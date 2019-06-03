Хенесс: «„Манчестер Сити“ попросил безумные деньги за Сане»

сегодня, 14:23

Президент «Баварии» Ули Хенесс заявил, что мюнхенский клуб вряд ли подпишет вингера «Манчестер Сити» из-за его высокой стоимости.

Маловероятно, что этот трансфер произойдет. «Манчестер Сити» потребовал безумные деньги.

По информации СМИ , «горожане» хотят получить за Сане 100 млн евро, тогда как «Бавария» готова платить лишь 50 млн.