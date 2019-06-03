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Хенесс: «„Манчестер Сити“ попросил безумные деньги за Сане»

сегодня, 14:23

Президент «Баварии» Ули Хенесс заявил, что мюнхенский клуб вряд ли подпишет вингера «Манчестер Сити» Лероя Сане из-за его высокой стоимости.

Маловероятно, что этот трансфер произойдет. «Манчестер Сити» потребовал безумные деньги.

По информации СМИ, «горожане» хотят получить за Сане 100 млн евро, тогда как «Бавария» готова платить лишь 50 млн.

23-летний игрок забил 10 голов и сделал 10 ассистов в 31 матче АПЛ минувшего сезона.

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Все комментарии
Звезда по имени Солнце
Звезда по имени Солнце
   336 / 846
сегодня в 16:03
Хенесс еврей однако. Как ещё не потребовали, что бы МС ещё доплатил.
Барсамания1988
Барсамания1988 ответил Медив
   287 / 846
сегодня в 16:03
Возможно, но с таким успехом может баварии самой лучше купить фелиша, ведь не просто так сане не в старте играет.
Медив
Медив ответил Барсамания1988
   39 / 846
сегодня в 15:43
Ну сане конечно хорош и в современных реалиях сотку стоит, но реальная сумма за него 80.
Как я понял, МанСи хочет заменить Сане на Фелиша и просто выставили на него такой же ценник, который им выставила Бенфика
Барсамания1988
Барсамания1988
   287 / 846
сегодня в 15:34
Ну сане конечно хорош и в современных реалиях сотку стоит, но реальная сумма за него 80.
beloff
beloff
   611 / 846
сегодня в 15:33
ну так за такого игрока при нынешних ценах. 100 не самый потолок.
Bavaria_M
Bavaria_M
   109 / 846
сегодня в 15:19
Впринципе он и не нужен, и предлагали 80 а не 50.ох уж эта челтуха
Зависимый от Железа ЗОЖ
Зависимый от Железа ЗОЖ
   48 / 846
сегодня в 15:09
За 50 млн пусть Роббена возвращают) Нашли лохов фрицы
Jeck Denielse
Jeck Denielse
   13 / 846
сегодня в 15:07
Сане - один из немногих молодых игроков кто действительно стоит просимых за него денег, на этом сумасшедшем нынче по суммам еврорынке.....
S.T.A.L.K.E.R.135
S.T.A.L.K.E.R.135
   694 / 846
сегодня в 14:47
в МС тоже не идиоты , продать за гроши еще молодого Сане в Баварию , ага сейчас)
Лерой еще немало пользы принесет горожанам.
КЭТиК
КЭТиК
   72 / 846
сегодня в 14:41
Значит нужно искать не раскрученных игроков
dimagas1
dimagas1
   264 / 846
сегодня в 14:34
Торг уместен.Сойдутся на средине.
ВОДИТЕЛЬ АВТОБУСА
ВОДИТЕЛЬ АВТОБУСА
   23 / 846
сегодня в 14:30
ЗА 50 ЛЯМОВ СЕЙЧАС НОУНЕЙМА МОЖНО РАСПИАРИТЬ И ВПАЯТЬ
ТАК ЧТО ГОТОВЬТЕ СОТКУ ИЛИ ОТДЫХАЙТЕ !

ГЫ-ГЫ
25процентный клоун
25процентный клоун
   16 / 846
сегодня в 14:27
Бавария сдает
Igo0rek
Igo0rek
   54 / 846
сегодня в 14:26
А вы хотели забрать талантливого, перспективного, молодого футболиста за копейки? Как продавать своих футболистов, так ломят ценник запредельный, а покупать хотят за гроши. Не выйдет!
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