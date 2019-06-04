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Сергей Иванов: «Гинер выкручивался и не из таких положений»

04 июня 2019, 02:08

Специальный представитель президента РФ Сергей Иванов, являющийся болельщиком ЦСКА, прокомментировал первое за 7 лет непопадание «армейцев» в групповой этап Лиги чемпионов.

Как Гинер будет выкручиваться без бонусов за ЛЧ? Вы знаете, в вашем вопросе зарыт и ответ. Евгений Леннорович Гинер, которого я очень хорошо знаю, с 2003 года, то есть на протяжении 16 лет минимум, выкручивался и не из таких положений. Выкрутится и сейчас – я в этом нисколько не сомневаюсь. Он очень талантливый менеджер. Уверен, молодёжь ЦСКА будет прибавлять. И очень надеюсь, что в ближайшем будущем «армейцы» вернутся в Лигу чемпионов.

Хотя само по себе возвращение в этот турнир – это не только деньги, пусть и приличные. Надо обратить внимание, что пока наши клубы, откровенно говоря, плохо играют в Лиге чемпионов. Пару раз выходили из группы, один раз ЦСКА дошёл до четвертьфинала – это потолок. Хочется, чтобы наши клубы выступали успешней. Для этого надо развивать футбол, находить больше игроков с российскими паспортами – россиян. Ну и развивать менеджмент. Хотя в футбольном ЦСКА с ним всё в порядке. Я считаю, что Евгений Гинер – один из самых талантливых российских футбольных менеджеров. Что он не раз доказывал.

Экс-игрок ЦСКА Бибрас Натхо недавно выразил мнение, что его бывшая команда провела провальный сезон.

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Все комментарии
Суеверный
Суеверный ответил Cimonn
   251 / 816
04 июня в 13:04
Что иожет связывать крупного государственного деятеля и дважды судимого?
При не так уж давно накрывшейся власти могли привлечь к суду за анекдот и т.д., да и за вдох и выдох тоже могли. А уж если что-то купил а потом продал.... Так что по тем меркам сегодня почти все поголовно - уголовники (легкая тавтология). Однако "купленные" матчи процветали. Не верите? Наберитесь терпения и внимательно изучите мемуары футболистов и тренеров того времени. А еще был "приказ сверху". Так что радуйтесь что не в таком маразме живем.
Суеверный
Суеверный ответил ABir
   251 / 816
04 июня в 12:57
А может уже и не выкрутится
"...Надежды юношей питают...", там далее и про "старцев". (перевод Френсиса Бекона - Francis Bacon). Англичанин, но тогда футбола в Англии ( 16-й - 17-й век от Рождества Христова) еще не было. Были некие аналоги, но без правил, черт знает чем вместо мяча, порой на льду....
Суеверный
Суеверный ответил grazie100
   251 / 816
04 июня в 12:47
Такие выражения о выкручивающемся Гинере, просто вызывают недоумение, что это- восхищение, товарищеская поддержка, или такой общепринятый стиль жизни...
"Выкручиваться" (исключая физическую трактовку) - "...искать или находить выход из затруднительного положения...", "...лгать, хитрить...". Так что если игрок (команда) на поле "выкрутилась", то вряд ли он (она) солгала. А при пятом - шестом бюджете в РФПЛ нет иного способа добиваться результатов.
Дед за ЦСКА
Дед за ЦСКА
   40 / 816
04 июня в 11:46
Сколько раз тарасовские "спецы" отправляли ЦСКА в ФНЛ , опростоволосились однако.
То, что ЕЛГ лучший в России футбольный менеджер известно даже бритому ёжику.
Обновление на 80% команды должно было сказаться, к счастью 4 место в РПЛ уже не плохо.
В новом сезоне всё будет тип топ. ИМХО.
сулейман шлагбаум 1
сулейман шлагбаум 1 ответил Leha-ha50
   128 / 816
04 июня в 11:39
Серега истину глаголит!!! Выкрутится Евгеша определенно!!!
Завидую тебе ! Может познакомишь ? С Серегой и Евгешей .
Kerri
Kerri
   290 / 816
04 июня в 09:49
Все нормально будет.
grazie100
grazie100
04 июня в 09:34
Такие выражения о выкручивающемся Гинере, просто вызывают недоумение, что это- восхищение, товарищеская поддержка, или такой общепринятый стиль жизни...
Jum13
Jum13 ответил Cimonn
   62 / 816
04 июня в 09:05
Что иожет связывать крупного государственного деятеля и дважды судимого?
Свиные фантазии
Морозовский
Морозовский
   10 / 816
04 июня в 09:03
Выкрутится, если "Зенит" не "поможет" разграбить команду.
ekliziast
ekliziast ответил Cimonn
   352 / 816
04 июня в 08:40
Что иожет связывать крупного государственного деятеля и дважды судимого?
Воровские понятия и откаты.
SHMEL
SHMEL ответил Ангел неБесГрешен
   264 / 816
04 июня в 07:15
Насчёт купи-продай (в т.ч. и судеек) гинеру равных в России нет. На европейских пока не тянет, поэтому ограничивается 4-ми местами да рекордом легенды 43...
Чья бы газовая труба мычала...
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
   11 / 816
04 июня в 07:11
Насчёт купи-продай (в т.ч. и судеек) гинеру равных в России нет. На европейских пока не тянет, поэтому ограничивается 4-ми местами да рекордом легенды 43...
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1
   77 / 816
04 июня в 07:02
Нехай крутится. Ф( а) лангов мноого ещче. Удаачи)
Nafnafik
Nafnafik
   232 / 816
04 июня в 06:41
Сколько свиней набежало, где про воровство заговорили.
LOpp
LOpp
   9 / 816
04 июня в 06:25
Специальный представитель президента РФ Сергей Иванов.

Основная обязанность бездельника Серёжи - находить спонсоров для цска.
ABir
ABir
   249 / 816
04 июня в 06:06
А может уже и не выкрутится
MAUS
MAUS
   147 / 816
04 июня в 06:00
Жулик всегда найдет возможность как обмануть, так же как и вор — украсть!
beefs
beefs
   144 / 816
04 июня в 05:52
Выкрутится и сейчас...
112910415
112910415
   111 / 816
04 июня в 04:53
не проладёт, конечно
cska plus
cska plus
   4 / 816
04 июня в 04:17
Кто бы сомневался.
ДАША Д
ДАША Д
   180 / 816
04 июня в 04:17
ЦСКА явно на спаде.
mangoх12
mangoх12 ответил Cimonn
   41 / 816
04 июня в 03:31
Что иожет связывать крупного государственного деятеля и дважды судимого?
Путина с Миллером ?
ziborock
ziborock ответил Cimonn
   78 / 816
04 июня в 03:06
Что иожет связывать крупного государственного деятеля и дважды судимого?
Деньги!!!
Cimonn
Cimonn
   53 / 816
04 июня в 02:40
Что иожет связывать крупного государственного деятеля и дважды судимого?
Leha-ha50
Leha-ha50
   14 / 816
04 июня в 02:18
Серега истину глаголит!!!
Выкрутится Евгеша определенно!!!
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