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Бистрович: «Чалов - потрясающий игрок и человек»

сегодня, 00:12

Полузащитник ЦСКА Кристиян Бистрович подвел итоги сезона и оценил выступления своего одноклубника Фёдора Чалова.

Фёдор — потрясающий игрок и человек. У него фантастическое чувство гола, он всегда оказывается в идеальном положении перед воротами соперника. Эти 15 забитых мячей, а также звание лучшего бомбардира лиги — просто показатель его высокого уровня.

Я бы сказал, что в итоге сезон получился неплохим. Нужно принять тот факт, что мы создали новую, очень молодую команду, и нам удалось оставаться на вершине таблицы в течение всего сезона. Конечно, могли добиться большего успеха во второй части чемпионата. Мы старались, но иногда результат не приходит. Именно потому все любят футбол — он непредсказуем.

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Юрниекс
Юрниекс
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сегодня в 01:33
Перспективный парень. Наша надежда.
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