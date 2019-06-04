Сергей Иванов: «Гинер выкручивался и не из таких положений»

Специальный представитель президента РФ Сергей Иванов, являющийся болельщиком ЦСКА, прокомментировал первое за 7 лет непопадание «армейцев» в групповой этап Лиги чемпионов.
Как Гинер будет выкручиваться без бонусов за ЛЧ? Вы знаете, в вашем вопросе зарыт и ответ. Евгений Леннорович Гинер, которого я очень хорошо знаю, с 2003 года, то есть на протяжении 16 лет минимум, выкручивался и не из таких положений. Выкрутится и сейчас – я в этом нисколько не сомневаюсь. Он очень талантливый менеджер. Уверен, молодёжь ЦСКА будет прибавлять. И очень надеюсь, что в ближайшем будущем «армейцы» вернутся в Лигу чемпионов.
Хотя само по себе возвращение в этот турнир – это не только деньги, пусть и приличные. Надо обратить внимание, что пока наши клубы, откровенно говоря, плохо играют в Лиге чемпионов. Пару раз выходили из группы, один раз ЦСКА дошёл до четвертьфинала – это потолок. Хочется, чтобы наши клубы выступали успешней. Для этого надо развивать футбол, находить больше игроков с российскими паспортами – россиян. Ну и развивать менеджмент. Хотя в футбольном ЦСКА с ним всё в порядке. Я считаю, что Евгений Гинер – один из самых талантливых российских футбольных менеджеров. Что он не раз доказывал.
Экс-игрок ЦСКА Бибрас Натхо недавно выразил мнение, что его бывшая команда провела провальный сезон.
То, что ЕЛГ лучший в России футбольный менеджер известно даже бритому ёжику.
Обновление на 80% команды должно было сказаться, к счастью 4 место в РПЛ уже не плохо.
В новом сезоне всё будет тип топ. ИМХО.
То, что ЕЛГ лучший в России футбольный менеджер известно даже бритому ёжику.
Обновление на 80% команды должно было сказаться, к счастью 4 место в РПЛ уже не плохо.
В новом сезоне всё будет тип топ. ИМХО.
Основная обязанность бездельника Серёжи - находить спонсоров для цска.
Основная обязанность бездельника Серёжи - находить спонсоров для цска.
Выкрутится Евгеша определенно!!!
Выкрутится Евгеша определенно!!!