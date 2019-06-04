Комличенко: «Как оцениваю свои шансы сыграть? Никак пока»

Нападающий сборной России рассказал о своей адаптации в национальной команде.

Всё отлично, освоился, с каждым днем всё лучше и лучше. Не особо волнуюсь, потому что пока только знакомлюсь со сборной. Новый коллектив, новые требования. Не всё так просто на самом деле.

Как отдыхаем по вечерам? В номере лежим. С друзьями общаемся. Дзюба? По работе встретил, парой фраз обменялись, и всё. Усталость есть после сезона, но я перестроился на работу в сборной и не чувствую её.

Как оцениваю свои шансы сыграть? Никак пока. Адаптируюсь, а дальше видно будет. Конкуренция интересная, новый опыт. Все игроки высокого уровня, здесь лучшие из России. Матч с «Чертаново» был нормальным: плюс-минус выполнили требования, почувствовали связи. Ну, все, кроме меня. В обед сказали: «Готовься, переодевайся, но вряд ли выйдешь». Когда прилетел, поговорили с Черчесовым. Сказал настраиваться на работу. Почему не вышел? Я не спрашивал. Играть на второй день не рекомендуется, всё логично. Слова Черчесова, что я 26-й? Моё дело — выходить и доказывать.