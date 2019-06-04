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Бахарев: «На „Донбасс-Арене“ живут лисы»

сегодня, 11:33

Бывший футболист «Спартака» и «Шахтера» Алексей Бахарев, ныне живущий в Донецке, рассказал о состоянии стадиона «горняков» - «Донбасс-Арены».

— За пять лет главная команда хоть раз была в Донецке?

— Ни разу. Ни игроки, ни руководители.

— Что сейчас с «Донбасс-Ареной»? Мелькали фото, на которых она обстрелянная, с повреждениями.

— Рядом рвалось, а так вроде стоит. Волной повредило одну часть, но стадион в принципе живой, надо его чистить, отмывать. Требуются серьезные вложения.

— Новая власть к ним готова?

— Пока арену не трогают. Музей только открыли. Нет-нет, да и заглянут посетители. Я детей тоже водил. Прошелся, посмотрел. Поле убитое, там лисы живут.

— Настоящие?

— А какие? Норы роют, на солнышке греются. Четыре штуки. Никак вывести их не могут. А может, не пытаются.

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Все комментарии
ariec93
ariec93
   409 / 828
сегодня в 15:27
Чемпионат ДНР проводится, даже есть суперкубок между ЛДНР, но даже такой футбол обходит стороной один из лучших стадионов. Все для народа, народная республика))
sir_Alex
sir_Alex ответил Ладожский
   36 / 828
сегодня в 14:17
Это агенты Loppа из-пид Львива.
Тогда уж з-під Львова. Не перекручуй українську мову!😁
wingback
wingback
   86 / 828
сегодня в 13:45
А на открывашке хряки живут...
Ладожский
Ладожский ответил sir_Alex
   191 / 828
сегодня в 13:37
Лисы ‒ бойцы АТО?🤣🤣🤣
Это агенты Loppа из-пид Львива.
Суеверный
Суеверный ответил OLESOCC
   163 / 828
сегодня в 13:31
А футболисты за кого? По какую сторону баррикад?!.
Команда базируется в Киеве.
Суеверный
Суеверный
   163 / 828
сегодня в 13:27
Где лисы там и грызуны - "самопровозгласились"... Жаль, такой отличный стадион. Был...
sir_Alex
sir_Alex
   36 / 828
сегодня в 13:27
Лисы ‒ бойцы АТО?🤣🤣🤣
Egorium
Egorium
   227 / 828
сегодня в 12:52
LOpp
Сегодня 11:51
а должны кроты жить

Кроты на майдане развелись от американских кротих.
удав
удав
   234 / 828
сегодня в 12:41
лисы на поле конечно не очень,но вот на открытие - арене завелось около 30 диких хряков -вот это беда.
parallels
parallels
   2 / 828
сегодня в 12:29
4 юнита в виде боевых лисиц охраняют арену от вторжения свиней)
Ладожский
Ладожский
   191 / 828
сегодня в 12:27
А на ростов-арене живут декоративные свиньи, которые хотят быть похожими на тарасовских хряков, но у них ничего не получается.
Союзник противников
Союзник противников ответил OLESOCC
   20 / 828
сегодня в 12:24
А футболисты за кого? По какую сторону баррикад?!.
Они "вне политики",то есть-за деньги.
Союзник противников
Союзник противников
   20 / 828
сегодня в 12:23
В Донецке мы недавно были
и заглянули за кулисы:
Там раньше бегали де?билы,
ну а теперь пасутся лисы....
OLESOCC
OLESOCC
   401 / 828
сегодня в 11:58
А футболисты за кого? По какую сторону баррикад?!.
LOpp
LOpp
   11 / 828
сегодня в 11:51
а должны кроты жить
Морозовский
Морозовский
   7 / 828
сегодня в 11:47
На "батуте" живут бакланы.
Знатог
Знатог
   602 / 828
сегодня в 11:45
С кем лисы играют, с собаками?
FILL3286
FILL3286
   29 / 828
сегодня в 11:42
А на аншлаг-распил-болоте бакланы и что???
И манекенов сажают,дальше???
cska plus
cska plus
   5 / 828
сегодня в 11:40
Хорошо ещё только лисы.
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