клуб, играющий в ЛЧ? КАК? Он что, идиот? А вдруг позовёт футбольный гранд - надо быть к этому готовым.
scikuni
scikuni
   677 / 816
01 июня в 18:37
источник дешевая питерская газетка сдзд, можно пройти мимо, тем более клуб в лч зачем им отдавать игрока
Gahi
Gahi
   161 / 816
01 июня в 18:33
Свободный агент, стало быть подьемные на прямую игроку.
Jay Jay Okocha
Jay Jay Okocha
   508 / 816
01 июня в 18:14
Зачем менять 40а Анюков в, он же идиальный Зенитчик
Z. Kramer
Z. Kramer
   112 / 816
01 июня в 16:56
Чехия. Матч за попадание в ЛЕ.
Баник Острава 0 -1 Млада Болеслав (12' Колмличенко)
Перерыв.
Евгений Быстров
Евгений Быстров
   176 / 816
01 июня в 16:49
Странно,почему Краснодар не продлил?Хороший ведь защитник.А так,Смольникову для кокуренции самое то
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
   11 / 816
01 июня в 14:14
Паспортисты в цене всегда. А этот еще и бесплатный...
Литейный 4
Литейный 4 ответил Alladins
   12 / 816
01 июня в 14:05
Опять тарасня сказок насочиняла.
Если нет новостей надо что то придумать про Зенит. Сразу набегут, особенно почитатели свиней. Гыгыгы
Alladins
Alladins
   248 / 816
01 июня в 13:26
Опять тарасня сказок насочиняла.
Трезвый повар
Трезвый повар
   453 / 816
01 июня в 13:26
Многие не задумываются каким образом хорошие игроки не продлевая контракты со своими клубами переходят в Зенит свободными агентами
Естественно у скаутов Зенита есть информация по срокам окончания контрактов всех игроков которые могут заинтересовать Зенит
За пол года/год до окончания контракта селекционная служба Зенита выходит на интересующего их игрока с предложением зарплаты от которого трудно отказаться. При условии что игрок перейдёт в Зенит свободным агентом. Так было и игроками Ростова
Этот метод позволяет клубу с самыми большими зарплатами в лиге находится в рамках фэйрплей
kotmyshka
kotmyshka
   69 / 816
01 июня в 13:19
Возможный вариант
Kurt Bekelman
Kurt Bekelman
   215 / 816
01 июня в 13:03
замена для Анюкова?))) ЗАМЕНУ НА ЛАВКУ ШОЛЕ?
Санчо Панса
Санчо Панса
   73 / 816
01 июня в 12:59
Воспитанник Зенита, как ни крути! А питерский клуб приучил всех, что рано или поздно его воспитанники возвращаются в родные пенаты.
iri13
iri13
   279 / 816
01 июня в 12:55
А стадион шумит ..Зенит Зенит, Зенит)
oFANATo
oFANATo
   63 / 816
01 июня в 12:50
Зачем менять шило на мыло.
ОПС
ОПС
   158 / 816
01 июня в 12:49
Ну и что он там забыл?
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
   11 / 816
01 июня в 12:43
Свободным агентом надо брать, на радость московским бабушкам...
Владимир_Спартак
Владимир_Спартак ответил wingback
   245 / 816
01 июня в 12:28
Уже согласовали и одобрили берите пока дают)) 😁
Лакшери
Лакшери
   110 / 816
01 июня в 12:28
Неплохой защитник , свободным агентом можно подписать
kastites
kastites
   90 / 816
01 июня в 12:05
Брехня
Слабый игрок не нужен
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