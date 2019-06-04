Рейнгольд: «В ворота Сан-Марино и Кипра надо забить побольше мячей»

Бывший игрок «Спартака» Валерий Рейнгольд оценил расстановку сил в преддверии матчей отбора к Евро-2020, в которых сборная России сыграет с Кипром и Сан-Марино.

Не хватало нам еще терять очки с Сан-Марино. Тогда надо было бы разогнать эту лавочку. Конечно, надо обыгрывать этих соперников. Даже не буду касаться рейтинга команд, мы однозначно сильнее. Тем более играем дома. Надо постараться забить побольше мячей. Чем больше, тем лучше.

Недооценка? Пусть игроки сборной не соперников оценивают, а свои действия. Не надо думать, что мы одной левой всех обыграем. Бегать все равно придется. Чтобы не было нервотрепки, надо нормально настроиться, провести матчи и идти в отпуск.

Что касается экспериментов с составом, то пусть Черчесов у себя в голове экспериментирует. А болельщики ждут от нашей команды, может и не такой хорошей игры, но голевой.