Хенесс: «„Манчестер Сити“ попросил безумные деньги за Сане»

Президент «Баварии» Ули Хенесс заявил, что мюнхенский клуб вряд ли подпишет вингера «Манчестер Сити» Лероя Сане из-за его высокой стоимости.
Маловероятно, что этот трансфер произойдет. «Манчестер Сити» потребовал безумные деньги.
По информации СМИ, «горожане» хотят получить за Сане 100 млн евро, тогда как «Бавария» готова платить лишь 50 млн.
23-летний игрок забил 10 голов и сделал 10 ассистов в 31 матче АПЛ минувшего сезона.
Лерой еще немало пользы принесет горожанам.
Лерой еще немало пользы принесет горожанам.
ТАК ЧТО ГОТОВЬТЕ СОТКУ ИЛИ ОТДЫХАЙТЕ !
ГЫ-ГЫ
ТАК ЧТО ГОТОВЬТЕ СОТКУ ИЛИ ОТДЫХАЙТЕ !
ГЫ-ГЫ