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Рейнгольд: «В ворота Сан-Марино и Кипра надо забить побольше мячей»

сегодня, 16:26

Бывший игрок «Спартака» Валерий Рейнгольд оценил расстановку сил в преддверии матчей отбора к Евро-2020, в которых сборная России сыграет с Кипром и Сан-Марино.

Не хватало нам еще терять очки с Сан-Марино. Тогда надо было бы разогнать эту лавочку. Конечно, надо обыгрывать этих соперников. Даже не буду касаться рейтинга команд, мы однозначно сильнее. Тем более играем дома. Надо постараться забить побольше мячей. Чем больше, тем лучше.

Недооценка? Пусть игроки сборной не соперников оценивают, а свои действия. Не надо думать, что мы одной левой всех обыграем. Бегать все равно придется. Чтобы не было нервотрепки, надо нормально настроиться, провести матчи и идти в отпуск.

Что касается экспериментов с составом, то пусть Черчесов у себя в голове экспериментирует. А болельщики ждут от нашей команды, может и не такой хорошей игры, но голевой.  

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Все комментарии
Jeck Denielse
Jeck Denielse
   10 / 828
сегодня в 17:18
Дзюба штуки 3 заколотит...За 2 матча...Чалов парочку....Смолов парочку...Ну и Зобнин с Джикией...Как никак мало ли Кипрские или Сан-Мариновские клубы пригласят....Ребята то талантливые...
Abverin
Abverin
   93 / 828
сегодня в 17:06
Кто их забивать будет, неужели Зобнин с пятого места?
Aртем Зюзькин
Aртем Зюзькин
сегодня в 16:56
Странно, обычно, Рейнгольд больше про свой спартак молчит.
Cimonn
Cimonn
   75 / 828
сегодня в 16:43
Глушакова нет, забивать некому. Свиньи загнобили такого ценного игрока.
STVA 1
STVA 1
   26 / 828
сегодня в 16:40
если Валера сказал , то тады ой)))
удав
удав
   234 / 828
сегодня в 16:39
на победу Сан -Марино коэффициент 60.Эта мысль не дает игрокам нашей сборной покоя=)
FILL3286
FILL3286
   29 / 828
сегодня в 16:39
с дзюбой и головиным забьешь,они вред только несут Сборной)))
а кипру можем и проиграть смело)))
пока в команде кобылы и бакланы делов нет и не будет(((
удав
удав
   234 / 828
сегодня в 16:38
желательно хотя бы больше,чем они нам
Али Самаркандский
Али Самаркандский
   563 / 828
сегодня в 16:35
как бы Россия не проиграла
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