Футболист «Краснодара» может перейти в «Зенит»

Защитник «Краснодара» Сергей Петров может сменить клуб этим летом.
30 июня футболист станет свободным агентом. К 28-летнему игроку проявляет интерес «Зенит», который видит в нем замену для Александра Анюкова.
В минувшем сезоне игрок провел 22 матча в РПЛ, забил 1 гол и отдал 2 голевые передачи. Недавно Петров попал в символическую сборную из игроков «Краснодара» по итогам первых 10 лет с момента основания клуба.
Очень стыдно за Миллера с Дюковым, за Зенит и особенно за Гену Орлова!
Очень стыдно за Миллера с Дюковым, за Зенит и особенно за Гену Орлова!
Баник Острава 0 -1 Млада Болеслав (12' Колмличенко)
Перерыв.
Баник Острава 0 -1 Млада Болеслав (12' Колмличенко)
Перерыв.
Естественно у скаутов Зенита есть информация по срокам окончания контрактов всех игроков которые могут заинтересовать Зенит
За пол года/год до окончания контракта селекционная служба Зенита выходит на интересующего их игрока с предложением зарплаты от которого трудно отказаться. При условии что игрок перейдёт в Зенит свободным агентом. Так было и игроками Ростова
Этот метод позволяет клубу с самыми большими зарплатами в лиге находится в рамках фэйрплей
Естественно у скаутов Зенита есть информация по срокам окончания контрактов всех игроков которые могут заинтересовать Зенит
За пол года/год до окончания контракта селекционная служба Зенита выходит на интересующего их игрока с предложением зарплаты от которого трудно отказаться. При условии что игрок перейдёт в Зенит свободным агентом. Так было и игроками Ростова
Этот метод позволяет клубу с самыми большими зарплатами в лиге находится в рамках фэйрплей
Слабый игрок не нужен
Слабый игрок не нужен